Hokejový zväz podporí výstavbu prenosných ľadových plôch

Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) predstavil jeden zo svojich rozvojových projektov, v rámci ktorého podporí výstavbu 20 prenosných ľadových plôch na Slovensku. Už na jar budúceho roka by malo dostať takéto plochy prvých deväť obcí.



"Ešte v lete sme dostali od vlády dotáciu na to, aby sa na Slovensku mohlo v menších mestách a obciach postaviť dvadsať 40-metrových prenosných ľadových plôch. Na minulom zasadnutí Výkonného výboru SZĽH sme sa rozhodli, že prvých deväť plôch dostanú Tvrdošín, Hriňová, Nová Ľubovňa, Bytča, Hanušovce nad Topľou, Teplička nad Váhom, Šoporňa, Vrútky a Stupava. Prenosné plochy by mali dostať už na jar tohto roka," uviedol v utorok prezident SZĽH Miroslav Šatan a odhalil aj kľúč, na základe ktorého zväz vybral konkrétne obce spomedzi záujemcov: "Tieto mestá boli zvýhodnené vďaka tomu, že ich obecné zastupiteľstvá sa zaviazali k tomu, že dané ľadové plochy do dvoch rokov prekryjú strechou, čiže dajú do toho aj vlastné prostriedky. Vďaka tomu sa predĺži sezóna pre deti, ktoré tam budú môcť korčuľovať a hrať hokej, z dvoch-troch mesiacov až na šesť či sedem. Tešíme sa, že sa mestá zaviazali k takejto spolupráci. Veríme, že aj tento projekt pomôže v budúcnosti rozšíriť členskú základňu a bude na Slovensku viac malých hokejistov."



Dané obce mali už dlhodobo v pláne postaviť pre svojich občanov takúto ľadovú plochu. "V minulosti možno na to nemali prostriedky, teraz sme im to umožnili prostredníctvom dotácie, ktorú poskytla vláda. Kritériom bolo, aby v blízkosti miest, približne do 10-20 kilometrov, fungoval už existujúci klub. Do neho by mohli prejsť deti vo veku 6 až 10 rokov, ktoré budú predtým využívať tieto plochy a naučia sa na nich hrať hokej," povedal Šatan.



SZĽH na uplynulom kongrese schválil rozpočet na rok 2020, ktorý je jeden z najvyšších histórii a pohybuje sa na úrovni 28 miliónov eur. Zväz počíta so ziskom z organizácie domácich MS a v rozpočte je zahrnutá aj štátna dotácia, ktorá ide na rozvoj infraštruktúry. "Okrem projektu prenosných plôch zatiaľ nie je rozhodnuté, aký bude ďalší plán využitia plánovaného zisku po zaplatení dane. Na kongrese SZĽH sme sa dohodli, že vytvoríme pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať tým, ako sa tieto prostriedky využijú, aby to bolo čo najúčelnejšie, najprospešnejšie a išlo to do rozvoja slovenského hokeja. Máme na to nejaký čas, nechceme sa s tým ponáhľať. Nerozpustíme celú sumu naraz, chceme, aby počas niekoľkých rokov postupne tiekla do hokeja cez zmysluplné programy," vysvetlil prezident SZĽH.



Šatan sa vyjadril aj k téme výstavby novej multifunkčnej haly pre potreby potenciálnych budúcich hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku: "V tom sa nejako nepokročilo. Už dávnejšie som hovoril, že to nie je pre nás priorita. Výhľadovo by mohli byť MS na Slovensku o osem až desať rokov. Nie je zlé nad takou halou rozmýšľať, ale určite nás teraz netlačí topánka, že by sme to museli hneď riešiť." Podľa medializovaných správ na ponuku postaviť nový multifunkčný štadión zareagovali Nitra, Žilina či Banská Bystrica so Zvolenom. "Boli ponuky od miest, ale tie sa týkali len kreslenia projektu, nie výstavby haly. Ozvali sa určití záujemcovia, ale ten proces nie je ukončený, sme len v úplných začiatkoch," dodal Šatan.