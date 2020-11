HK Michalovce zvíťazil v 17. kole Tipos extraligy nad Detvou 4:2

HC 07 Detva - HK Dukla Ingema Michalovce 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)



Góly: 7. Valent (Askarov, F. Fekiač), 45. Cox (F. Fekiač) – 8. Bartánus (Šoltés), 21. Regenda (Hickmott, Šoltés), 34. Šoltés (Galamboš, Louis), 54. Šoltés (McCormack, Bartánus). Rozhodovali: D. Konc st., Stano - Frimmel, Jedlička, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, bez divákov



Detva: Sholl – Jendroľ, F. Fekiač, Lalík, Rymsha, Golian, Rais, Marttinen, Gachulinec – Klíma, V. Fekiač, Askarov – Čacho, Valent, Cox – Magdolen, Halama, Ľupták – Ščurko, Downing, Sýkora



Michalovce: Škorvánek – Southorn, McCormack, Ventelä, Mihalik, Ťavoda, Louis, Zekucia, Ragan – Šoltés, Hickmott, Regenda – Bartánus, Lalancette, Takáč – Török, Galamboš, Chalupa – Mašlonka, Češík, Majdan

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Roman Hanc

Detva 27. novembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatkovom zápase 17. kola Tipos extraligy na ľade HC 07 Detva 4:2. Štyrmi bodmi v drese hostí sa zaskvel Dávid Šoltés, ktorý strelil dva góly vrátane víťazného a na ďalšie dva prihral.Domáci sa dostali do vedenia v 7. minúte, po prihrávke Askarova sa v oslabení objavil v úniku Valent a prekonal hosťujúceho brankára Škorvánka - 1:0. Zemplínčania odpovedali už o 30 sekúnd neskôr, keď zužitkovali presilovú hru, v ktorej predtým inkasovali. Šoltés nastrelil puk a Bartánus ho tečoval do siete - 1:1.Michalovce otočili vývoj stretnutia vo svoj prospech už 32 sekúnd po začiatku druhej tretiny. Hickmott prihral spoza bránky, pred Sholla si nakorčuľoval Regenda a domáceho brankára prestrelil pomedzi betóny - 1:2. Hostia si v ďalšom priebehu vypracovali aj ďalšie príležitosti, veľkú mal Šoltés, ktorého tečovaný puk opečiatkoval žrď. Tretieho zásahu sa Dukla dočkala v 34. minúte a tentoraz už Šoltés skóroval tvrdým pokusom s prispením bránkovej konštrukcie.Detva znížila nepriaznivý stav v 45. minúte, keď po úspešnom osobnom súboji vyrazila z obranného pásma do rýchleho protiútoku a na jeho konci zakončil kombináciu do odkrytej bránky Cox - 2:3. Obrat sa však nekonal, v 54. minúte si Michalovce prinavrátili dvojgólový náskok ďalšou využitou presilovkou. Delovkou k žrdi pridal svoj druhý gól a štvrtý bod v zápase Šoltés - 2:4.