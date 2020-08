Švajčiarski hráči do 17 rokov mali pozitívne testy na koronavírus

Bern 3. augusta (TASR) – Švajčiarski hokejoví reprezentanti do 17 rokov sa ocitli v karanténe po tom, čo sa niektorí z nich nakazili novým koronavírusom. V izolácii sú aj tímy rovnakej vekovej kategórie klubov SC Bern Future a SCL Tigers.



Oba kluby potvrdili po jednom pozitívnom teste. Ide o hráčov, ktorí sa predstavili na letnom kempe reprezentácie do 17 rokov. Ten sa konal od 20 do 25. júla v Zuchwile a Švajčiari počas neho odohrali zápasy s českým výberom. Podľa portálu swissinfo.ch malo až 16 hráčov českého tímu po návrate zo sústredenia pozitívne testy na nový koronavírus. Švajčiarska federácia následne odporučila ísť na testy všetkým účastníkom kempu, pričom doteraz sa našli dvaja nakazení. Všetci hráči i členovia realizačného tímu pritom mali pred zápasmi negatívne výsledky.



Podobná situácia sa odohrala po prípravných dueloch slovenských reprezentantov do 20 rokov s českými rovesníkmi v Brne. Česká strana informovala len pár hodín po ukončení akcie, že trom členom tímu diagnostikovali koronavírus. Slovenský zväz ľadového hokeja zatiaľ potvrdil jeden pozitívny prípad.