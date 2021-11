Brankár Engstrand a obranca Reini v Nových Zámkoch skončili

Nové Zámky 8. novembra (TASR) - Extraligový klub HC Nové Zámky ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu so švédskym brankárom Christianom Engstrandom a fínskym obrancom Roopem Reinim. "Býci" o tom informovali na sociálnych sieťach.



Obaja prišli do Nových Zámkov pred sezónou 2021/2022. Engstrand mal nahradiť fínskeho brankára Henriho Kiviaha, ktorý bol v ročníku 2020/2021 opora Novozámčanov. Pre 33-ročného Švéda sa však angažmán v Tipos extralige nevyvinul ideálne a v 9 zápasoch mal 87,3-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 3,56 inkasovaného gólu na zápas.



Pre 22-ročného Reiniho boli Nové Zámky prvé pôsobisko mimo Švédska. Do najvyššej slovenskej súťaže prišiel po úspešnej sezóne v druhej najvyššej fínskej súťaži Mestis, v ktorej nielen triumfoval s tímom Ketterä, ale stal sa aj najproduktívnejším obrancom súťaže a vyhlásili ho aj za najlepšieho obrancu. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 15 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 kanadské body za asistencie, 6 trestných minút a 9 mínusových bodov.