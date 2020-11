TIPOS EXTRALIGA: Detva zvíťazila nad Košicami

HC 07 Detva – HC Košice 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)



Góly: 44. Gašpar (Valent, F. Fekiač), 45. Askarov (Cox), 48. Charbonneau (Čacho, Cox) – 25. Jenyš (Růžička, Pavlin), 60. Chovan (Pospíšil, Růžička).

Rozhodovali: Snášel, Orolin – Šoltés, Durmis

Vylúčení: 7:8 na 2 min., navyše Charbonneau (Det.) a Pospíšil (Koš.) obaja 10 min. OT za nešportové správanie

Presilovky: 1:1

Oslabenia: 0:0

Bez divákov.

Zmeny: 48. Riečický (Koš.) za Sedláčeka.



Zostavy:



HC 07 Detva: Sholl – Golian, Korím, Ľalík, Rais, D. Jendroľ, Gachulinec, F. Fekiač, Rymsha – Askarov, T. Klíma, P. Halama – Cox, Čacho, Charbonneau – Ľupták, V. Fekiač, Ščurko – J. Sýkora, Valent, Gašpar



HC Košice: Sedláček (48. Riečický) – Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Mudrák – Vopelka, Chovan, Jokeľ – Milý, Pospíšil, Klhůfek – Belluš, J. Eliaš, Jenyš – Krasničan, Frič, Džugan – Havrila

Detva 2. novembra (TASR) – Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili v zápase 10. kola Tipos extraligy nad HC Košice 3:2. Domáci rozhodli o víťazstve v 3. tretine, v ktorej otočili skóre z 0:1 na 3:1.Prvá tretina priniesla zaujímavý hokej, početnú streľbu na oboch stranách, ale brankári boli pozorní. Nič na tom nezmenilo ani viacero presiloviek na oboch stranách.V 22. minúte mal sľubnú šancu domáci Cox, ale zblízka neprekonal Sedláčeka. Domácich to mohlo mrzieť o to viac, že v 25. minúte inkasovali. Presilovkovú strelu Růžičku tečoval Jenyš – 0:1. Vyrovnať mohol Valent, ale v samostatnom úniku neuspel.Úvod tretej tretiny patril domácim, ktorých naštartovala presilovka v 44. minúte. Už po 10 sekundách ju využil Gašpar, ktorý zužitkoval prihrávku Valenta – 1:1. V 45. minúte už domáci viedli, keď sa v predbránkovom priestore ideálne zorientoval Askarov – 2:1. V 48. minúte bolo už 3:1, keď Čachovu prihrávku zužitkoval Charbonneu. Hostia reagovali výmenou brankára a prvýkrát v sezóne naskočil do hry Riečický. Hostia mali v tretej tretine viacero presiloviek, ale neskórovali ani pri výhode o dvoch hráčov. V závere skúsili hru so šiestimi hráčmi a v nej Scholla prekonal Chovan – 3:2. Viac už hostia nedosiahli, ale neskórovali ani domáci, keď prázdnu bránku netrafil Cox.