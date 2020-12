TIPOS EXTRALIGA: Bratia Shoreovci sa vrátili z Trenčína do zámoria

Trenčín 3. decembra (TASR) - Bratia Drew a Nick Shoreovci sa po piatich zápasoch v drese hokejovej Dukly Trenčín vrátili do zámoria. Klub Tipos extraligy o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Vojakom" pomohli Američania k štyrom víťazstvám, ku ktorým prispeli celkovým súčtom 20 kanadských bodov. Drew dosiahol 3 góly a 7 asistencií, Nick pridal 4 góly a 6 gólových prihrávok. Obaja bodovali v každom zápase, do ktorého nastúpili, a v trenčianskom drese vytvorili produktívny útok s mladíkom Oliverom Okuliarom. "Myslím si, že nielen trenčiansky, ale aj slovenský fanúšik musí uznať, že tí chlapci boli o dve triedy vyššie od ostatných. Bolo príjemné ich sledovať a rovnako aj trénovať. Pozdvihli celú kabínu a tréningový proces. Vidno, že sú veľkí profíci. Hoci tu boli len na päť zápasov, veľmi sme radi, že tu boli, a verím, že naši hráči od nich obkukali, ako sa hrá hokej," poznamenal športový riaditeľ trenčianskej Dukly Branko Radivojevič.



Shoreovci strávili v Trenčíne takmer dva týždne, zo Slovenska odcestovali vo štvrtok 3. decembra: "Drewovi bolo odporučené, aby išiel naspäť, pretože musí po prílete domov, pred začiatkom NHL kempov, absolvovať dvojtýždňovú karanténu a musí mať až štyri negatívne testy. K tomu si potrebuje aj on vybaviť nejaké osobné veci. Obaja bratia dnes spolu odišli a my sme to museli len akceptovať," povedal Radivojevič, ktorý dodal, že v klube pracujú na náhrade produktívnej americkej dvojice. "Hľadáme dvoch útočníkov a jedného obrancu, sondujeme trh. S Brandonom Aldersonom je nejasná situácia, zatiaľ je tu do 18. decembra a uvidíme ako to bude ďalej. Rovnako nevieme, ako to bude s Okuliarom, preto sa rozhodne musíme posilniť."