Hančák, Ordzovenský, Džugan a Giľák pokračujú v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 4. mája (TASR) – Nováčik najvyššej slovenskej súťaže HK Spišská Nová Ves sa dohodol na spolupráci so štyrmi hráčmi, ktorí sa nedávno podieľali na postupe zo Slovenskej hokejovej ligy. V klube pokračujú obrancovia Daniel Hančák a Peter Ordzovenský a útočníci Róbert Džugan a Matej Giľák. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Všetci menovaní prišli do klubu pred sezónou, resp. počas nej. Hančák odohral za Spišiakov 50 zápasov, v ktorých získal 12 kanadských bodov a 11 plusových. Ordzovenský prišiel z Nových Zámkov. Nastúpil do 28 zápasov, v ktorých si pripísal 1 asistenciu a 2 plusové body.



Džugan začal sezónu v extraligových Košiciach, no v úvode ročníka zamieril do Spišskej Novej Vsi. V Slovenskej hokejovej lige odohral 50 zápasov, v ktorých získal 35 bodov a 9 plusiek. Giľák bol v úvode ročníka hráč Nových Zámkov. Po návrate do materského klubu odohral za Spišiakov 32 stretnutí, v ktorých získal 44 bodov (22 gólov, 22 asistencií) a bol tretí najproduktívnejší hráč mužstva.