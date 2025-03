Žilina v prvom dueli vyraďovacej časti zvíťazila nad Banskou Bystricou

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Milan Bartovič, tréner Žiliny: "Mali sme veľmi dobrý pohyb, hlavne začiatok zápasu nám vyšiel. Myslím si, že sme boli všade prví na puku. To rozhodlo. Dobre sme sa pohybovali v útočnom pásme a rotovali. Chceli sme sa tlačiť do brány, ale myslím si, že celý zápas sme mali dobrý pohyb. Možno posledných 10 minút sme sa trochu stiahli a v určitých veciach musíme byť ešte trochu rozumnejší, ale chalani to odbojovali a odohrali perfektný zápas."



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Bolo vidieť a vedeli sme o tom, že Žilina bude nachystaná a po nás vybehnú, čo sa aj stalo. My sme prehrávali súboje, všade sme boli neskoro a Žilina šla zaslúžene do vedenia. V druhej polovici sme to herne zrovnali, ale jednoducho, bolo to málo. Úvod nás stál zápas. Boli tam zbytočné fauly, ale Žilina bola od začiatku nahecovanejšia, mali viac z hry a išli si viac za tým. Ako keby sme si neuvedomovali, že je play off a Žilina je práve mužstvo, ktoré je založené na bojovnosti. My, ak chceme byť úspešní, minimálne sa im v nasadení a bojovnosti musíme vyrovnať."

štvrťfinále play off Tipos extraligy - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



DOXXbet Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)



Góly: 12. Baláž (Varga, Tourigny), 12. Ranford (Tourigny), 22. Varga (Ranford, Tourigny) - 47. Šoltés (Kukuča, Miklucha). Rozhodcovia: Novák, Crman - Konc ml., Gegáň. vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3925 divákov



/stav série: 1:0/



Žilina: Lacouvée – Tourigny, Miller, Pobežal, Gachulinec, Korenčik, Holenda – Fejes, Walega, Mucha – Avcin, Baláž, Ranford – Tkáč, Šmída, Kolenič – Koyš, Galamboš, Varga



Banská Bystrica: Emond – Zeleňák, Česánek, Chicoine, Scarlett, Kozák, Michalčin – Turnbull, Boucher, Voyer – Petriska, Wedman, Faith – Kukuča, Miklucha, Šoltés – Výhonský, Bíreš, Matoušek





ďalší program zápasov štvrťfinálovej série DOXXbet Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica (na štyri víťazné zápasy):



2. zápas, utorok, 18. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30/



3. zápas, piatok, 21. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30/



4. zápas, sobota, 22. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30/



prípadný 5. zápas, utorok, 25. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30/



prípadný 6. zápas, streda, 27. marca: Banská Bystrica - Žilina /17.30/



prípadný 7. zápas, sobota, 29. marca: Žilina - Banská Bystrica /17.30/

Žilina 17. marca (TASR) - Hokejisti DOXXbet Vlci Žilina zvíťazili v úvodnom zápase štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy nad HC MONACObet Banská Bystrica 3:1. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa tak ujali vedenia 1:0 na zápasy. Ďalší duel je na programe v utorok 18. marca o 17.30 h opäť na ľade Žiliny.Po úvodných "oťukávacích" minútach sa diváci dočkali hokeja vo vysokom tempe s množstvom šancí. Začiatok bol v podaní Banskej Bystrice, ale potom sa dostala k slovu Žilina. Z veľkého tlaku sa jej podarilo skórovať v 12. minúte, Jozef Baláž sa v správnom momente nachádzal na správnom mieste a so šťastím otvoril strelecký účet štvrťfinálovej série. Na ďalší presný zásah sa nečakalo ani minútu, po peknej kombinačnej akcii sa presadil Brendan Ranford a poslal "vlkov" do vedenia 2:0. Domácim narástlo sebavedomie, ale z tlaku sa už v prvej tretine nedokázali gólovo presadiť.Žilina mala skvelý nástup do druhej časti, tesne pred koncom presilovej hry zvýšil po 116 sekundách už na 3:0 Róbert Varga, tretí kanadský bod v zápase si na svoje konto zapísal Miguel Tourigny. Banská Bystrica sa len sporadicky dostávala do šancí. "Vlci" mali aj ďalšie možnosti na skórovanie, ale Zachary Emond držal ako-tak nádeje hostí v tomto stretnutí.Banská Bystrica sa snažila v záverečnej 20-minútovke urobiť niečo s nepriaznivým skóre, napokon sa bez výraznejšieho náporu presadila. Voľný priestor v útoku využil Dávid Šoltés, ktorý skorigoval z pohľadu hostí v 47. minúte na 1:3. Domáci si však kontrolovali dianie na ľade a k väčšiemu tlaku súpera nepustili. "Barani" podľa očakávania skúsili v závere hru bez brankára, ale prvý duel série už nezdramatizovali.