Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili nad HKM Zvolen 3:2

Tipos extraliga - 46. kolo:



HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 30. Baláž, 56. Charbonneau (Conway, Petrovický), 57. Petráš (Immo, Pietroniro) - 17. Kašlík (Mudrák, Hults), 46. C. Hults (Lukosevicius). Rozhodovali: Výleta, Štefik - Hercog, Junek, vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše Mudrák (Zvolen) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2471 divákov



Trenčín: Borák – Pietroniro, Kielb, Starosta, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Kupec – Eriksson Immo, Baláž, Petráš - Charbonneau, Conway, Ahl – Giľák, Sojčík, Sloboda - Škvarek, Mikúš, Škvarek - Krajčovič



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Andersson, Sládok – Lukosevicius, M. Hults, Hecl - Kolenič, Fortin, Kašlík - R. Bondra, Šiška, Zuzin – Marcinek, Csányi







Trenčín 23. februára (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v piatkovom stretnutí 46. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 3:2. Päť minút pred koncom pritom ešte prehrávali 1:2, no dvoma zlepenými gólmi v päťminútovej presilovke v priebehu 47 sekúnd otočili skóre. Víťazný presný zásah dal v 57. minúte Šimon Petráš.Zvolenčania viedli od 46. minúty 2:1, keď sa v presilovej hre presadil Cole Hults. Kľúčovým momentom sa stalo vylúčenie Dávida Mudráka, ktorý v 54. minúte dostal trest päť minút a do konca stretnutia za napadnutie Mateja Giľáka, po ktorom mal útočník Trenčína krvavé zranenie. V početnej výhode domáci dvakrát skórovali a zabodovali naplno po troch dueloch. Do tabuľky tak získali dôležité body pre boj o účasť vo vyraďovacej časti.