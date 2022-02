Bystrica zvíťazila v dohrávke nad Trenčínom, boj na ľade Popradu

HK Dukla Trenčín - HC ´05 Banská Bystrica 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)



Góly: 48. Hudec (J. Švec, Rehuš) - 21. Urbánek (Šoltés, Berger), 24. Urbánek (Cardwell, Šoltés). Rozhodovali: Baluška, Stano - Vyšný, Tvrdoň, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 822 divákov.



Trenčín: Valent - Chovan, Kudla, Martiška, Starosta, Lemcke, Nemčík, Žiak - Berisha, Mahbod, Duda - Minárik, Sojčík, Bezúch - Tybor, Valach, Honzek - Hudec, Rehuš, J. Švec - Krajčovič



Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačik, Björkund, Ďatelinka, Kostromitin, Crevier-Morin, Bača - Urbánek, Berger, Šoltés - Bubela, Paukovček, Michaud - Vašaš, Tamáši, Kabáč - Melcher, Sojka, Jendroľ

Na snímke zľava Martin Nemčík (HK Dukla Trenčín) a Chase Berger (HC ‘05 Banská Bystrica) v dohrávke 15. kola Tipos extraligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC '05 Banská Bystrica 22. februára 2022 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke druhý gól v sieti brankára Michala Valenta (HK Dukla Trenčín) v dohrávke 15. kola Tipos extraligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC '05 Banská Bystrica 22. februára 2022 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

NNa snímke zľava Miloš Bubela (HC ‘05 Banská Bystrica) a Aaron Berisha (HK Dukla Trenčín) v dohrávke 15. kola Tipos extraligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC '05 Banská Bystrica 22. februára 2022 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Poprad triumfoval v derby na Spišiakmi

HK Poprad - HK Spišská Nová Ves 3:2 pp a sn (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 15. Livingston (Arniel, Drgoň), 28. Matej Paločko (Petráš), rozh. nájazd Drgoň - 41. Novák (Salituro), 44. Hamráček (Kuru, Podlipnik). Rozhodovali: D. Konc st., Moller - D. Konc ml., Jedlička, vylúčení: 3:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1000 divákov.



Poprad: Valluš - Brejčák, Drgoň, Hudec, Ulrych, Rymsha, Demo – Livingston, Arniel, Ully – Svitana, Mlynarovič, D. Bondra – Mešár, Bjalončík, Petráš – Matej Paločko, Jevoš, Valigura



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Atwal, Malina, Romaňák, Beaudry, Ordzovenský, Podlipnik, Česánek – Giľák, Salituro, Ahström – Nieminen, Kuru, Rapáč – Štrauch, Vartovník, Hamráček – Tomala, Vrábeľ, Novák

Trenčín 22. februára (TASR) - Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica zvíťazili v dohrávke 15. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 2:1. Oba góly "baranov" strelil v 2. tretine Jakub Urbánek, za domácich znížil v tretej časti Denis Hudec.Od úvodu sa hral rušný hokej, ktorému nechýbal náboj ani gólové príležitosti. Už v 2. minúte mohol skóre otvoriť Chovan, ale prečíslenie nezakončil ideálne. Iskrilo sa po potýčkach Dudu s Ďatelinkom aj Mahboda s Kostromitinom, ale bezgólové skóre nezmenila ani presilovka Trenčína v 13. minúte. Protiútok hostí gólom nezakončil Michaud.Banskobystričania si do 2. tretiny preniesli 46 sekúnd z presilovky, počas ktorej si vytvorili tlak a sekundu po nej sa z ostrého uhla presadil Urbánek - 0:1. Ten istý hráč zakončil tlak hostí v 24. minúte, keď využil zakrytý výhľad brankára Valenta a vo svojom štvrtom zápase za "baranov" strelil štvrtý gól - 0:2. "Vojaci" odpovedali príležitosťami Minárika a Bezúcha, ale bez gólového efektu.Trenčania vstúpili do tretej časti s cieľom vyrovnať. Počas vylúčenia Björkunda ešte kontaktný gól nestrelili, no v 48. minúte Hudec upravil na 1:2. Viac im však brankár hostí Weninger nedovolil. V 51. minúte Šoltés v ofenzívnej akcii Banskobystričanov trafil iba do masky brankára Valenta, úspešný nebol na opačnej strane ani Lemcke. Trenčania v závere stiahli brankára, ale ani počas hry šiestich proti piatim sa skóre nezmenilo.Hokejisti domáceho HK Poprad zvíťazili v utorkovom derby nad HK Spišská Nová Ves 3:2 po nájazdoch v rámci dohrávky 15. kola Tipos extraligy.V spišskom derby sa hralo o "šesť" bodov a obe mužstvá tomu prispôsobili svoju hru. Popradčania i Spišiaci preto pozorne bránili od úvodných minút, po prvej tretine svietil na informačnej tabuli pomer striel 3 ku 2 v prospech domácich. Na prvý gól sa čakalo do 15. minúty a padol do siete hostí. Na trestnej lavici pykal za zdržovanie hry obranca "rysov" Ordzovenský, keď sa Livingston prezentoval pohotovým tečom Arnielovej strely - 1:0. Hostia po buly v stredovom kruhu takmer vyrovnali. Vartovníkovi ale nesadol puk ideálne a Valluš si tak pripísal úspešný zákrok. Následne sa v Poprade dlhšie nehralo kvôli nezrovnalostiam na časomiere. Napokon sa upravoval odohraný čas. Oproti tomu, ktorý svietil na tabuli, sa skrátil o jednu minútu a dve sekundy.Aj v druhej tretine sa na ľade viac bojovalo ako hralo. Do dvojgólového trháku šli "kamzíci" v 28. minúte. Petráš naskočil z trestnej lavice do rozbehnutej akcie Popradu. Jeho strelu vyrazil Melicherčík iba pred Mateja Paločka, ktorý poslal puk do odkrytej časti bránky - 2:0. Spišiaci sa ani po dvoch odohraných tretinách nedostali v počte striel vyslaných na Valluša cez číslo 10. Podľa časomiery poslali puk na popradskú bránku iba sedemkrát.Nový náboj dostal zápas po druhom návrate z kabín. Hostia skórovali už po 26 sekundách hry. Prečíslenie Spišiakov zakončil výstavnou strelou Novák - 2:1. Poprad prišiel o náskok, ktorý si budoval počas dvoch tretín, v priebehu necelých štyroch minút. V 44. minúte ušiel domácej obrane po krídle rýchlonohý Hamráček a po jeho blafáku sa začínalo odznova. Rozbehnutých hostí pribrzdil faul Česánka na domáceho Paločka. Zápas pokračoval v predĺžení. Viac z hry v ňom mali Popradčania, ale Arniel ani Dávid Bondra svoje príležitosti nepremenili. V samom závere mohol domáce tribúny zmraziť Hamráček, ale netrafil odkrytú časť popradskej bránky.V samostatných nájazdoch sa za Poprad presadili Drgoň s Arnielom, na opačnej strane Valluš za svoj chrbát puk nepustil. Poprad tak získal extra bod navyše.