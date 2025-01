Cardwell opúšťa Trenčín, vrátil sa do Popradu

Trenčín 10. januára (TASR) - Vedenie hokejového klubu HK Dukla Trenčín po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu s obrancom Jakeom Cardwellom. Tridsaťdvaročný Kanaďan sa vrátil do Popradu, v ktorého drese dokončil aj minulý ročník. Za "kamzíkov" nastúpil už v piatkovom stretnutí 36. kola Tipos extraligy proti Žiline.



Cardwell odohral v tejto sezóne v drese Trenčína 28 zápasov, v ktorých si pripísal 14 bodov za dva góly a 12 asistencií. Posledný duel odohral 30. decembra proti Zvolenu. "Jakeov angažmán nevyšiel podľa jeho ani našich predstáv, a tak sme sa rozhodli túto spoluprácu ukončiť. Na jeho výmenu sme nedostali adekvátnu ponuku, a tak sme za finančnú kompenzáciu dnes odsúhlasili jeho prestup do tímu HK Poprad. S Jakeom sme sa rozišli v dobrom, želáme mu veľa šťastia v hokejovom aj rodinnom živote. V týchto dňoch intenzívne pracujeme na príchode nového obrancu, akonáhle budeme mať potvrdené nové meno, budeme o ňom informovať," uviedol pre facebookovú stránku "vojakov" športový manažér klubu Mário Bližňák.



Cardwell nastupoval za Poprad už v minulej sezóne, v 13 zápasoch základnej časti nazbieral deväť bodov (1+8), v štyroch dueloch play off pridal jednu asistenciu. V minulosti hral v najvyššej slovenskej súťaži aj za Nové Zámky, Banskú Bystricu a Nitru, pôsobil aj v českých Pardubiciach či talianskom Rittene.