Banská Bystrica podľahla Žiline 1:2

Tipos extraliga - 50. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica – Vlci Žilina 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 60. Boucher (Turnbull, Wedman) – 15. Baláž (Ranford, Avtsin), 36. Fejes. Rozhodcovia: Baluška, M. Novák – Kacej, Gegáň, vylúčení na dve min.: 4:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, diváci: 2341.



Banská Bystrica: Rabčan – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Žabka, L. Kozák, Česánek – Voyer, Boucher, Turnbull – Adams, Wedman, R. Faith – Kukuča, Petriska, Šoltés – Tomka, Bíreš, Matoušek



Žilina: Lacouvée – Tourigny, Miller, Pobežal, Korenčík, Gachulinec, Rajnoha – Kolenič, Walega, Fejes – Avcin, Baláž, Ranford – Varga, Galamboš, Dej – Belluš, Šmída, Juščák

Banská Bystrica 21. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice v 50. kole Tipos extraligy neuspeli na domácom ľade so Žilinou a po štyroch výhrach v rade prehrali 1:2. Tím spod Dubňa naopak natiahol sériu výhier na číslo päť a súpera spod Urpína nepustil pred seba na štvrté miestoV prvej tretine sa hral vyrovnaný hokej, bojovný, s množstvom súbojov. Šancí bolo minimum a jedinú vyloženú využili hostia v 15. minúte Balážom po vyšachovaní obrany súpera do odkrytej bránky. V druhej tretine mali domáci tlak i početnosť striel, ale inkasovali z protiútoku Fejesom po presnej a razantnej strele z ľavej strany. V záverečnom dejstve Bystričania znížili až v samom závere Boucherom, no na vyrovnanie im už čas nezostal.