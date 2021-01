Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili nad Miškovcom 7:3

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC 07 Detva 3:7 (1:3, 1:3, 1:1)



Góly: 5. Szirányi (Anderson), 30. Anderson (Vas, Szirányi), 54. Csányi (Anderson) - 6. Downing (Sýkora), 8. Ščurko (V. Fekiač), 18. Cox (Čacho), 21. King (Rymsha, Čacho), 22. Klíma (Downing, Sýkora), 28. Valent (Jendroľ, Sýkora), 57. Charbonneau (King, Cox). Rozhodovali: Korba, T. Orolin - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Downing (Det.) 10 min. OT za nešportové správanie sa, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0. Zmeny: 21. B. Kiss namiesto Adorjána (Mišk.)



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján (21. B. Kiss) - Hadobas, Wehrs, Kiss, Láda, Szirányi, Vojtkó - Anderson, Vas, Miskolczi - Rokaly, Osterberg, Csányi - Magosi, Galanisz, Lövei - Galajda, Ritó, Revesz



HC 07 Detva: Petrík - King, Rymsha, Gachulinec, Jendroľ, V. Fekiač, Bača, Turan, Lalík - Charbonneau, Čacho, Cox - Downing, Valent, Sýkora - Ščurko, V. Fekiač, Ľupták - Askarov, Klíma, Žilka

Miškovec 31. januára (TASR) - Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili na ľade DVTK Jegesmedvék Miškovec 7:3 v zápase 36. kola Tipos extraligy. O ich víťazstve bolo prakticky rozhodnuté už v 28. minúte, v ktorej viedli 6:1.Lepší štart do zápasu mali domáci, ktorí v 5. minúte využili prvú presilovku v zápase, keď obranca Szirányi prekonal Petríka. Inkasovaný gól naštartoval hostí, ktorí už o minútu vyrovnali, keď spoluprácu so Sýkorom zakončil Downing - 1:1. O dve minúty už hostia viedli, keď Ščurko pohotovou strelou po vyhranom buly prekvapil Adorjána. Dve presilovky Miškovca nepriniesli vyrovnanie a tak v 18. minúte opäť gólovo udreli hostia, keď chybu obrany súpera potrestal Charbonneau.Ako naložiť s presilovkou predviedli hostia krátko po prvej prestávke, keď obranca King upravil 4:1 pre Detvu. Po tomto góle prišlo k striedaniu brankárov Miškovca, ale ani to nezastavilo rozbehnutých hostí. Čisté konto náhradného brankára B. Kissa trvalo iba 23 sekúnd a Klíma zblízka upravil na 5:1. Hostia boli v hernej pohode, bez problémov si držali presvedčivý náskok a ten v 28. minúte navýšil Valent, keď tečoval Sýkorovu strelu. Gólovo mimoriadne úrodnú prvú polovicu zápasu zavŕšil domáci Anderson, ktorý využil nedôraz obrany Detvy. Náskok hostí nezvýšil v závere druhej časti Ľupták, keď v prečíslení trafil iba do bočnej siete.Hostia mali v úvode tretej časti k dispozícii dve presilovky po sebe, ale bez gólového efektu. V 54. minúte upravil Csányi v presilovke na 3:6 a konečnú podobu výsledku dal v 57. minúte Charbonneau, keď dorazil puk do odkrytej bránky.