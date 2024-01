Doma naplno iba Slovan, Spišiaci vedú už iba o štyri body

Tipos extraliga - 39. kolo:



HK Spišská Nová Ves – HK Poprad 3:4 pp (1:2, 0:1, 2:0 - 0:1)



Góly: 11. Hamráček (Rapáč), 45. Burgess (Archambault, Hamráček), 54. Archambault (Ališauskas, Melicherčík) – 14. Dmowski (Cardwell, Svitana), 18. Betker (Svitana), 27. Záborský (Kotvan, Brincko), 64. Coulter (Svitana, Betker). Rozhodovali: Hronský, Jobbágy – Pribula, Durmis, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4300 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Merežko, Ališauskas, Valach, Žiak, Björkung, Romaňák, Groch, Vaverčák – Burgess, Nellis, Archambault – Bakoš, Kerbashian, Majdan – Vandas, Frankovič, Hamráček – Rapáč, Bortňák, Danielčák



Poprad: Vay – Cardwell, Betker, Brincko, Kotvan, Turan, D. Brejčák, Česánek – Svitana, Coulter, Dmowski – Calof, Bjalončík, Záborský – Kukuča, Jendek, Peresunko – Belluš, Suchý, Melcher







HK Dukla Ingema Michalovce - HK 19 Humenné 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)



Góly: 35. Bodák (Buc, Michalčin) - 18. Lapšanský (Kuru), 19. Pereskokov (Šoltés), 29. Kuru (Pereskokov), 52. Sredl (Šoltés), 59. Lapšanský (Šoltés, Linet). Rozhodovali: Korba, Žák - Šoltés, Bogdaň, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.



Michalovce: Škorvánek - Macejko, Acolatse, Michalčin, Bodák, Drgoň, Bindulis - Daugavinš, Newton, Santos - Heard, Solenský, Valach - Puliš, Suja, Paločko - Kabáč, Buc, Vašaš - Fedor



Humenné: Galimov - Sredl, Novota, Meliško, Jacko, Novický, Ťavoda - Kvasnica, Kuru, Lapšanský - Pereskokov, Linet, Paršin - Vaško, Foss, Šoltés - Handlovský, Krajňák, Horvát - Thomka







HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 35. Sersen (Takáč), 40. Poirier (Sersen, Holway), 60. Šille – 34. Sukeľ (Réway, Lahtinen). Rozhodovali: Novák, Adamec - Hercog, Jurčiak, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3887 divákov.



Slovan: Godla - Korenčík, Ahnelöv, Kubka, Golian, Holway, Sersen, Beňo - Pecararo, Poirier, Ranford - Žitný, Šille, Takáč - Török, Preisinger, Lukošik - Fominych, Petráš, Dudáš - Masnica



L. Mikuláš: Krasikov - Lalík, Mezovský, Vasilijev, Žilka, Fekiač, Hraško, Nátny, Vojtech - Nespala, Quince, Avcin - Berry, Egle, A. Nauš - Lehtinen, Réway, Sukeľ - Kriška, Vankúš, T. Nauš







HKM Zvolen - HC MIKRON Nové Zámky 4:3 pp (1:0, 1:2, 1:0 – 1:0)



Góly: 17. Fortin (C. Hults, Kašlík), 27. Hecl, 60. Bondra (Zuzin, Mudrák), 64. Fortin (C. Hults, M. Hults) – 37. Fafrák (Kováč), 39. Stupka (Števuliak, Mamčics), 50. Mamčics. Rozhodovali: Snášel ml., Klejna – M. Orolin, Gegáň, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 1502 divákov.



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Čulík, Sládok – Fortin, M. Hults, Kašlík – Bondra, Marcinek, Zuzin – Kolenič. V. Fekiač, Hecl – Mišiak, K. Gabor, Csányi



Nové Zámky: Kantor – Hatala, Lee, Ligas, Mamčics, Novajovský, Kozák – Loggins, Roy, Johnson – T. Mikúš, Prokeš, Michnáč – Števuliak, Ondrušek, Stupka – Kováč, Barto, Fafrák







HK Nitra - HC ´05 Banská Bystrica 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)



Góly: 4. Gates (Newell, Jackson), 27. Jackson (Gates, Buček), 46. Cotton (Hrnka) - 1. Wilkins (Šenkeřík), 14. Petriska (D. Stránský, Bačik), 22. Bíreš (D. Stránský, Hora), 36. Turnbull, 39. Wilkins (Vela, Turnbull). Rozhodovali: T. Orolin, Štefik - Kacej, D. Konc ml., vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Vitaloš (Nit.) a Vela (B. Bystr.) obaja po 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2854 divákov.



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Bača, Gajdoš, Vitaloš, Stacha - Bubela, Gill, Buček - Newell, Gates, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Hrnka, Pobežal, Bajtek - P. Valent, Ridzoň



Banská Bystrica: Krošelj - Šenkeřík, Bačik, D. Stránský, Hora, Luža, Ďatelinka, Žabka - Turnbull, Vela, Wilkins - Matoušek, Bíreš, Gašpar - Faith, Langkow, Petriska - Výhonský, A. Stránský, Macek







HK Dukla Trenčín - HC Košice 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)



Góly: 4. Sojčík (Pietroniro, Kielb) - 26. Breton (Jääskeläinen, Pollock), 27. Fejes (Slovák, Šimun), 42. Fejes (Slovák, Bartoš), 46. Berger (Breton, Chovan). Rozhodovali: Kalina, Výleta - Valo, Vyšný, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2315 divákov



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Kielb, Starosta, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Kupec - Immo, Baláž, Ahl - Charbonneau, Conway, D. Hudec - Sloboda, Sojčík, Petráš - Škvarek, Mikúš, Krajčovič - A. Bartovič



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, A. Bartoš, Šedivý, Dravecký - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lunter, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Šimun - Bačo, Havrila, Jokeľ







tabuľka po 39. kole:



1. Spišská Nová Ves 39 21 4 3 11 131:109 74



2. Poprad 39 20 4 2 13 125:96 70



3. Košice 38 20 1 4 13 118:91 66



4. Nitra 39 18 3 3 15 133:120 63



5. Michalovce 38 18 3 1 16 125:102 61



6. Banská Bystrica 39 17 5 0 17 123:135 61



7. Zvolen 39 15 2 9 13 128:126 58



8. Slovan Bratislava 39 15 4 3 17 117:130 56



9. Trenčín 39 14 4 2 19 105:125 52



10. Liptovský Mikuláš 39 14 3 2 20 109:121 50



11. Nové Zámky 39 12 3 4 20 110:123 46



12. Humenné 39 12 1 4 22 97:143 42



Bratislava 26. januára (TASR) - Hokejisti HK Poprad strácajú na lídra Tipos extraligy Spišskú Novú Ves už iba štyri body. Manko stiahli v piatkovom šlágri 39. kola, keď v regionálnom derby triumfovali na ľade súpera 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil Tyler Coulter.dosiahli piate víťazstvo v rade a na ľade súperov triumfovali už v šiestom stretnutí za sebou. Spišiaci, ktorí zvíťazili v prvých šestnástich domácich dueloch v sezóne, prehrali uplynulé tri zápasy pred vlastnými divákmi.Svojich fanúšikov nepotešili ani hráči Michaloviec, keď na vlastnom ľade podľahli poslednému tímu tabuľky Humennému 1:5. Doma neuspeli vo štvrtom z uplynulých piatich zápasov. Pre Humenné to bol prvý triumf vo štvrtom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne. Nováčik súťaže dosiahol druhé víťazstvo za sebou na klziskách súpera a celkovo štvrté.Obranca Michal Sersen prispel k víťazstvu Slovana Bratislava nad Liptovským Mikulášom 3:1 dvomi kanadskými bodmi, pričom v 35. minúte dosiahol svoj prvý presný zásah v sezóne. Slovanisti zvíťazili v deviatom z uplynulých jedenástich duelov. Liptákov zdolali prvýkrát v sezóne. Od 27. novembra 2022 s nimi prehrali štyri zápasy za sebou.Nové Zámky siahali po troch bodoch zo zvolenského ľadu, čím by nadviazali na víťazstvo 5:4 z prvého vzájomného duelu v sezóne. Radovan Bondra však v čase 59:59 vyrovnal na 3:3 a vylúčenie Václava Stupku v predĺžení potrestal víťazným gólom Alexandre Fortin. Ten zažil vydarený debut v slovenskej extralige, keď k triumfu Zvolena prispel dvomi gólmi. O vydarenej extraligovej premiére môže hovoriť aj tréner zvolenského tímu Jamie Russell.Útočník Banskej Bystrice Matt Wilkins ideálne oslávil piatkové 33. narodeniny. Už v 21. sekunde otvoril skóre na ľade Nitry a na víťazstve5:3 sa podieľal dvomi gólmi. Banskobystričania sú naďalej na piatom mieste, no už sa bodovo vyrovnali štvrtým Michalovciam. Pod Zoborom si zopakovali víťazné skóre z predošlého zápasu s Nitrou. Zároveň sa jej revanšovali za úvodný vzájomný duel v sezóne, v ktorom pod Zoborom podľahli 1:10.Hráči HC Košice vyhrali na ľade HK Dukla Trenčín 4:1. Dosiahli tým piate víťazstvo v rade na klziskách súperov a potvrdili, že vonku sú druhí najčastejšie bodujúci tím po Nitre. Trenčania doma neuspeli ani vo štvrtom januárovom zápase a menej bodov pred vlastnými fanúšikmi získalo iba posledné Humenné.si triumfom upevnili priebežné tretie miesto, Trenčín je naďalej na deviatej priečke. V drese domácich absolvoval extraligový debut 16-ročný útočník Adrien Bartovič, odohral 3:33 minúty. Aj v druhom zápase Košíc v Trenčíne v prebiehajúcej sezóne sa zrodilo víťazstvo hostí 4:1.