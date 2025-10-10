Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tatar asistoval, Zug podľahol Servette Ženeva 1:4

Tatar má po dvanástich zápasoch sezóny na konte 14 bodov za štyri góly a desať asistencií.

Zug 10. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal asistenciu v piatkovom zápase 13. kola švajčiarskej ligy, jeho Zug však podľahol na domácom ľade Servette Ženeva 1:4. Tridsaťštyriročný útočník asistoval v 51. minúte pri presnom zásahu spoluhráča Jana Kovářa, ktorý v presilovke znížil na priebežných 1:3.

Tatar má po dvanástich zápasoch sezóny na konte 14 bodov za štyri góly a desať asistencií. Zugu patrí v tabuľke NL šieste miesto, rovnaký počet bodov má aj Servette (23 b.), ktoré je štvrté vďaka lepšiemu skóre.
