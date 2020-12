Hokejisti Slovanu si zo zápasu s Banskou Bystricou odniesli výhru

HC 05 Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)



Góly: 39. Vybíral (Kraut, Róbert Huna) - 1. Ranford (Studenič, Štajnoch), 36. Harris (Ranford), 48. O'Donnell (Meszároš, Harris), 56. O'Donnell (Harris, Bortňák), 56. Buček (B. Rapáč).

Rozhodovali: D. Konc st., Müllner – J. Konc ml., Hercog, vylúčení na 2 min.: 6:3, zmeny: 31. Kraut za K. Gabora – 41. Slovan bez Ranforda, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Banská Bystrica: Vay – Demo, Breton, Žiak, Ďatelinka, Drew, Petrinec – Lamper, Winquist, Mistele – Faško-Rudáš, Tamáši, Kabáč – Vybíral, Róbert Huna, K. Gabor – Melcher, Šimun, Výhonský



Slovan Bratislava: Parks – Ališauskas, Sersen, Štajnoch, Meszároš, J. Valach, Lee, Maier, Bačik – Studenič, Kytnár, Ranford – R. Gašpar, Harris, O'Donnell – Kundrík, Urbánek, Zigo – Buček, Bortňák, B. Rapáč

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) - Hokejisti Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľnom zápase 22. kola Tipos extraligy nad domácou Banskou Bystricou 5:1 a dosiahli tretí triumf za sebou. Naopak, "" prehrali aj štvrtý duel v sérii.Hostia sa od úvodu vo Zvolene zahryzli do Bystričanov, ktorí hrajú svoje domáce zápasy v susednom meste. Už v 39 sekunde mal Sersen šancu a hoci ju nepremenil, o päť sekúnd neskôr sa tešil jeho spoluhráč Ranford, ten bol dôrazný pred bránkoviskom a otvoril skóre stretnutia. Vyloženú možnosť mal následne i Buček, ale Vay bol pozorný a vyriešil v ôsmej minúte i nájazd Studeniča. Tento útočník Slovana bol mimoriadne aktívny, skúšal to i z dobrej pozície asi z dvoch metrov, no neúspešne. Zblízka sa nepresadil ani Rapáč. Hokejisti spod Urpína ťahali v prvej tretine za kratší koniec, gólovú príležitosť si vypracovali až tesne pred prestávkou z rýchleho protiútoku, no Mistele na Parksa nevyzrel.Stredné dejstvo sa začalo aktivitou banskobystrických hokejistov, ale chýbala vyložená šanca. Tie mali v presilovke Bratislavčania, konkrétne O'Donnell, dokonca dvakrát a po ňom i Zigo zblízka, recept na Vaya obaja nenašli. V polovici stretnutia to na opačnej strane skúšal Winquist, nemieril presne. Ďatelinka vyslal tvrdú strelu z kruhu, ale ani on Parksa nepokoril. Slovan hrozil v ďalšej presilovke Bortňákom, ani ten puk nedokázal poslať medzi žrde. Podarilo sa to až Harrisovi v oslabení v 36. minúte, keď hosťom vyšlo prečíslenie dvoch na jedného – 0:2. Bystričanom sa predsa len podarilo skórovať ešte v tejto časti hry, po vyhratom buly sa totiž ocitol s pukom za bránkou Vybíral, naznačil, že ju ide obísť, ale nestalo sa tak a využil presunutie Parska, keď puk zasunul pri ľavej žrdi za neho – 1:2.V tretej tretine si opäť viac príležitostí začali vytvárať Slovanisti. Bučekov bekhend volal po góle, no strelil ho až v presilovke O'Donnell, tvrdo pálil spoza kruhu a zvýšil vedenie svojho tímu. Banskobystričania tak museli viac útočiť a tlačiť sa dopredu, čo aj napĺňali, ale šance si nevytvárali. Naopak inkasovali v oslabení z hokejky O'Donnella, ktorý skóroval z dvoch metrov pohotovo po prihrávke Harrisa spoza bránky – 1:4. Domácich to rozhodilo a o pár sekúnd inkasovali aj piatykrát, tentoraz z hokejky Bučeka po peknom preštrikovaní sa. Po oddychovom čase sa Bystričania snažili otriasť a aspoň ešte znížiť, no to sa im už nepodarilo.