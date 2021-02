Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili nad HK Nitra jednoznačne 7:0

HC' 05 Banská Bystrica – HK Nitra 7:0 (1:0, 2:0, 4:0)



Góly: 16. Faško-Rudáš (Ihnačák, J. Sukeľ), 34. J. Sukeľ (Žiak, Ihnačák), 38. Bdžoch (D'Aoust, Žiak), 48. Marek Sloboda (D 'Aoust), 53. Tamáši (Bdžoch, Ganz), 59. Kabáč (Výhonský, Ganz), 60. Mlynarovič (Breton). Rozhodovali: Kalina, Baluška – Šoltés, Crman, vylúčení na 2 min.: 5:6, navyše Hrnka (Nitra) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – D'Aoust, Mlynarovič, Marek Sloboda – Lamper, Dvorský, Vašaš – Kabáč, Tamáši, Výhonský



Nitra: Cowley – Pupák, Hřebíček, Vitaloš, Mezei, Š. Nemec, Švarný, Bodák, Ege – Múčka, J. Šiška, Minárik – Finlay, Marek Slovák, Tvrdoň – Hrnka, A. Kollár, Žitný – O. Molnár, Dauda, Fominych



Na snímke brankár Banskej Bystrice Filip Belányi v zápase 38. kola hokejovej Tipos Extraligy HC 05 Banská Bystrica - HK Nitra, vo Zvolene 7. februára 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 7. februára (TASR) - Hokejisti HC' 05 Banská Bystrica zvíťazili v nedeľnom stretnutí 38. kola Tipos extraligy nad HK Nitra vysoko 7:0. Zaznamenal tretí triumf za sebou, ich súper si pripísal tretiu prehru v sérii.Banskobystričania s Nitrou bodovali 30-krát v sérii a tentoraz druhýkrát v jednom týždni po jednoznačnom výsledku (v utorok 6:1).Stretnutie vo Zvolene, kde má HC '05 dočasný domovský stánok, sa začalo dvojnásobnou presilovkou 'baranov', ktorú nevyužili. Cowleyho sa snažili prekonať dvakrát Lamper, po obkorčuľovaní bránky Sukeľ a z dorážky Kabáč. Viac z hry mali naďalej Banskobystričania, Ihnačák a Vašaš dobré príležitosti nepretavili síce do gólu, no v šestnástej minúte sa to podarilo Faškovi-Rudášovi, ktorý poľahky skóroval spred bránkoviska po prihrávke Ihnačáka, ten dostal puk ako na podnose po chybe hosťujúceho beka Nemca – 1:0.Na rozhraní prvej a druhej tretiny nevyužili presilovku ani Nitrania a následne sa hra vyrovnala. Šance sa striedali na oboch stranách, na domácej to nevyšlo Mlynarovičovi, D'Aoustovi a Bretonovi, na hosťujúcej Žitnému, Minárikovi a Slovákovi. Kapituloval napokon Cowley, pretože po prihrávke Žiaka sa z ľavej strany dostal puk na pravú pred Jakuba Sukeľa a ten bekhendom pred odkrytou svätyňou súpera nezaváhal – 2:0. Hokejisti spod Zobora mali možnosť ďalšej presilovej hry a v nej zmaril dve tutovky Žitný. A tak prišiel trest, Bystričania už v pätici zvýšili na 3:0 po prieniku D'Aousta a dorážke Bdžocha, ktorý zblízka zamietol puk medzi žrde.V tretej tretine sa žiadna dráma nekonala, hostia boli bezzubí, svoju chybu pri druhom góle 'baranov' sa snažil odčiniť Nemec, no na Belányiho nevyzrel. Na opačnej strane po rýchlej akcii Sukeľ strieľal z osi ihriska do žŕdky, no o pár sekúnd to už vyšlo Marekovi Slobodovi, ktorý tvrdou ranou z kruhu bez prípravy prestrelil Cowleyho. Piaty gól hokejisti spod Urpína v presilovke nepridali, no po nej už áno, pretože netradične útočník Tamáši vypálil od modrej a puk si našiel cestu medzi žrde. Šiesty zásah pridal Kabáč v závere, zhostil sa vyrazeného puku a poľahky ho poslal zblízka do bránky a v poslednej sekunde to v presilovke padlo aj Mlynarovičovi šťastným spôsobom.