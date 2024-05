Brankár Godla sa dohodol so Slovanom na predĺžení zmluvy

Bratislava 3. mája (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava si uplatnil opciu a podpísal s brankárom Denisom Godlom zmluvu na nasledujúcu sezónu 2024/25. V piatok o tom informoval oficiálny web účastníka Tipos extraligy.



Dvadsaťdeväťročný Godla prišiel do Slovana v závere októbra minulého roka. Vrátane play off odchytal 34 zápasov, z toho 19 víťazných. V základnej časti mal bilanciu 91,5 percenta úspešných zákrokov s priemerom 2,72 inkasovaného gólu na zápas. V štyroch štvrťfinálových dueloch proti Košiciam jeho úspešnosť klesla na 84,9 percenta.



Od svojho príchodu do klubu vytlačil z postu jednotky Kanaďana Jareda Coreaua, ktorý laboroval so zranením a v závere prestupového obdobia požiadal o uvoľnenie spod kontraktu, prestúpil do švédskeho tímu Brynäs IF. Zámerom realizačného tímu je rozložiť zápasové zaťaženie rovnomernejšie medzi dvoch brankárov. Slovan oznámi meno druhého brankára v sezóne 2024/25 krátko po skončení MS v Česku.



Godla bol pred príchodom do bratislavského klubu súčasť českého HC Litvínov, kde strávil tri ročníky. Predtým pôsobil okrem aj vo fínskom tíme KalPa a v Kladne. Brankár prišiel po prvý raz do Slovana ako junior v sezóne 2013/14. V tej ďalšej nastúpil v troch stretnutiach KHL a celkovo absolvoval za "belasých" štyri zápasy. Pridal aj duely v extraligovom ŠHK 37 Piešťany. Najviac zaujal na svetovom šampionáte do 20 rokov na prelome rokov 2014 a 2015, keď svojím výkonom výrazne pomohol slovenskej reprezentácii k zisku bronzu. Zároveň ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča šampionátu.