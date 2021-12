Hokejisti Slovana Bratislava naďalej kraľujú tabuľke

HC Slovan Bratislava - HC Košice 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 9. Takáč (Golian, Harris), 19. Sukeľ (Fominych, Bezák), 45. Yogan (Golian, Harris). Rozhodovali: Rozhodca: Hronský, Müllner – Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 4:8, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovan: Windsor – MacKenzie, Golian, Beňo, Sersen, Valach, Maier – Haščák, Rapuzzi, Jääskeläinen – Yogan, Harris, Takáč – Gašpar, Kytnár, Matoušek – Fominych, Bezák, Sukeľ – Šotek



Košice: Košarišťan – Snuggerud, Deyl, Cibák, Tansey, Šedivý, Saucerman, Jacko – Bartánus, McPherson, Pereskokov – Parshin, Chovan, Klhůfek – Rogoň, Slovák, Mrázik – Jokeľ, Havrila, Milý

Zápas HKM Zvolen a HK Nitra rozhodol Viedenský

Na archívnej snímke Marek Viedenský v drese HKM Zvolen. Foto: TASR - Ján Krošlák

HKM Zvolen - HK Nitra 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 41. Stupka (Saracino), 62. Viedenský (Zuzin, Meliško - 17. Sýkora (Raskob, Rockwood). Rozhodovali: Staňo, Korba - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Zvolen: Trenčan - Meliško, Kotvan, Barcík, Roy, Kubka, Andersons - Jedlička, Viedenský, Zuzin - Pierog, Krieger, Leskinen - Saracino, Mikúš, Stupka - Török, Marcinek, Csányi - Chlepčok, Gubančok



Nitra: O´Connor - Mezei, Š. Nemec, Raskob, Švarný, Bodák, Vitaloš - Buček, R. Nemec, Hrnka - Šramaty, Rockwood, Tvrdoň - Varga, Baláž, Sýkora - Múčka, Bajtek, Drábek - Molnár, Pekarčík

Hokejisti Spišskej Novej Vsi pokračujú vo víťaznej šnúre

Na archívnej snímke tréner HK Spišská Nová Ves Miroslav Mosnár v Spišskej Novej Vsi v nedeľu 21. novembra 2021. Foto: TASR - Milan Kapusta

HK Spišská Nová Ves - HC GROTTO Prešov 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)



Góly: 9. Kuru (Majdan, Malina), 20. Nieminen (Rapáč), 43. Giľák (Rapáč, Salituro), 58. Rapáč (Nieminen, Petgrave), 60. Hamráček (Atwal, Petgrave) – 6. Welychka (Čacho, Michnáč), 48. Nauš (Glazkov). Rozhodovali: D. Konc ml., Snášel - Janiga, Jurčiak, vylúčení: 4:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Atwal, Petgrave, Romaňák, Ordzovenský, Ouellet, Beaundry, Olejník, Malina - Majdan, Salituro, Giľák – Nieminen, Kuru, Rapač - Štrauch, Tyczynski, Ščurko - Hamráček, Vartovník, Vrábel



Prešov: Bespalov – Rais, Bakala, Jendroľ, Glazkov, Turan, F. Fekiač, Rúžička, Rajnoha – Lialka, Zagrapan, Šimun - Žilka, V. Fekiač, Lalík - Welychka, Čacho, Michnáč - Nauč, Klima, Miškuf

Liptovský Mikuláš tesne podľahol hokejistom Nových Zámkov 3:4

Na archívnej snímke tréner HC Nové Zámky Gergely Majoross dáva pokyny hráčom, 21. novembra 2021 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

HC Nové Zámky - MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)



Góly: 13. Fetkovič (Jackson, Kozák), 20. Jackson (Šišovský), 32. Ondrušek (Ferenyi, Roman), 45. Holenda (Jackson)- 8. Čuvilov (tr. strieľanie), 33. J. Nemec (Walega, Jurík), 35. Uhrík (Kriška, Walega). Rozhodovali: Kalina, Výleta - Durmis, Ševčík, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Fereta, Holenda, Kozák, Roman, Ligas - Šišovský, Šiška, Jackson - Števuliak, Langkow, Klempa - Varga, Fetkovič, Mišiak - Ferenyi, Ondrušek, Kurbatov - Tóth



Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Varttinen, Kurali, Salija, Krempaský, Mezovský, Fehérpataky, J. Nemec - Kriška, Hovorka, Uhrík - Petráš, Walega, Jurík - Paločko, Murček, Čuvilov - Kalousek, Urban, Dunčko

Hokejisti HC´05 B. Bystrice podľahli útokom Popradu 2:6

Na archívnej snímke hráči HK Poprad. Foto: TASR Milan Kapusta

HC´05 Banská Bystrica – HK Poprad 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)



Góly: 12. Fossier (Carwell, G. Gabor), 33. Bubela (Šoltés, Ščerbak) – 4. Rymsha (Livingston, P. Svitana), 20. Arniel (Drgoň, Skokan), 26. Arniel (Ulrych, Ully), 29. F. Mešár (Ully, Arniel), 57. Ully, 59. D. Brejčák (P. Svitana, Drgoň). Rozhodovali: Goga, M. Valach – Knižka, Synek, vylúčení: 8:6, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0



Banská Bystrica: Gajan (29. Belányi) – Kostromitin, Breton, Ďurkech, Ďatelinka, Cardwell, Boldižár, Žiak – Fossier, Berger, Kabáč – Melcher, Tamáši, G. Gabor – Ščerbak, Bubela, Šoltés – Vašaš, Sojka, K. Jendroľ



Poprad: T. Tomek – Rymsha, Dalhuisen, Drgoň, D. Brejčák, Demo, Ulrych, M. Mešár – Ully, Arniel, D. Bondra – P. Svitana, Skokan, Livingston – Valigura, Bjalončík, F. Mešár – Jevoš, Mlynarovič, Handlovský

Hokejisti Dukly Trenčín porazili Duklu Ingema Michalovce 3:1

Na snímke zľava Juraj Bezúch (HK Dukla Trenčín) strieľa gól, bráni Vladimír Mihalík (HK Dukla Ingema Michalovce) v zápase 24. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce, 7. decembra 2021 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)



Góly: 14. Hudec (Beták, Lemcke), 27. Bezúch, 29. Švec (Lemcke) - 25. Faith (Regenda, Bača). Rozhodovali: Baluška, Orolin - Crman, Jedlička, vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0.



Dukla Trenčín: Valent - Chovan, Kudla, Starosta, Crinon, Lemcke, Nemčík, E. Švec - Berisha, Mikyska, Honzek - Tybor, Valach, Bezúch - Krajč, Paukovček, Rehuš - Hudec, J. Švec, Beták – Krajčovič



Dukla Ingema Michalovce: Williams - Bokroš, Macejko, Mudrák, Gajdoš, Pavlin, Mihálik, Bača - Regenda, Cameranesi, Faith - Keränen, Suja, Galamboš - Žitný, Erkinjuntti, Mráz - Mašlonka, Buc, Kukuča

Bratislava 7. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava si upevnili prvé miesto v tabuľke Tipos extraligy. V utorkovom zápase 24. kola zdolali na domácom ľade HC Košice 3:0 a triumfovali už v ôsmom zápase za sebou.Slovan bol v prvej dvadsaťminútovke lepším tímom na ľade a pomer síl naznačila už prvá strela na bránku po 70 sekundách, kedy Golian trafil žŕdku. V ôsmej minúte už domáci viedli, keď Takáč trafil korčuľu Goliana, rozhodcovia si ešte overili platnosť tohto zásahu u videorozhodcu. Hostia mali paradoxne najväčšiu šancu pri oslabení, keď Sersenovi utiekol Jokeľ, ale v koncovke nemal košický hráč dostatok pokoja a priestoru a Windsor ho vychytal. Na 2:0 mohol zvýšiť Harris, ale podarilo sa to až Sukeľovi, ktorý využil presnú prihrávku Fominycha.V druhej tretine sa scenár hry nezmenil. Slovan bol lepší, svojho súpera výrazne prestrieľal, výkon Košičanov bol jalový. Hráči Slovana súpera vysoko napádali, čo robilo Oceliarom najväčší problém. Hneď po zmene strán trafil Haščák konštrukciu bránky, hostia mali najväčšiu šancu v presilovej hre v 34. minúte. Tréner Kaskinen si pred jej začiatkom vzal oddychový čas, lebo táto situácia mohla zlomiť zápas, ale Bartánus trafil v sľubnej pozícii iba brankára. Tesne pred koncom tretiny mohol dať Slovan tretí gól, ale Yogan neuspel.Tretia dvadsaťminútovka sa už niesla v znamení úsilia Košičanov streliť aspoň jeden gól, ale Slovan hral naďalej veľmi kompaktne a disciplinovane. Inkasovať mohol až v 57. minúte, ale Jokeľa vychytal fantasticky Windsor. Ešte predtým sa peknou individuálnou akciou blysol Yogan, presnou strelou definitívne rozhodol o triumfe Slovana. Pre zverencov Róberta Dömeho to bol už druhý domáci triumf za sebou bez inkasovaného gólu.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 24. kole Tipos extraligy nad HK Nitra 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 62. minúte Marek Viedenský.Prvá tretina priniesla väčšiu ofenzívnu aktivitu domácich, no tí ju nedokázali premietnuť do skóre. V 4. minúte Jedlička nevyužil prihrávku Viedenského, na opačnej strane neotvoril skóre Mezei. V 14. minúte domáci brankár Trenčan podržal svoj tím pri šanci Šramatyho a skóre sa nezmenilo ani po šanci Kriegera v prečíslení.Úvod druhej tretiny priniesol presilovky oboch tímov, v ktorých dominovali pozorné defenzívy a brankári. V presilovke domácich v 37. sa už skóre zmenilo, no otvorili ho hostia. Tí v oslabení pohrozili už šancou Rockwooda, no gól priniesla príležitosť Sýkoru, ktorý uspel strelou spoza obrancu - 0:1. V závere druhej časti nezvýšil náskok hostí Varga, ktorý trafil do žŕdky.Štart do tretej časti vyšiel ideálne domácim. Saracino ideálne vysunul Stupku, ktorý sa dostal za obranu hostí a po úniku prekonal O´Connora - 1:1. Krátko na to mali Zvolenčania presilovku, v ktorej bol blízko ku gólu Krieger, ale jeho blafák skončil na žŕdke. Gól neprinieslo ani prečíslenie hostí v 58. minúte, po ktorom Varga netrafil odkrytú bránku.Predĺženie trvalo presne 93 sekúnd, o čo sa postarala dvojica Zuzin - Viedenský. Strelu prvého menovaného brankár hostí nevidel, keďže mu Viedenský zakryl výhľad a vďaka tomu domáci získali dva body. Gól bol pôvodne pripísaný Zuzinovi, napokon však prišlo ku korekcii.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 24. kole Tipos extraligy nad HC GROTTO Prešov 5:2.Od prvej minúty sa hral dobrý hokej na oboch stranách. Drobné zaváhanie domácej obrany využil Welychka a otvoril skóre zápasu. Domáci prevzali iniciatívu a tri minúty po obliehaní bránky hostí vyrovnal Kuru. V závere tretiny Klima fauloval, domáci presilovku v závere tretiny využili na zvýšenie skóre. V úvode záverečnej tretiny bol vylúčený Fekiač, Giľak zvýšil na 3:1. V 48. minúte sa hostia usadili v domácej obrannej tretine a tlak využili na zníženie skóre. Po góle hostia pridali na dôraze a domáci začali mať problémy, ktoré vyvrcholili zlým striedaním a za veľa hráčov na ľade išli do oslabenia. Výhodu presilovky však nevyužili, hra spela k vyrovnaniu a predĺženiu. Domáci kapitán Rapáč však v 58. minúte po prihrávke Nieminena zažehnal hroziacu remízu. Hostia v 59. minúte odvolali brankára a v závere inkasovali do prázdnej bránky. Domáci tak pokračuje vo víťaznej šnúre.Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v 24. kole Tipos extraligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3.Od úvodu sa hral zaujímavý hokej, ktorému nechýbali ani góly. V 7. minúte Ligas fauloval Petráša vo vyloženej príležitosti a Walega z následného trestného strieľania prekonal Bakalu - 0:1. V 12. minúte hostia neskórovali z nádejného brejku v oslabení a krátko na to inkasovali. Fetkovič sa dostal k zakončeniu a prekvapil Vošvrdu, ktorý mal zakrytý výhľad - 1:1. Do šatní išli spokojnejší Novozámčania. Šišovský vzal puk hráčovi hostí pri rozohrávke, upútal pozornosť Vošvrdu a prihrávkou ponúkol gól Jacksonovi - 2:1.V druhej tretine si mužstvá viackrát vyskúšali presilovky a oslabenia a skóre sa zmenilo v 32. minúte. Hostia nepokryli Ondrušeka, ktorý presne namieril zo strednej vzdialenosti - 3:1. Krátko na to Liptáci znížili, keď sa po skrumáži okolo Bakalovej bránky dostal k puku Nemec a upravil na 3:2. Po následnej presilovke hostí už bolo vyrovnané, keď brankár Bakala stratil puk z dohľadu po tom, čo ho vyrazil nad seba a ideálne sa zorientoval Uhrík - 3:3.Rozhodnutie priniesla 45. minúta. V nej domáci obranca Holenda nahodil puk na bránku hostí od modrej čiary, Vošvrda veľa nevidel a nestihol zareagovať - 4:3. Domáci mohli v tretej časti zvýšiť skóre, mali k tomu viacero sľubných príležitostí, ale brankár hostí podržal svoj tím. Hostia sa v závere dostali k tlaku, v ktorom sa Bakala musel obracať, ale skóre sa už nezmenilo.Hokejisti HC´05 B. Bystrica prehrali v 24. kole Tipos extraligy s HK Poprad 2:6.Úvod duelu bol opatrný. Prvú príležitosť mali domáci hokejisti v štvrtej minúte. Kabáč sa natlačil cez Drgoňa pred Tomeka, no nepochodil pred ním. Nasledoval protiútok súpera s úspešným koncom. Rymsha vystrelil spoza kruhu a vymietol horný roh svätyne Gajana – 0:1. Bystričania hrali potom dve presilovky, v tej prvej nehrozili, ale v druhej sa už dostali do šancí. Dve veľké nevyužil voľný Gabor, najprv zblízka a potom ani z dvoch metrov. Napokon rozvlnil sieť za Tomekom Fossier razantnou strelou z vrchnej časti kruhu do vinkľa – 1:1. Hokejisti spod Urpína mali prevahu a mohli sa ujať i vedenia. Gabor v páde pred bránkou neuspel, hoci bol sekaný a podobne dopadol aj prienik Šoltésa, tiež sa ocitol v koncovke pred Tomekom a v páde bol faulovaný. Záver tretiny vyšiel hosťom. Naskytla sa im kratšia presilovka piatich proti trom a sekundu pred prestávkou bola účinná i tečovaná strela Arniela spoza kruhov – 1:2.V druhej tretine sa domáci ubránili dvom presilovkám súpera a keď boli v pätici pohrozili prienikom Bubelu, ktorý stroskotal na Tomekovi. Opäť sa potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš, pretože strelu Ulrycha spoza kruhu tečoval pred bránkou Arniel a zariadil stav 1:3. A to nebolo všetko. Podtatranci využili ďalšiu presilovku, zblízka sa na dvakrát presadil Filip Mešár a vyhnal Gajana z bránky. Hrozivý stav 1:4 z pohľadu ´baranov´ trval iba štyri minúty, pretože Šoltés ideálne našiel Bubelu pred odkrytou bránkou a ten sa nemýlil – 2:4. Do druhej prestávky mohol aktívny Arniel pridať hetrik, jeho prienik sa neskončil gólom. Banskobystričania hrali v závere tejto časti presilovku a v nej nepokoril Tomeka v dobrej šanci Ščerbak.V tretej tretine mali hráči HC ´05 možnosť na zníženie počas presilovky. Pred Tomekom sa však nepresadili Ščerbak, Gabor a účinná nebola ani strela Šoltésa z kruhu. V ďalších minútach neskončilo gólom ani natlačenie sa pred bránku zo strany Kabáča. Bystričania mali navrch i miernu prevahu, ale strely neboli z kategórie nebezpečných. Tie skôr vyslali na Belányiho po rýchlych kontrách Popradčania. Tí sa napokon v závere tešili aj z piateho gólu. Dal ho pri odvolanom brankárovi medzi opustené žrde Ully – 2:5. A keďže ´barani´ sa na konci až dvojnásobne oslabili, pykali znovu, šiesty gól zariadil pred bránkou dôrazný Brejčák.Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v utorkovom domácom zápase 24. kola Tipos extraligy nad Duklou Ingema Michalovce 3:1. Menovkyňu sa im podarilo zdolať aj tretíkrát v aktuálnej sezóne.Trenčín sa snažil od úvodu dostať hostí pod tlak, už v prvej minúte Berisha preveril Williamsa. Hralo sa rýchlo, vo finálnej fáze ale chýbal pokoj. Aktívni Trenčania napokon otvorili skóre v 14. minúte, v prečíslení Beták prihral Hudecovi, ktorý umne prestrelil Williamsa. Hostia v závere tretiny pritlačili, ale vyrovnať sa im podarilo až v 25. minúte. Po strele Baču ukázali dôraz pred domácou bránou, prvá dorážka Regendu ešte nevyšla, druhá Faitha už áno - 1:1. Trenčín už o minútu opäť viedol. Výbornú individuálnu akciu predviedol Bezúch, od ľavého mantinelu sa pretlačil do zakončenia a uspel. Michalovce potom dostali presilovku za príliš veľa Trenčanov na ľade, dvakrát to skúsil Žitný, no neuspel. Naopak, domáci v oslabení zvýšili na 3:1, keď od modrej čiary šiel do brejku Švec a rutinérsky prekonal Williamsa.Michalovce sa snažili, vedeli domácich zatlačiť do obranného pásma, no nedarilo sa im vymyslieť gólovú akciu. V 48. minúte mohol definitívne rozhodnúť Beták, bol ale tiesnený obrancom a zakončenie jednou rukou Williamsa nezaskočilo. Domácim sa darilo držať puk od svojej brány a tlačiť sa do útoku. Obrana Ingemy ale odolávala. V 54. minúte zlyhal v zakončení domáci Tybor, na druhej strane tutovku nevyužil Pavlin. V závere Michalovce siahli k hre bez brankára, ale už sa im to nebolo nič platné.