TIPOS EXTRALIGA: Víťazný Trenčín a Nitra, Poprad takmer s debaklom

HK Dukla Trenčín – MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)



Góly: 1. Ackered (N. Shore, Okulia), 33. Kettunen (Lemcke, Valach), 45. N. Shore (D. Shore), 54. Alderson (Ackered, D. Shore), 60. Okuliar (Alderson, Ackered) – 6. Huna (Nemec, Štrauch), 18. Surový (Hamráček, Valtola)

Vylúčení na 2 min: 5:8, 10 min OT Štrauch (nešportové správanie)

Presilovky: 3:0

Oslabenia: 0:0.

Rozhodovali: Müllner, Žák – Hercog, Šefčík

Bez divákov.



Trenčín: Valent – Ackered, Lemcke, E. Švec, Bokroš, Chatrnúch, Rajnoha, Ferenyi, Ilenčík – Okuliar, N. Shore, A. Shore – Hecl, Rehuš, Sádecký – Valach, Kettunen, Alderson – J. Švec, Paukovček, Kukuča



Liptovský Mikuláš: Krasanovský – Nemec, Kurali, Valtola, Petran, Mezovský, Pavúk, Parobek, Rusina – Štrauch, Oško, Huna – Hamráček, Lištiak, Surový – Duran, Uhrík, Králik – Haluška, Matoušek, Kalousek

HK Poprad – HC Košice 2:6 (0:5, 1:1, 1:0)



Góly: 37. Haščák (Skokan, Brejčák), 48. Dalhuisen (Haščák, Skokan) - 6. Réway (Chovan, Mráz), 14. Klhůfek (Chovan), 15. Frič (Pavlin), 16. Belluš (Vrábeľ), 17. Mráz (Chovan, Klhůfek), 31. Mráz (Belluš, Pavlin). Rozhodovali: Stano, Tvrdoň – Synek, Stanzel

Vylúčení: 6:8

Presilovky: 1:2

Oslabenia: 0:0

Bez divákov.



HK Poprad: Rychlík (15. Vošvrda) – Drgoň, Repe, Brejčák, Dalhuisen, Česánek, Hudec, Kramár, Hajnik – Haščák, Skokan, Svitana – Handlovský, Preisinger, Vandas – Livingston, Zagrapan, Tavi – Matej Paločko, Bjalončík, Matúš Paločko



HC Košice: Riečický – Baránek, Pavlin, Růžička, Michalčin, Deyl, Slovák, Cibák, Novota – Michal Chovan, Mráz, Réway – Klhůfek, Pospíšil, Frič – Jokeľ, Vrábeľ, Belluš – Krasničan, Havrila, Nagy

HKM Zvolen – HK Nitra 4:3 pp a sn (0:1, 1:1, 2:1 – 0:0, 1:0)



Góly: 37. Melancon (Mikúš, R. Bondra), 51, Nuutinen (McPherson, Hraško), 60. Nuutinen, 65. Zuzin (rozh. sam. nájazd) – 15. Marek Slovák (Hrnka, Cardwell), 38. A. Šťastný (Bodák, Švarný), 52. Tvrdoň (Lantoši, Zech).

Rozhodovali: Snášel ml., T. Orolin – Šoltés, Durmis

Vylúčení na 2 min: 6:10

Presilovky: 1:1

Oslabenia: 0:1

Vyššie tresty: Tvrdoň (Nitra) 10 minút za nešportové správanie

Zmeny: 21. Ďuriš za Viedenského (Zvolen)

Bez divákov.



Zvolen: Rahm – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Puliš, Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Viedenský, McPherson – Kelemen, Zuzin, Stupka – Marcinek, Helewka, Tibenský



Nitra: Cowley – Cardwell, Pupák, Bodák, Švarný, Zech, Vitaloš – Hrnka, Marek Slovák, Tvrdoň – Lantoši, A. Šťastný, Kollár – Žitný, Šiška, Holešinský – A. Sýkora, Čaládi, Minárik

Trenčín 1. decembra (TASR) – Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v utorňajšej dohrávke 5. kola Tipos extraligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2.Trenčania mali do zápasu ideálny vstup. Už v prvej minúte Nick Shore prihral pred bránku Ackeredovi a ten z ľavého kruhu prekonal gólmana Liptákov. Vojaci sa z vedenia dlho netešili.V 6. minúte Štrachu poslal puk spoza bránky na modrú čiaru. Nahadzovaný puk šikovne stečoval Rudolf Huna tak šikovne, že ten zapadol za Valentov chrbát. V polovici prvej tretiny našiel Paukovček zadovkou Šveca, ktorý puk nasmeroval do Krasanovského. V závere úvodného dejstva šli hostia do vedenia, keď Surový po kombinačnej akcií upravil na 1:2.V druhej tretine sa Trenčania snažili o vyrovnanie. Hostia dobre bránili a nenechali sa zahanbiť ani pred Valentom.V polovici stretnutia sa ukázala sila bratov Shoreovcov a hostia iba s námahou odolali. V 33. minúte sa Dukle podarilo vyrovnať. Kettunen zostal osamotený, keďže na neho obrancovia hostí pozabudli, a z medzikružia trafil ideálne. V 36. minúte už bola Valent prekonaný, no zastúpil ho na čiare Akcered. Na opačnej strane Krasanovský zastavil Sádeckého pokus.Trenčania sa po druhý raz v stretnutí dostali do vedenia na začiatku 45. minúty. Prvý útok si vytvoril tlak. Nick Shore si zamiešal puk a poslal ho za chrbát Krasanovského. Hostí tento moment naštartoval a po Štrauchovej strele v presilovke zblízka sa rozozvučala bránková konštrukcia. Definitívu domáceho triumfu zabezpečil v 54. minúte Alderson strelou z voleja počas početnej výhody. V záverečnej minúte ešte kozmeticky upravil skóre na 5:2 Okuliar.Domáci Popradčania odštartovali duel obrovskou chybou, po ktorej sa do situácie 2 na nikoho dostala dvojica Réway a Michal Chovan. Prvý menovaný bez väčších problémov otvoril skóre zápasu. V ďalších minútach prežili "oceliari" klinickú smrť.Poprad totiž dostal možnosť presilovky 5 na 3 na takmer sto sekúnd. "Kamzíci" ju zahrali veľmi vlažne a bez nápadu. Z chuti si zastrieľal hlavne Haščák, ale nemieril presne. Keď hostia prežili aj ďalší pokračujúci dvojminútový trest, spustili na ľade uragán.Po vylúčení Haščáka sa v prvej presilovej hre hostí presadil tečom Klhůfek. Na konci 15. minúty predviedol peknú individuálnu akciu Frič a brankár Popradu Rychlík sa porúčal z bránky. Jeho náhrada Tomáš Vošrvda sa ani poriadne nerozcvičil a inkasoval hneď z prvej strely.Dôraz pred jeho bránkoviskom predviedol Vrábeľ s Bellušom, ktorý poslal puk z ťažkej pozície do odkrytej časti brány. Fiasko domácich pokračovalo ďalej. Hostia trestali aj druhé vylúčenie Popradu v prvej tretine. Z ľavého kruhu sa v 17. minúte trafil Bruno Mráz a "kamzíci" odchádzali do kabín s hrozivým mankom 0:5.Obrana Popradu stála na hlinených nohách aj v úvode druhej tretiny. Fričovu strelu zastavil Vošvrdov betón. Domáci sa snažil vrátiť do zápasu. Haščákove zakončenie skončilo iba na konštrukcii bránky. V 31. minúte skóre ukazovalo hrozivých 0:6.Z medzikružia sa presadil druhýkrát v zápase hosťujúci Bruno Mráz. Korekcia zo strany domácich prišla na konci 37. minúty. Po vzorovej kombinácii Skokana si s nepriestrelným Riečickým poradil najlepší strelec ligy Marcel Haščák.Úvod tretej tretiny patril Popradu. Veľkú šancu spálil Svitana po prihrávke Brejčáka. Riečický nedovolil domácim vrátiť sa do zápasu. Košice predsalen inkasovali. Stalo sa tak v 48. minúte počas vylúčenia Baráneka.Pred hosťujúcou bránkou dobre clonil Tavi s Bjalončíkom a Dalhuisenova strela doplachtila až do šibenice – 2:6. Desať minút pred koncom riadnej hracej doby mali domáci k dispozícii znova dlhú presilovku o dvoch hráčov, s ktorou naložili rovnako ako s tou v prvej tretine.Na opačnej strane opäť po hrubej chybe popradskej obrany zazvonil na hornú žŕdku bránky Jokeľ. Košice si napokon vysoké víťazstvo na ľade lídra tabuľky postrážili.Prvá tretina bola poznačená častými presilovkami na oboch stranách, prvé dve nevyužil Zvolen, keď Helewka strieľal do žŕdky, Stupka bekhendom z dorážky tiež nepokoril Cowleya a tento domáci hokejista mal aj šancu zblízka úplne voľný, no s rovnakým výsledkom.Hostia pohrozili iba Zechom, avšak napokon predsa len išli do vedenia. A to v oslabení, pretože gólman HKM Rahm priveľmi vykorčuľoval z bránky, puk vypichol pred Cardwella, ten nahral Slovákovi, ktorý nekompromisne zakončil do prázdnej bránky v pätnástej minúte. Tento moment Nitranov nabudil a mohli pridať aj druhý gól, Tvrdoň sa nepresadil z kruhu a Sýkora z medzikružia.Do druhej tretiny nenastúpil zvolenský center Viedenský, ktorý išiel s prstom do nemocnice. Jeho tím sa v úvode ubránil dvom presilovkám súpera, zaujímavý bol najmä teč Zecha a najväčšiu šancu mal neskôr Žitný, ktorý neposlal puk do odkrytej bránky.Pred ňou sa nepresadil ani dobre hrajúci Šťastný. Zvolenčania mali potom tiež dve početné výhody, ale nehrozili v nich. Naopak vyložené šance si vypracovali v 34. minúte hokejisti spod Zobora a boli to znovu Žitný a Šťastný, na Rahma zblízka recept nenašli. Prišiel trest. Zvolen vyrovnal z ojedinelej útočnej akcie, obranca Melancon sa parádne trafil z pravého kruhu do vinkla.Stav 1:1 trval len 47 sekúnd, pretože hostia predviedli peknú akciu, na jej konci bol voľný Šťastný pred bránkou, keď pohodlne zakončoval po oku lahodiacej prihrávke od Bodáka. Až záver stredného dejstva patril domácemu tímu, Helewka sa nepresadil z dvoch metrov a Hraško od modrej poslal puk do žŕdky.Nástup do tretej tretiny mali lepší Zvolenčania, Bondra sa v úvodných sekundách ocitol pred Cowleyom, ale neprekonal ho. Potom hrali hokejisti spod Pustého hradu až tri presilovky, v prvých dvoch nemali šancu, naopak Nitra mohla skórovať z dobrých možností, ale Kollár, Šiška, Minárik, Lantoši a Šťastný na Rahma nevyzreli. Mohlo ich to mrzieť, pretože v tretej početnej výhode v rade vyrovnal na 2:2 Nuutinen, keď z kruhu prestrelil Cowleya.Tím spod Zobora aj na tento zásah našiel odpoveď, konkrétne v presilovke o dvoch hráčov. V nej najprv Bodák opečiatkoval hornú žŕdku, ale o pár sekúnd na to dokázal presne mieriť z uhla k ľavej žŕdke Tvrdoň – 2:3. V závere domáci hokejisti vyvinuli enormnú snahu s cieľom opäť vyrovnať a podarilo sa im to 58 sekúnd pred koncom pri hre bez brankára, keď po koncovke Nuutinena prepadol vysoký puk za Cowleya nešťastne od ruky Pupáka.V predĺžení nepremenil trestné strieľanie Tvrdoň po faule Kelemena, na opačnej strane mal Zvolen výhodu presilovky štyroch proti trom, no bez vyloženej šance. O víťazovi stretnutia rozhodli až samostatné nájazdy, dva body pre Zvolen zariadil hneď v prvej sérii a v prvom nájazde Zuzin.