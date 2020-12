TIPOS EXTRALIGA: Banská Bystrica už bez Drewa a Šimuna

Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - V extraligovom klube HC 05 Banská Bystrica už nepokračujú kanadský hokejista Hunter Drew a slovenský útočník Eduard Šimun. Prvý menovaný obranca sa vrátil do zámoria, aby sa zapojil do tréningového kempu pred štartom AHL, Šimun skončil po vzájomnej dohode. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 22-ročného Drewa bolo pôsobenie v Banskej Bystrici príprava pred posunutým štartom zámorských súťaží. V Tipos extralige odohral 20 zápasov, v ktorých získal 16 kanadských bodov za 9 gólov a 7 asistencií. V čase odchodu z najvyššej slovenskej súťaže bol s 9 gólmi najlepším strelcom spomedzi obrancov a so 111 trestnými minútami najvylučovanejším hráčom súťaže.



Šimun prišiel do Banskej Bystrice v úvode sezóny 2020/2021 a za "baranov" v nej odohral 18 zápasov. V nich si do štatistík pripísal 2 góly, 2 asistencie, 4 trestné minúty a 12 mínusových bodov v hodnotení +/-.