DVTK Miškovec zvíťazil nad Banskou Bystricou 3:2 po nájazdoch

DVTK Miškovec - HC 05 Banská Bystrica 3:2 pp a sn (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 12. Walker (Anderson, Vas), 19. Csányi (Vas), rozh. nájazd Galanisz – 16. Faško-Rudáš (Ihnačák, Belányi), 34. Ihnačák (Lamper). Rozhodovali: Orolin, Korba - Janiga, Ordzovenský, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, bez divákov.



Miškovec: Adorján – Wehrs, Fredriksson, Szirányi, Kiss, Göz, Láda, Vojtkó, Habodás – Walker, Vas, Anderson – Csányi, Galanisz, Magosi – Miskolczi, Rundkvist, Lövei – Ritó, Galajda



Banská Bystrica: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz, Mlynarovič – Sukeľ, Ihnačák, Faško-Rudáš – Kabáč, Tamáši, Lamper – Vašaš, Sojka, D'Aous – Gábor, Dvorský, Výhonský

Miškovec 28. februára (TASR) - Hokejisti DVTK Miškovec zvíťazili v zápase 43. kola Tipos extraligy nad Banskou Bystricou 3:2 po nájazdoch. Maďarský tím zvíťazil po druhý raz za sebou.Domáci vstúpili do stretnutia lepšie, do vedenia ich mohol dostať Walker. V samostatnom nájazde však stroskotal na brankárovi Belányim. Miškovec hral potom aj prvú presilovku v zápase, ale do vedenia išiel až po jej skončení. Walker sa predral obranou Bystričanov a bekhendovým zakončením nezadržateľne skóroval. V 16. minúte "barani" vyrovnali, keď Faško-Rudáš presne zakončil, hoci ho bránil domáci obranca. Bystričania potom hrali presilovku, ale počas nej ušiel Vas a jeho prihrávku premenil Csányi - 2:1.V druhej tretine kúskovali hru časté vylúčenia, po jednom z nich mal veľkú šancu vo vlastnom oslabení Ďatelinka. Jeho strelu však Adorján zlikvidoval. Bystričania potom mali výhodu presilovky, ktorá trvala len 22 sekúnd. Lamper naservíroval puk Ihnačákovi a ten zakončil do prázdnej bránky - 2:2.V tretej tretine mohli domáci rozhodnúť o víťazstve. Ale najskôr nepremenil vynikajúcu príležitosť Rundkvist a po ňom ani Walker. Bystričanov zachránil Belányi a zápas tak išiel do predĺženia. V ňom mali hostia možnosť hrať v početnej výhode, ale nepresadili sa. V samostatných nájazdoch sa viac darilo Miškovcu, rozhodujúci premenil Galanisz.