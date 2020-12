Hokejisti Liptovského Mikuláša sa dočkali prvého víťazstva v sezóne

DVTK Jegesmedvék Miškovec - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:4 (3:0, 0:4, 0:0)



Góly: 4. Magosi (Csányi), 10. Csányi (Egle, Jordan), 12. Osterberg (Jordan, Egle) - 22. McShane (Portokalis, Tullio), 23. Štrauch (Robertson), 30. Lištiak (Valtola, Petran), 31. Portokalis (Jesus, McShane). Rozhodovali: Lokšík, Korba – Tvrdoň, Beniač, vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna – Wehrs, Szirányi, Rauhauser, D. Kiss, Láda, Vojtkó – Egle, Osterberg, Jordan – Rokaly, Magosi, Csányi – Lövei, Galanisz, Miskolczi – Ritó, Révész



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kaarlehto – Robertson, Kurali, Valtola, Petran, Mezovský, Jesus, Rusina, Pavúk – Štrauch, Oško, Rud. Huna – Hamráček, Lištiak, Bača – Tullio, McShane, Portokalis – Haluška, Uhrík, Surový

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Miškovec 13. decembra (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš sa dočkali prvého víťazstva v sezóne. V nedeľnom zápase 22. kola Tipos extraligy vyhrali na ľade maďarského účastníka DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:3, hoci po prvej tretine prehrávali o tri góly.Hráčom Miškovca vyšiel vstup do zápasu. Už v 4. minúte sa ujali vedenia, keď Csányiho pokus dokázal ešte Kaarlehto zlikvidovať, no vzápätí ho z pravej strany prekonal Magosi. DVTK aj v ďalšom priebehu tretiny diktoval tempo. V 10. min využil aj druhú presilovku v zápase, keď po Jordanovej prihrávke Csányi na dvakrát prekonal fínskeho brankára hostí. O dve minúty neskôr zvýšil už na 3:0 Osterberg.Mikulášania nerezignovali a po prestávke sa s vervou pustili do súpera, s cieľom zmazať trojgólové manko. V 22. min úspešne tečoval nahodenie Portokalisa za Rajnov chrbát McShane a o necelú minút neskôr skorigoval na 2:3 Štrauch. Obraz hry sa zmenil a boli to hostia, ktorí v týchto momentoch tvorili hru. V polovici zápasu sa o vyrovnanie postaral Lištiak, ktorý tečoval Valtolovu strelu, o 42 sekúnd neskôr dokonal senzačný obrat Portokalis - 3:4. V 34. min mohli Liptáci viesť už o dva góly, no Rajna zneškodnil koncovku Portokalisa a potom aj dorážku McShanea.V tretej časti zintenzívnil DVTK svoje ofenzívne úsilie. O vyrovnanie sa snažili Jordan a Vojtkó, ale Kaarlehto bol pozorný. Mikuláš potom už kontroloval dianie na ľade, Tullio aj Štrauch mohli dokonca poistiť náskok, skóre sa však nezmenilo ani v záverečnej power play domácich. Liptáci tak po záverečnej siréne mohli sláviť prvé víťazstvo v sezóne.