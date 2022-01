Košice triumfovali nad Prešovom, Lialka s prvým gólom v extralige

HC GROTTO Prešov - HC Košice 4:7 (1:4, 2:2, 1:1)



Góly: 9. Čacho (Welychka, Turan), 28. Žilka (Welychka, Glazkov), 40. Welychka (A. Nauš), 54. Lialka (Ťavoda, Zagrapan) - 4. Klhůfek (Snuggerud, Chovan), 5. Lapšanský (Linet, Jokeľ), 5. Paršin (Slovák, Pereskokov), 9. Chovan (Snuggerud, McPherson), 34. Rogoň (Bartánus), 39. McPherson (Chovan), 52. Pereskokov (Paršin). Rozhodovali: D. Konc st., Fridrich - Jurčiak, Frimmel, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, zmeny: 5. Petrík namiesto Bespalova (Preš.), bez divákov.



Prešov: Bespalov (5. Petrík) - Ťavoda, Rajnoha, F. Fekiač, Růžička, Turan, Glazkov, Bakala - Klíma, Zagrapan, A. Nauš - Žilka, Šimun, Michnáč - Welychka, Čacho, T. Nauš - Sýkora, Vas, Lialka



Košice: Riečický - Snuggerud, Saucerman, Šedivý, Romančík, Cibák, Deyl, Štec - McPherson, Chovan, Klhůfek - Paršin, Slovák, Pereskokov - Rogoň, Mrázik, Bartánus - Jokeľ, Linet, Lapšanský

Prešov 9. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v regionálnom 50. kole Tipos extraligy na ľade HC GROTTO Prešov 7:4. Základ nedeľného triumfu položili už v úvode zápasu, keď v rozpätí 73 sekúnd strelili tri góly a od 5. minúty viedli 3:0.V bránke Košíc nastúpil prvýkrát od 17. novembra Riečický, po takmer mesačnej absencii bol v zostave "oceliarov" útočník Lapšanský. Tí mali ideálny vstup do zápasu, v ktorom v podstate rozhodli o svojom víťazstve. Ich vydarený úsek odštartoval v 4. minúte Klhůfek, ktorý v presilovke prestrelil Bespalova - 0:1. Krátko na to Košičanom vyšiel protiútok, v ktorom Lapšanský zužitkoval prihrávku Lineta. Keď o 46 sekúnd neskôr ruský útočník Paršin zvýšil 3:0 pre hostí, vyhnal svojho krajana Bespalova na striedačku. Nahradil ho Petrík, no ani on nezastavil rozbehnutého súpera. Čisté konto si udržal iba 185 sekúnd, po ktorých Chovan dorazil strelu McPhersona - 0:4. Do gólovo úrodného úseku sa ešte v 9. minúte zapísali aj Prešovčania, keď nekrytý Čacho dorazil puk za Riečického - 1:4.V 21. minúte si domáci poradili pri veľkej šanci Chovana a o sedem minút sa vrátili do zápasu. Žilka strelou spomedzi kruhov využil presilovku - 2:4. Košičania však drámu nedopustili a v 34. minúte opäť odskočili na tri góly. Stav 2:5 zariadil Rogoň, ktorý zakončil Bartánusovu akciu. V 39. minúte sa po Chovanovej prihrávke presadil McPherson a druhú tretinu, tiež bohatú na góly, uzavrel domáci Welychka - 3:6.V záverečnej tretine mali domáci viac striel než súper, no zvrátiť stav už nedokázali. V 52. minúte Pereskokov zužitkoval prihrávku spoza bránky od Paršina a zvýšil na rozdiel štyroch gólov - 3:7. Gólovo úrodný zápas uzavrel zásah domácich na 4:7, postaral sa oň po Ťavodovej strele Lialka, ktorý tečoval puk a strelil svoj prvý gól v slovenskej extralige.