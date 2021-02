Hokejisti Košíc zvíťazili na ľade Detvy 3:2

HC 07 Detva - HC Košice 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)



Góly: 41. Ščurko (Fekiač), 56. Bača – 5. Poirier (Pavlin, Belluš), 23. Réway, 28. Réway (Chovan, Růžička). Rozhodovali: Štefik, Novák - Frimmel, Vyšný, vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše Belluš 5+DKZ za faul kolenom a Růžička (obaja Košice) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Detva: Petrík – Rymsha, King, Jendroľ, Gachulinec, Bača, F. Fekiač, Lalík, Turan – Charbonneau, Downing, Cox – Ľupták, Valent, Čacho – Halama, V. Fekiač, Ščurko – Žilka, Klíma, Magdolen



Košice: Vay – Pavlin, Deyl, Michalčin, Růžička, Slovák, Cibák, Nemčík – Klhůfek, Chovan, Reway – Belluš, Poirier, Milý – Jokeľ, Eliaš, Jenyš – Frič, Havrila, Krasničan – Vaculik

Na archívnej snímke Martin Réway. Bratislava, 21. marca 2016. Foto: TASR - Michal Svítok

Detva 7. februára (TASR) - Hokejisti Košíc zvíťazili v zápase 38. kola Tipos extraligy na ľade Detvy 3:2. V drese hostí sa dvoma gólmi blysol Martin Réway.Aktívnejšie začali domáci, ktorí mali aj prvé šance, ale potom hrali hostia presilovú hru a Poirier v nej poslal Košičanov do vedenia. V ďalšom priebehu prvého dejstva mali šance obe mužstvá, najväčšiu Košičan Havrila, ale Petrík dôležitým zákrokom podržal svoje mužstvo.V druhej tretine začali domáci lepšie, ale v 23. minúte chybu Rymshu využil Réway a v samostatnom nájazde chladnokrvne prekonal Petríka - 0:2. Hostia potom nastrelili žŕdku, no ďalšie chvíle patrili Detve. Svoje šance však nevyužili a v 28. minúte po peknej kombinácii s Chovanom strelil Réway svoj druhý gól - 0:3. Vzápätí Klhůfek v samostatnom úniku trafil len betóny Petríka. Vay potom podržal Košice v 27. minúte, keď zmaril šancu Klímovi.Domáci vstúpili ideálne do tretej tretiny, už po 38 sekundách znížil Ščurko. Druhý gól však Detvania strelili až štyri minúty pred koncom zásluhou Baču a to bolo na zvrat neskoro. Oceliari si v závere už náskok udržali a pripísali si tretie víťazstvo po sebe.