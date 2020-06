SZĽH a Trnavský samosprávny kraj podpísali Memorandum o spolupráci

Trnava 9. júna (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič podpísali v utorok Memorandum o spolupráci. Cieľ je vybudovať v Trnave hokejovú akadémiu, ktorá však má slúžiť aj ďalším kolektívnym či individuálnym športom.







Akadémia je momentálne v projektovej fáze a má vzniknúť v blízkosti Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Strednej športovej školy Jozefa Herdu. Celkový rozpočet projektu je päť miliónov eur. "Dva milióny pre kraj sú báza, zároveň parametre hovoria o trojmiliónovej spoluúčasti krajov. Rátame s päťmiliónovou investíciou do športovej infraštruktúry, ktorá sa nateraz delí zhruba na dva milióny z úrovne vlády a tri milióny na vnútornej úrovni. Otvorili sme debatu s krajským mestom, dúfam, že zdroje nájdeme. Ak to vznikne, kreslíme celkom solídnu budúcnosť pre vzdelávacie inštitúcie na území krajského mesta so športovou infraštruktúrou, ktorá je veľmi dôležitá," povedal Viskupič, ktorý verí, že študijné odbory ponúknu kvalitné vzdelávanie i kvalitný športový program: "Spolupráca so športovou školou a nasledujúcimi vzdelávacími inštitúciami predurčuje, že infraštruktúra sa nebude nudiť."







Okrem ľadovej plochy majú na niekoľkohektárovej ploche vyrásť ďalšie dve kryté športoviská, 25-metrový bazén či ubytovacie kapacity. "Veľmi ma teší, že župan má záujem a Trnava sa pridala k ďalším krajom. Cieľ je výchova kvalitných hokejistov a kvalitných ľudí. SZĽH sa chce podieľať najmä softvérovou a športovou časťou, dodať materiál pre budúcich hráčov a postaviť tréningový plán a proces športovej prípravy, aby to naši rodičia nemuseli hľadať v zahraničí a aby dávali stredoškolákov do takýchto akadémií. Bude na zriaďovateľoch a na školách, aby poskytli zaujímavý učebný program, ktorý pritiahne rodičov," povedal Šatan.







Prezident SZĽH dodal, že cieľ zväzu je mať v každom kraji, najlepšie v krajskom meste takúto akadémiu: "Už s viacerými sa takýto záujem deklaroval, v Trenčíne je projekt najďalej, začína sa stavať. Veríme, že tam bude prvý pilotný model, nebránime sa ani rozšíreným variáciám, v Trnave je výhodné, že je tu veľa škôl na jednom mieste. Dáva to predpoklad, že by tu mohlo vzniknúť niečo veľmi zaujímavé pre občanov v Trnavskom kraji."