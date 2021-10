Dukla Trenčín podľahla Prešovu 4:2

5.kolo TEL:



HC GROTTO Prešov - Dukla Trenčín 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)



Góly: 22. Šimun (Růžička), 43. Rais (Sýkora), 56. Sýkora, 60. Šimun (Zagrapan) – 28. Honzek (Kudla, Valach), 58. Meszároš (Kudla). Rozhodovali: Krajčík, Snášel – Tvrdoň, Gegáň, vylúčení: 8:7 na 2 min, navyše Nemčík 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 753 divákov.



HC GROTTO Prešov: Bespalov – Bakala, Rais, Ľalík, Růžička, Jendroľ, Turan, F. Fekiač – Charbonneau, Čacho, Sýkora – Jokinen, Klíma, Žilka – Magdolen, Zagrapan, Halama – Šimun, V. Fekiač, Bača – Miškuf



HK Dukla Trenčín: Valent – Crinon, Kudla, Lemcke, Starosta, Meszároš, Nemčík, Martiška – Tybor, Mikyska, Beták – Valach, Paukovček, Honzek – Rehuš, J. Švec, Minárik – Krajčovič, Stránsky, Krajč

Prešov 3. októbra (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov zdolali v domácom zápase 5. kola Tipos extraligy Duklu Trenčín 4:2.Prvá tretina veľa hokejovej krásy nepriniesla. Domáci hrali v úvode presilovku 5 na 3, ale nedokázali v nej poriadne ohroziť brankára. Viac šancí mali hostia z Trenčína, no Beták a ani Švec ich nevyužili.V druhej tretine bol lepší Trenčín, ale 110 sekúnd po jej začiatku zobral Meszárošovi puk Šimun a poslal domácich do vedenia. Hostia vyrovnali po skvelej individuálnej akcii Kudlu, ktorý prekorčuľoval celé ihrisko, prihral medzi kruhy Honzekovi a mladý útočník Dukly nezaváhal - 1:1. Domáci mohli ísť do vedenia vo vlastnom oslabení, Šimuna vychytal Valent.V tretej tretine sa hral ofenzívny hokej, obe mužstvá chceli zvíťaziť v riadnom hracom čase. Už po dvoch minútach sa presadil Rais a domáci viedli 2:1. Valent potom musel vyriešiť šance Růžičku a Charbonneaua, neskôr kryl v presilovke pokus Klímu. Na opačnej strane mal šancu Mikyska, ale vyznamenal sa aj Bespalov. Trenčania sa v závere chystali na nápor, no štyri minúty pred koncom ich schladil Sýkora. Hostia však vykresali nádej v power play, keď 139 sekúnd pred koncom znížil Meszároš. Prešov bol v závere pod tlakom, no napokon pridal poistku do prázdnej brány Šimun.