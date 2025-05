Sýkora zostáva v Drážďanoch, zahrá si opäť DEL

Drážďany 9. mája (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Sýkora bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v nemeckom tíme Dresdner Eislöwen. Tridsaťštyriročný útočník, ktorý vlastní aj nemecký pas, predĺžil s nováčikom DEL zmluvu o ďalší rok.



Sýkora prestúpil do Drážďan v januári 2024 z mužstva Kassel Huskies. Doteraz odohral za Eislöwen 72 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 16 asistencií. „Veľmi sa teším na ďalší rok s Eislöwen. Minulá sezóna bola veľmi náročná. Mentálne to bola najťažšia sezóna mojej kariéry, no zvládli sme to a teraz hráme v DEL. Pre mňa, ako 34-ročného hráča, je skvelý pocit vrátiť sa do DEL. Nemôžem sa dočkať momentu, keď sa začne nová sezóna, aby sme v najvyššej lige ukázali, že s nami treba počítať,“ uviedol pre oficiálny klubový web.



Sýkora hrá v Nemecku od roku 2019. „Tomáš nielenže strelil rozhodujúci gól pri zisku majstrovského titulu, ale ukázal, aký je pre nás dôležitý. Patrí medzi hráčov s bohatými skúsenosťami z DEL a vie, aký je rozdiel medzi týmito dvoma ligami. Okrem toho je fyzicky v top forme a aj v 34 rokoch zlepšil svoju hru v uplynulej sezóne,“ povedal športový riaditeľ klubu Matthias Roos.