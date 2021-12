TEL: Bystričania sa trápia najmä strelecky, prestávka im padne vhod

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice odohrali v nedeľu štvrtý domáci zápas v tejto sezóne Tipos extraligy a tretíkrát prehrali. Nad ich sily bola Dukla Trenčín. Nestrelili jej ani jeden gól a inkasovali až tri. Prvý si však dali vlastný, keď puk z hokejky obrancu Boldižára putoval za brankára Belányiho.



Práve tento zásah bol rozhodujúci a z pohľadu hostí víťazný. „Bolo to nešťastie. Išiel som do puku, snažil som sa ho odpáliť a bohužiaľ, dal som si vlastný gól. Neviem ani, čo k tomu povedať,“ hľadal iba ťažko nejaké slová Dávid Boldižár. Tento jeho zásah pripísali napokon trenčianskemu útočníkovi Adamovi Stránskemu. Ten tak dosiahol kuriózny prvý gól v sezóne za Duklu, k čomu uviedol: „Bol to šťastný gól, no víťazný. Som rád, že som pomohol môjmu tímu vyhrať tento zápas. Vychádzal som spoza bránky, bol tam nahodený puk od modrej čiary. Ja som sa to iba snažil zamiesť do bránky, so šťastím sa to odrazilo od bystrického hráča a padlo to tam. Za tento gól ma chalani tiež skasírujú, patrí to k tomu“



Banskobystričania sa poriadne trápia v koncovke. Iba v piatich z 23 zápasov strelili súperom štyri góly, päť gólov nezaznamenali ani raz a strelecky vyšli v tejto sezóne naprázdno po tretí raz. „Zase sme nedali gól a bez neho sa vyhrať nedá. Mrzí ma to zvlášť po piatkovom víťazstve s Novými Zámkami, v ktorom sme dokázali negatívnu sériu prehier prelomiť a konečne aj skórovať. V zápase s Trenčínom sme inkasovali prvý gól, potom aj druhý a nedokázali sme sa skoncentrovať a vrátiť do hry, ktorá nás zdobila v piatok. Bol to fyzicky náročný duel. Pripravili sme sa naň ako na každý iný, no žiaľ nevyšlo nám to,“ doplnil Boldižár.



V útoku to hráčom spod Urpína dlhodobo hapruje. Na trenčianskeho brankára Valenta vyslali v nedeľu večer až 40 striel, ale neprekonali ho ani raz. „Vytvorili sme si nejaké šance, ale nebudem sa k nim radšej nejako obzvlášť vyjadrovať. Myslím si, že keď sa po dvoch dňoch voľna v stredu stretneme, tak musí prísť na ľad úplne iné mužstvo. S iným nasadením, s inou motiváciou. Momentálne nie sme mužstvo, ktoré chce vyhrávať zápasy. Neviem, čo sa deje. Je to v nás, nie je to na žiadnom trénerovi. My hráči to musíme nejako zlomiť. Reprezentačná prestávka nám azda padne vhod, najmä po mentálnej stránke. Aj keď sa nedarí, musíme zostať disciplinovaní. Musíme byť pokojní aj po nevydarených prihrávkach, sú tiež súčasťou hry. Hokej sa hrá sa 60 minút, my sa nemôžeme mentálne zlomiť po nejakých chybách,“ prízvukoval po pätnástej prehre v sezóne útočník Banskej Bystrice Alex Výhonský.