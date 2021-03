Banská Bystrica podala sťažnosť na videorozhodcu Konca staršieho

Banská Bystrica 9. marca (TASR) - Slovenský hokejový klub HC'05 Banská Bystrica podal sťažnosť na videorozhodcu Juraja Konca st. Dôvod je arbitrov verdikt v zápase 46. kole Tipos extraligy HC'05 Banská Bystrica – HKM Zvolen, po ktorom rozhodcovia neuznali gól Samuela Mlynaroviča.



V 39. minúte útočník "baranov" dostal puk do siete súpera a upravil na 2:1 v prospech Banskobystričanov, ale hlavný rozhodca Róbert Müllner ukázal, že celá situácia sa bude konzultovať s videorozhodcom, nakoľko puk bol nasmerovaný smerom na bránku od korčule Mlynaroviča. Videorozhodca Juraj Konc st. presný zásah po zhliadnutí záznamu z rôznych uhlov neuznal, uviedol klub v správe na oficiálnom webe.



"Z videí je však vidieť, že Mlynarovič sa puku síce dotkol najskôr korčuľou, ale následne aj hokejkou a až potom puk preťal bránkovú čiaru. Tým pádom, že ako posledná sa puku dotkla hokejka, tak gól mal byť uznaný. Navyše, z pohľadu HC'05, ale aj celého stretnutia, išlo o nanajvýš podstatný moment, keďže namiesto toho, aby 'barani' vyhrávali 2:1, čoskoro strelil regulárny gól Zvolen a razom to bolo 2:1 pre HKM, čo úplne zmenilo priebeh zápasu. Všetko sa udialo v úplnom závere druhej tretiny," uviedol banskobystrický klub.



HC '05 podal na Juraja Konca st. oficiálnu sťažnosť, keďže veľkou mierou ovplyvnil priebeh a samotný konečný výsledok stretnutia. To vyhral HKM Zvolen 3:2 po predĺžení. "Tím spod Urpína nebol podobne poškodený prvýkrát, pretože v domácom zápase proti Popradu vsietil gól korčuľou Dávid Skokan a ten uznaný bol. Útočník 'kamzíkov' natočil korčuľu tak, aby sa od nej puk odrazil za čiaru, pričom tento zásah uznaný bol a gól Mlynaroviča, kde puk zasiahla ako posledná hokejka a náš hráč mal navyše eminentný záujem aj snahu, aby sa puku ešte hokejkou dotkol, nebol posúdený ako regulárny," dodali Bystričania.