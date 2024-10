Bystrica otočila proti Slovanu z 1:4, líder zo Spiša nezaváhal

Tipos extraliga - 14. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava 6:4 (0:1, 0:1, 6:2)



Góly: 41. Wedman (Faith, Adams), 49. Wedman (Adams, Chicoine), 50. Wedman (Adams, Scarlett), 52. Wedman (Faith), 58. Scarlett (Adams, Chicoine), 60. Adams – 11. Pecararo (Ortega, Hoelscher), 30. Bakoš (Golian, Pánik), 44. Pánik (Bakoš), 48. Hoelscher (Pánik, Golian). Rozhodovali: T. Orolin, Kocúr – Hajnik, Ordzovenský, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2372 divákov.



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Česánek, Kozák, Žabka – Výhonský, Boucher, Voyer – Adams, Wedman, Faith – Kukuča, Petriska, Tomka – Valigura, Čunderlík, Matoušek



Slovan: Šutov – Bačik, Brincko, Kubka, Golian, Královič, Sersen, Maier – Pecararo, Hoelscher, Ortega – Bakoš, Egle, Pánik – Takáč, Bjalončík, Minárik – Dudáš, Kukumberg, Lukošik







HK Nitra - HK Poprad 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)



Góly: 5. Hrnka (Stacha, Buček), 19. Lacka (Jackson, Bubela), 30. Camara (Ritchie, Buček), 41. Bubela (Vitaloš), 50. Camara (Cotton), 60. Buček, 60. Pobežal (Lacka) – 11. Giľák (Kundrik), 20. Nauš (Cracknell, Calof), 36. Giľák (Šiška), 53. Cracknell (Mlynarovič, Bourque). Rozhodcovia: Rojík, Krajčík - Hercog, D. Konc ml., vylúčenia: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2576 divákov



Nitra: Aittokallio – Mezei, Lisý, Auk, Cotton, Stacha, Vitaloš – Buček, Hrnka, Bajtek – Camara, Gill, Ritchie – Jackson, Bubela, Lacka – Okoličány, Pobežal, Csányi - Bačo



Poprad: Belányi – Kotvan, Brejčák, Bourque, Romančík, Fereta, Turan, Sluka – Nauš, Cracknell, Calof – Centazzo, Suchý, Murphy – Kundrik, Šiška, Giľák – Paločko, Török, Mlynarovič







HK Spišská Nová Ves - DOXXbet Vlci Žilina 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 18. Andrusiak (Ford, Kestner), 28. Kestner (Harper). Rozhodcovia: J. Konc ml., Jobbágy - Vyšný, Tichý, vylúčení: 9:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2512 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Groch, Valach, Žiak, Barcík, Romaňák - Rapáč, Ford, Majdan - Harper, Hannoun, Kestner - Števuliak, Myklucha, Andrusiak - Vandas, Drábek, Džugan - Danielčák



Žilina: LaCouvee - Djakov, Tourigny, Pobežal, Miller, Holenda, Gachulinec - Kolenič, Jones, Bezúch - Fejes, Walega, Mucha - Varga, Galamboš, Beták - Mráz, Šmida, Koyš







HC Mikron Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)



Góly: 5. Krastenbergs (Svitana), 9. Slováček (Svitana, Bodák), 36. Johnson (Daugavinš), 40. Kulda (Valach). Rozhodcovia: Crman, Goga - Orolin, Frimmel, vylúčenia: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1013 divákov.



Nové Zámky: Grande - Maalahti, Komuls, Roman, Lalonde, Semaňák, Luža, Chatrnúch – Tvrdoň, Slovák, Golod – Kováč, Ondrušek, Hamaliuk – Handlovský, Ducharme, Lapšanský – Karaffa, Ružek, Kodhaj



Michalovce: Junca – Slováček, Bodák, Brejčák, Meliško, Kulda, Drgoň – Fominych, Johnson, Daugavinš – Krastenbergs, Rockwood, Svitana – Michnáč, Valach, Varga – Vašaš, Solenský, Kabáč







HC Košice - HK Dukla Trenčín 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)



Góly: 1. Jääskeläinen (Ferenc), 13. Krivošík (Mikúš, Jääskeläinen), 26. Jääskeläinen (Pollock, Krivošík), 27. Chovan (Rogoň, Repčík), 34. Martel (Chovan, Petráš), 50. Petráš (Pollock, Teves), 53. Šimun (Rogoň) - 57. Hatala (Baláž, Ďurčo). Rozhodcovia: Klejna, Snášel - Tvrdoň, Knižka, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3772 divákov.



Košice: Riečický - Teves, Deyl, Ferenc, Gildon, Bartoš, Šedivý - Mikúš, Krivošík, Martel - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Bartánus, Chovan, Repčík - Šimun, Havrila, Rogoň



Trenčín: Grigals (27. Valent) - Cardwell, Starosta, Hatala, Schmiemann, Bokroš, Laurenčík, Hlaváč, Bečár - Green, Stapley, Leskinen - Josling, Baláž, Krajčovič - Hudec, Bortňák, Sojčík - Ďurčo, Vaňo, Maruna







HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 7. Šandor (Nespala, Vankúš), 21. Quince (Ranford, Foote), 40. Quince (Gerlach, Hraško) 52. Ranford (Quince, Mezovský) – 17. Hecl (Viedenský), 28. Macek (Sheeny), 48. Mišiak (Hecl). Rozhodcovia: Baluška, Štefik - Bogdaň, Pribula, vylúčenia: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 811 divákov.



L. Mikuláš: Surák – Lalík, Foote, Hraško, Ullman, Mezovský, Jendroľ, Štrbáň, Vojtech – Ranford, Quince, Gerlach – Avcin, Sukeľ, Réway – Chmielewski, Uhrík, Žitný – Šandor, Vankúš, Nespala



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Oligny, Sládok, Robertson, Hudec, Stránsky – Mišiak, Olson, Hecl – Macek, Sheehy, Bondra – Marcinek, Viedenský, Zuzin – L. Lunter, Jendek, Gron







tabuľka po 14. kole:



1. Spišská Nová Ves 14 10 2 1 1 54:30 35



2. Košice 14 8 2 3 1 54:29 31



3. Michalovce 14 8 1 1 4 49:36 27



4. Banská Bystrica 14 6 4 0 4 47:39 26



5. Nitra 14 7 1 1 5 52:45 24



6. Slovan Bratislava 14 7 1 1 5 46:45 24



7. Poprad 14 7 0 2 5 51:45 23



8. Zvolen 14 5 0 2 7 43:42 17



9. Žilina 14 4 1 1 8 36:46 15



10. Liptovský Mikuláš 14 2 2 2 8 37:54 12



11. Trenčín 14 3 0 0 11 35:59 9



12. Nové Zámky 14 3 0 0 11 23:57 9

Bratislava 25. októbra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice získali proti Slovanu Bratislava tri body, hoci ešte v 49. minúte prehrávali 1:4. V piatkovom zápase 14. kola Tipos extraligy napokon triumfovali 6:4 a dosiahli prvé víťazstvo po dvoch prehrách. Štyrmi gólmi a asistenciou režíroval obrat Matthew Wedman.Domácim pre otras mozgu chýbal útočník Dávid Šoltés. Krátko pred zápasom pribudol do tímu útočník Andrej Kukuča, ktorého klub získal výmenou so Zvolenom za Davida Stránského. Slovan prehral druhý duel za sebou.Hráči Nitry ukončili sériu štyroch prehier na vlastnom ľade víťazstvom nad Popradom 7:4. Popradčania nebodovali po troch výhrach za sebou. Tri body za gól a dve asistencie nazbieral domáci útočník Samuel Buček.Líder tabuľky HK Spišská Nová Ves zvíťazil nad nováčikom DOXXbet Vlci Žilina 2:0. Spišiaci si udržali štvorbodový náskok pred priebežne druhými Košicami. Zároveň tým predĺžili víťaznú sériu na domácom ľade, ktorá od začiatku sezóny trvá už sedem zápasov. O ich góly sa postarali najproduktívnejší hráč a zároveň aj najlepší strelec súťaže Zack Andrusiak a Josh Kestner. Brankár Mareks Mitens si udržal prvé čisté konto v slovenskej extralige. Žilinčania prehrali štvrtý zápas v rade.Hokejisti Michaloviec potvrdili úlohu favorita víťazstvom na ľade HC Mikron Nové Zámky 4:0. Hostia sa udržali s 27 bodmi na treťom mieste tabuľky, Novozámčania majú na konte iba deväť a sú na poslednej priečke o skóre za Duklou Trenčín. Michalovce potiahlo gólmi kvarteto legionárov. Presadili sa Renars Krastenbergs, Ondřej Slováček, Ben Johnson a premiérovo v extralige aj lotyšský obranca Arturs Kulda. Brankár Dukly Julian Junca dosiahol prvé čisté konto v sezóne.Hráči HC Košice zvíťazili nad HK Dukla Trenčín vysoko 7:1. Za presvedčivým výsledkom vykročili už v 19. sekunde, keď skóroval Joona Jääskeläinen, ktorý napokon nazbieral tri body (2+1). Hostia strelili svoj jediný gól až za stavu 7:0. Pri presnom zásahu Andreja Hatalu asistoval aj 16-ročný útočník Juraj Jonas Durčo, pre ktorého to bol debut v extralige.Hráči Liptovského Mikuláša si vylepšili pozíciu v spodnej časti tabuľky, keď proti HKM Zvolen získali tri body (4:3). Zvolenčania zostali na ôsmej priečke so 17 bodmi. Hostia v zápase od úvodu doťahovali a darilo sa im to až do stavu 3:3. Rozhodujúci gól strelil v 52. minúte kanadský útočník Brendan Ranford, ktorý zaznamenal aj jednu asistenciu a bilanciu 1+1 si pripísal v uplynulých troch dueloch. Po dva body získal v každom zo štyroch zápasoch, do ktorých nastúpil v prebiehajúcej sezóne.