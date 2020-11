Hokejové kluby vyzvali SZĽH, aby riešil situáciu v Liptovskom Mikuláši

„Otvorený list Asociácie Profesionálnych Hokejových klubov







Vážený pán prezident SZĽH, vážení členovia VV SZĽH, APHK, a. s., sa na Vás obracia so žiadosťou, aby ste sa urýchlene začali zaoberať otázkou prechodu licencie pre najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž prostredníctvom predaja časti podniku z klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš, a. s., na nový subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš, s. r. o. Klub ŠK 32 Liptovský Mikuláš, s. r. o., je riadnym členom SZĽH a od MHK 32 Liptovský Mikuláš po výberovom konaní odkúpil športovú časť podniku. Legitimita procesu bola zavŕšená riadnym a právoplatným zápisom v obchodnom registri príslušného súdu. Ak by vznikli čo i len najmenšie pochybnosti o odpredaji, súd by ho nepotvrdil a nezapísal do obchodného registra. Prevodu licencie nebráni z legislatívneho hľadiska žiadna zákonná či iná administratívna prekážka.



Obe spoločnosti splnili všetky zväzové podmienky na prevod licencie, nemajú žiadnu dlžobu voči hráčom ani trénerom. Boli splnené všetky formálne náležitosti, ktoré sú potrebné k prevodu licencie a ktoré od ŠK 32 Liptovský Mikuláš žiadal výkonný výbor SZĽH. Zabezpečiť prostriedky na fungovanie extraligového družstva je v dnešnej dobe veľmi náročné. Liptovský Mikuláš bolo posledné mužstvo Tipos Extraligy, v ktorom bolo jediným akcionárom a vlastníkom mesto. Prechodom klubu do súkromných rúk chce mesto zabezpečiť finančnú stabilitu pre hokej v Liptovskom Mikuláši.



Nový klub je povinný vyrovnať si záväzky zo športovej činnosti starého klubu vrátane tých, ktoré by sa objavili v budúcnosti. ŠK 32 Liptovský Mikuláš sa navyše zaviazal, že licenciu neodstúpi klubu z iného mesta. Licenciu získava klub vždy na jednu sezónu. V kompetenciách výkonného výboru SZĽH je kedykoľvek, ak sa objaví na to dôvod, licenciu klubu odobrať, prípadne odmietnuť jej vydanie na ďalšiu sezónu. Pripomíname, že takáto prax zo strany SZĽH sa identicky aplikovala v prípade iných klubov i v minulosti a na jej základe zvolili v Liptovskom Mikuláši svoj terajší postup. APHK má preto za to, že nie je možné zo strany orgánov SZĽH konať inak ako rešpektovať vyššie uvedené, teda rešpektovať zmenu v osobe účastníka ligovej súťaže z titulu prevodu práva, ktorá prebehla riadnym a legitímne overeným spôsobom.



Na základe uvedených faktov Vás vyzývame, aby ste rešpektovali rozhodnutia mesta, klubu i súdu a schválili prechod licencie na nový subjekt. Momentálnou nečinnosťou blokujete činnosť nového subjektu a hráčom i ostatným činovníkom Liptovského Mikuláša neumožňujete vykonávať činnosť. Nepripravujte tradičnú baštu slovenského hokeja o možnosť štartovať v najvyššej súťaži len na základe osobných sympatií či zaujatosti."



Bratislava 16. novembra (TASR) – Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) vyzvala v otvorenom liste predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), aby sa urýchlene začali zaoberať otázkou prechodu licencie pre najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž prostredníctvom predaja časti podniku z klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš, a. s., na nový subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš, s. r. o.Podľa Asociácie nebráni prevodu licencie na nový subjekt z legislatívneho hľadiska žiadna zákonná či iná administratívna prekážka a legitimita tohto procesu bola zavŕšená riadnym a právoplatným zápisom v obchodnom registri príslušného súdu. APHK ďalej v liste uvádza, že obe spoločnosti splnili všetky zväzové podmienky na prevod licencie a nemajú žiadnu dlžobu voči hráčom ani trénerom.Snaha o prevod licencie spoločnosti MHK 32 a.s. na nový subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš sa ťahá už niekoľko mesiacov. Výkonný výbor SZĽH ju koncom septembra neodsúhlasil. Generálny manažér hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš a. s. Milan Čanky s odôvodnením VV SZĽH nesúhlasil, keďže podľa neho boli podmienky na prevod licencie splnené.Situácia sa vyhrotila uplynulý týždeň, keď Liptáci neodohrali zápasy v Detve a v Košiciach. Na piatkový duel ani nevycestovali, pre preregistrovanie hráčov klubu na nový subjekt, ktorý nemá licenciu. V nedeľu sa do Košíc vybrali hokejisti na vlastné náklady, boli prítomní aj na predzápasovom rozkorčuľovaní a nastúpili na ľad k stretnutiu, no duel sa nemohol odohrať, lebo hostia prišli bez svojho realizačného tímu.Oba zápasy budú pravdepodobne skontumované v prospech domácich tímov. Prípadná tretia kontumácia by znamenala vylúčenie klubu zo súťaže. Slovenský zväz ľadového hokeja ešte v piatok reagoval na situáciu krátkym stanoviskom, v ktorom zdôraznil, že klub MHK 32 Liptovský Mikuláš súťažnú licenciu má a tak môže pokračovať v lige.TASR uverejňuje otvorený list APHK v plnom znení bez redakčných úprav: