Brankár Šutov skončil v Slovane, vrátil sa do Barysu Astana

Bratislava 30. októbra (TASR) - Kazašský hokejový brankár Andrej Šutov skončil v tíme HC Slovan Bratislava a vrátil sa do Barysu Astana. V slovenskej extralige nastúpil do 11 zápasov, v ktorých mal 90,3-percentnú úspešnosť zásahov. Kazašský klub informoval o staronovej akvizícii na svojej oficiálnej webstránke.



Šutov prišiel do Slovana pred sezónou 2024/2025, v ktorej vytvoril brankársku dvojicu s Denisom Godlom. V uplynulých troch ročníkoch obliekal dres Barysu v KHL, za sebou má aj tri účasti na MS a v kvalifikácii ZOH 2026. Posledný zápas v drese Slovana odohral 25. októbra na ľade Banskej Bystrice, z 32 striel inkasoval 5 gólov.