Hokej: Svetový pohár sa v roku 2024 neuskutoční

New York 11. novembra (TASR) - Zámorská hokejová NHL a hráčska asociácia (NHLPA) v piatok vydali vyhlásenie týkajúce sa Svetového pohára. Prestížny turnaj sa mal uskutočniť vo februári 2024, to sa ale nestane.



"V priebehu minulého roka NHL a NHLPA pracovali na plánoch uskutočnenia ďalšieho Svetového pohára v hokeji, hlavného medzinárodného hokejového turnaja najlepších hráčov, vo februári 2024. Žiaľ, v súčasných podmienkach nie je možné Svetový pohár v hokeji v tom čase usporiadať. Pokračujeme v plánovaní turnaja, ktorý by sa mal uskutočniť vo februári 2025," píše sa na oficiálnej stránke nhl.com.



Turnaj sa naposledy konal v roku 2016. Pri posledných plánoch ho zrušila pandémia koronavírusu a tentoraz je dôvodom vojna na Ukrajine. Niektoré krajiny nechceli, aby sa na turnaji zúčastnili Rusi a hráči zároveň chcú, aby sa na ňom zúčastnili najlepší na svete. Uviedol to zástupca komisára NHL Bill Daly. Posunutie plánov na rok 2025 dá NHL priestor na to, aby vyriešili otázku Ruska.