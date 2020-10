Hokej-TEL: Dukla Trenčín hlásí pozitívnych na koronavírus

Trenčín 22. októbra (TASR) - V hokejovom klube Dukla Trenčín sa objavilo deväť pozitívnych testov na koronavírus. Trenčania to oznámili na svojom facebooku.



V Trenčíne absolvovali už tretie spoločné testovanie. Preukázalo, že pozitívne testy mali dvaja členovia realizačného tímu a siedmi hráči. V klube pozastavili tréningový proces a hráči a členovia tímu idú do karantény. Rovnako až do odvolania pozastavili tréningový proces mládežníckych kategórií.