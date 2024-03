Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Zvolen 4:3

Tipos extraliga - 48. kolo:



HC '05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)



Góly: 7. Vela (Turnbull, Wilkins), 17. Turnbull (Vela, Hora), 27. Hora (Výhonský, Bíreš), 32. Wilkins (Hora, Turnbull) – 1. Zuzin (Šiška, C. Hults), 14. Lukosevicius (C. Hults, R. Bondra), 57. R. Bondra (Hain, M. Hults). Rozhodovali: Snášel ml., Štefik – Durmis, Bogdaň, vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše Nielsen – Mudrák obaja 5 + DKZ za pästný súboj, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, 3016 divákov (vypredané).



Banská Bystrica: Krošelj (21. Rabčan) – Luža, Bačik, D. Stránský, Hora, Nielsen, Ďatelinka, Žabka – Turnbull, Vela, M. Wilkins – Matoušek, Bíreš, Výhonský – Gašpar, Langkow, R. Faith – Štrauch, Petriska, Macek



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Hain, Andersson, Gachulinec, Rauhauser, Sládok – Marcinek, Šiška, Zuzin – Lukosevicius, M. Hults, M. Hecl – R. Bondra, Fortin, Kašlík (do 37. min) – Kolenič, Csányi



HC Košice - HK Spišská Nová Ves 1:2 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 12. Lalonde (Pollock, Chovan) - 54. Myklucha (Bakoš), rozh. nájazd Bakoš. Rozhodovali: Stano, Žák - Frimmel, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše Lalonde (Koš.) a Vandas (Spiš.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4897 divákov.



Košice: Riečický - Breton, Olsson, Ferenc, Šedivý, Lalonde, Deyl, Dravecký - Jääskeläinen, Pollock, Lamper - Lunter, Chovan, Mikúš - Šimun, Slovák, Rogoň - A. Bartoš, Havrila, Jokeľ



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Romaňák, Žiak, Ališauskas, Valach, Groch - Burgess, Nellis, Archambault - Bakoš, Kerbashian, Drábek - Rapáč, Bortňák, Majdan - Džugan, Myklucha, Vandas







HC MIKRON Nové Zámky – HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



Góly: 11. Múčka (Hatala), 39. Prokeš (Stupka), 58. Stupka (Hatala) – 49. Santos (Daugavinš), 55. Newton (Wilkins). Rozhodovali: Klejna, Hronský - Orolin, Jurčiak, vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1334 divákov



Nové Zámky: Kantor – Lee, Hatala, Mamčics, Ligas, Kozák, Novajovský, Mészáros – Johnson, Prokeš, Michnáč – Ružek, Roy, Loggins – Stupka, Ondrušek, Števuliak – Múčka, Barto, Kováč



Michalovce: Glosár – Bindulis, Bodák, Cibák, Drgoň, Korenčík, Michalčin – Santos, Newton, Daugavinš – Paločko, Wilkins, M. Valach – Stripai, Fedor, Varga – Kabáč, Buc, Vašaš





HC 19 Humenné – MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)



Góly: 14. Pereskokov (Meliško, Paršin), 19. Pereskokov (Vaško), 20. Linet (Šoltés), 55. Pereskokov (Krajňák), 60. Kuru (Horvát) – 5. Berry (Hraško), 25. Berry (Egle), 44. Réway (Quince, Lahtinen). Rozhodovali: Orolin, Kalina – Stanzel, Hajnik, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1240 divákov.



HC 19 Humenné: Kozel - Novota, Sergijenko, Meliško, Sredl, Pacalaj, Ťavoda, Šimon, Novický - Paršin, Krajňák, Pereskokov – Lapšanský, Foss, Kuru – Borov, Linet, Šoltés – Horvát, Thomka, Vaško



HK 32 Liptovský Mikuláš: Krasikov - Žilka, Ullman, Lalík, Mezovský, Hraško, Fekiač - Avcin, Quince, Réway – Nauš, Egle, Berry – Valigura, Kriška, Lahtinen – Tkáč, Vankúš, Nespala



Banská Bystrica 1. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v 48. kole Tipos extraligy v priamom súboji o šiestu priečku rivala zo Zvolena 4:3 a preskočili súpera v tabuľke. Bodovali už v treťom stretnutí za sebou. Všetky štyri góly dali v piatok v presilových hrách. Duel nedohrali až štyria hráči, na domácej brankár Krošelj a obranca Nielsen, na opačnej obranca Mudrák a útočník Kašlík.Hostia sa ujali vedenia už v 33. sekunde po strele Zuzina od modrej, keď Krošeljovi clonili Luža s Marcinekom. Domáci odpovedali v presilovke pohotovým Velom pri žrdi, lenže v početnej výhode sa presadil na opačnej strane z kruhu Lukosevicius. Na 2:2 však znovu v presilovke vyrovnal individuálnou akciou Turnbul. Bystričania museli poslať do stredného dejstva brankára Rabčana. Jeho spoluhráči pridali ešte ďalšie dva góly v presilovkách, obrat privodil Hora a na 4:2 zvýšil Wilkins. Hosťom sa zranil Kašlík a tresty do konca zápasu inkasovali na oboch stranách Nielsen s Mudrákom. V závere tretej tretiny Zvolen znížil v hre šestici bez brankára tečom Bondru, no vyrovnať sa mu už nepodarilo.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovom zápase 48. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 2:1 po samostatných nájazdoch. Upevnili si tým priebežnú tretiu priečku. Košičania, ktorí prehrali 10 z uplynulých 12. domácich zápasov, sú naďalej na štvrtom mieste. Rozhodujúci nájazd premenil v siedmej sérii Bakoš.Domáci mali v prvej tretine hernú prevahu, ktorú gólom potvrdili vo svojej prvej presilovke. V 12. minúte sa k strele bez prípravy dostal obranca Lalonde a prvým gólom v košickom drese prestrelil Melicherčíka. V druhej tretine prevzali iniciatívu Spišiaci, ktorí sa dostali do viacerých šancí, ale Riečického nedokázali prekonať. Dianie na ľade v tretej tretine spestrila pästná výmena Lalondea s Vandasom. Spišiaci mali aj v tretej časti viac z hry a ich aktivita vyústila do vyrovnávajúceho gólu, o ktorý sa v 54. minúte postaral Myklucha - 1:1. Košičania sa v predĺžení dostali k dvom presilovkám, ale nedokázali v nich prekonať Melicherčíka. V samostatných nájazdoch skórovali Slovák, Mikúš, Archambault, Kerbashian a Bakoš.Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky zvíťazili v piatkovom zápase 48. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 3:2. Novozámčania si udržali šancu na účasť v predkole play off, no v záverečných dvoch dueloch musia získať plný počet bodov a Liptovský Mikuláš nemôže bodovať ani raz. Michalovčania nevyužili zaváhanie vedúceho Popradu a na lídra strácajú naďalej päť bodov.Nové Zámky viedli od 11. minúty zásluhou Mária Múčku a v 39. minúte zvýšil na rozdiel dvoch gólov Radek Prokeš. Michalovčania, ktorí bojujú o prvenstvo v základnej časti, dokázali v treťom dejstve zmazať manko po góloch Mattewha Santosa a Maxwella Newtona. Domáci však nezložili zbrane a v 58. minúte rozhodol o ich trojbodovom zisku Václava Stupka.Hokejisti HC 19 Humenné zdolali v piatkovom zápase 48. kola Tipos extraligy na domácom ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:3 a ukončili sériu ôsmich prehier. Hetrikom sa v drese nováčika blysol Vadim Pereskokov. Liptáci po troch víťazstvách vyšli tentoraz bodovo naprázdno a ešte stále nemajú istý postup do kvalifikácie play off.