Prešovčania zvíťazili nad HC ´05 Banská Bystrica 2:1

HC GROTTO Prešov - HC ´05 Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



Góly: 15. Rajnoha (Charbonneau, Šimun), 58. Nauš - 60. Ihnačák (Breton, Fossier).

Rozhodovali: T. Orolin, Korba - Šoltés, Stanzel,

vylúčení: 5:4 na 2 min,

navyše: Bespalov (Prešov) 10 min OT+DKZ za nešportové správanie,

presilovky: 1:1,

oslabenia: 0:0, 903 divákov



Prešov: Bespalov (59. Petrík) - Bakala, Rajnoha, Růžička, F. Fekiač, Turan, D. Jendroľ, Lalík - Charbonneau, Čacho, Halama - Sýkora, Vas, Michnáč - Nauš, Zagrapan, Bača - Šimun, V. Fekiač, Klíma



Banská Bystrica: Belányi - Breton, Brejčák, Boldižár, Crevier-Morin, Ďatelinka, Lopejský - Mistele, Ihnačák, Galbavý - Fossier, Berger, Šoltés - Vašaš, Bubela, Gabor - Výhonský, Sojka, Kabáč - K. Jendroľ

Prešov 29. októbra (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v piatkovom domácom zápase 12. kola Tipos extraligy nad HC ´05 Banská Bystrica 2:1.Už v 1. minúte mohol Šoltés otvoriť skóre, ale chybu obrancu Bakalu nepotrestal, keď jeho únik zmaril brankár Bespalov. Ten bol veľká prekážka pre "baranov", ktorí mali v prvej tretine hernú prevahu, ale bez gólového efektu. Prvý vzájomný zápas sa skončil gólovo úrodným víťazstvom domácich 5:4, no tentoraz si tímy dávali väčší pozor na defenzívu.Bezgólové skóre vydržalo do 34. minúty. V nej domáci obranca Rajnoha využil presilovku, v ktorej prestrelil brankára Belányiho - 1:0.Bespalov bol veľká prekážka pre hostí aj v tretej tretine. Domáci v nej hrozili najmä z brejkov, dve sľubné šance nevyužil Sýkora. V 56. minúte zvládol brankár domácich aj neprehľadnú situáciu a krátko nato sa hostia odhodlali k hre bez brankára. V nej sa prvým gólom v sezóne prezentoval domáci útočník Nauš, ktorý upravil na 2:0. Bespalov dostal v tretej tretine dva osobné tresty na 10 minút a po druhom sa pre neho zápas skončil. Do bránky nastúpil Petrík, ktorého hostia prekonali v 60. minúte, keď presilovku využil Ihnačák, no už len znížil.