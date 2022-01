Tréner E. Bokroš: My nezbierame body, ale súperi ich zbierajú

Michalovce 22. januára (TASR) - Hokejisti Prešova doplácajú na slabú efektivitu v presilovkách a nízku produktivitu. Po prehre v 32. kole Tipos extraligy na ľade Michaloviec 3:4 to uviedol tréner Ernest Bokroš. Jeho tím podľahol michalovskej Dukle druhýkrát v priebehu januára.



Prešovčania začali v Michalovciach nádejne, v 6. minúte sa ujali vedenia gólom Jonathana Charbonneaua. Ešte v prvej tretine oň prišli, domáci otočili skóre na 2:1 a Prešov už len dvakrát skorigoval. "Nie sme spokojní ani s vývojom zápasu a ani s jeho výsledkom. Rovnako tak ani s tým, čo sme predviedli v nedávnych zápasoch. Utieklo nám veľa bodov. My nezbierame body, ale súperi ich zbierajú. Celý problém vidíme v nepremieňaní presilových hier. Chýba nám produktivita. Máme priemer dva strelené góly na zápas. Pokiaľ nám naši lídri nezabezpečia produktivitu a tým pádom aj body do tabuľky, tak sa ťažko pohneme," povedal Bokroš. Jeho tím má po 34 odohraných zápasoch 41 bodov a je na priebežnom 10. mieste tabuľky. Deviata Dukla Trenčín, ktorá má rovnaký počet bodov, má však o tri odohrané zápasy menej. Prešovčania sa v nedeľnom zápase 33. kola stretnú v súboji dvoch tímov s piatimi prehrami za sebou s Liptovským Mikulášom.



Hráči Michaloviec v utorok prehrali v Banskej Bystrici 1:5, čím zastavili svoju víťaznú sériu na šiestich zápasoch. Asistent hlavného trénera Tomeka Valtonena Juraj Faith verí, že sa víťazstvom nad Prešovom začala ďalšia. "Po prehre v Banskej Bystrici sú toto pre nás cenné tri body, hoci ťažko vybojované. Boli fázy hry, keď sme boli lepšie mužstvo, ale aj také, v ktorých nás Prešov dostal pod tlak. Najmä v tretej tretine sme boli pasívnejší, Prešov si vytvoril šance. Našli sme cestu, ako získať tri body. Boli to ťažko vybojované body a o to viac nás teší, že ostali doma," uviedol Faith. Jeho tím je po 36. kole na priebežnom 3. mieste o jeden bod pred Nitrou. Tá má však o tri odohrané zápasy menej.