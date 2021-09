Americký obranca Wehrs mieri na výpomoc z Miškovca do HC Košice

Košice 28. septembra (TASR) – Americký hokejový obranca Kevin Wehrs vypomôže extraligovému tímu HC Košice. Kmeňový hráč klubu DVTK Jegesmedvék Miškovec, ktorý účinkuje v maďarsko-rumunskej Erste lige, by mal v Košiciach pôsobiť dva týždne, resp. 5 zápasov. Informoval o tom maďarský klub.



Wehrs už má skúsenosti so slovenskou extraligou, ktorú si vyskúšal práve v drese Miškovca. Celkovo v nej doteraz odohral 54 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 9 gólov, 26 asistencií, 90 trestných minút a 23 mínusových bodov. V prebiehajúcej sezóne 2021/2022 nastúpil v Erste lige do 2 zápasov, v ktorých získal 3 body za asistencie.



Klub z Miškovca uviedol, že Wehrsov angažmán v Košiciach je začiatkom úzkych väzieb medzi týmito klubmi. Spolupráca by mala zahŕňať oblasti na úrovni A-mužstiev, akadémií, mládeže a manažmentu. Kľúčovým prvkom má byť rozvoj hráčov.



„Oba kluby majú už roky veľmi dobrý vzťah. Nie je tajomstvom náš zámer vrátiť sa späť do slovenského hokeja. Dá sa očakávať pohyb hráčov medzi oboma stranami, pričom prvý z nich Wehrs sa ku košickému tímu pripojí na dva týždne, počas ktorých by mal odohrať 5 zápasov. Sme si istí, že nás bude príkladne reprezentovať a svojou hrou pomôže košickému mužstvu. V niektorých prípadoch, napríklad pri vyššom počte zranených hráčov alebo nahustenom programe, k nám môžu prísť hráči z HC Košice," povedal prezident DVTK Jegesmedvék Miškovec István Egri pre klubovú stránku.