Košičanom nevyšla hra podľa predstáv, Prešov ich rozbil 4:0

HC GROTTO Prešov - HC Košice 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Góly: 21. Čacho (Vas), 23. Čacho (Charbonneau, Vas), 38. Rajnoha (Sýkora), 53. Welychka (Zagrapan). Rozhodovali: Jobbágy, T. Orolin - Šefčík, Valo, vylúčení: 5:7 na 2 min., navyše Šimin (Preš.) a Romančík (Koš.) obaja 5+DKZ za pästný súboj, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1002 divákov. Zmeny: 14. Petrík namiesto Bespalova (Preš.)



zostavy:



Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Jendroľ, Růžička, Lalík, Bakala - A. Nauš, Vas, Michnáč - Charbonneau, Čacho, Welychka - Žilka, Valent, Sýkora - Lialka, Zagrapan, Šimun



Košice: Košarišťan - Deyl, Saucerman, Volgin, Šedivý, Cibák, Romančík, Jacko - Paršin, Slovák, Bartánus - Mrázik, Ihnačák, McPherson - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - Lapšanský, Havrila, Rogoň

Prešov 18. februára (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v 39. kole Tipos extraligy nad HC Košice 4:0.Tisícka divákov nevidela v prvej tretine žiadny gól, ale v 10. minúte ju zaujala pästná výmena medzi Šimunom a Romančíkom. Košičania sa krátko na to dostali k prvej presilovke v zápase, ale nevyužili ju.Prešovčania si do druhej časti preniesli početnú výhodu, ktorú využil Čacho a svojím 10. gólom v sezóne poslal domácich do vedenia - 1:0. Krátko na to ten istý hráč potrestal aj vylúčenie košického kapitána Chovana, keď druhýkrát prekonal Košarišťana - 2:0. Ďalší priebeh druhej časti priniesol viacero vylúčených, do potýčky sa dostali aj Lalík a Rogoň a po sérii šancí na oboch stranách opäť udreli hostia. Dôležitý gól na 3:0 strelil obranca Rajnoha.Košičania sa v tretej časti snažili o zvrat v zápase, ale hra im nevychádzala podľa predstáv. Prešovčania si trojgólový náskok dokázali postrážiť a v 53. minúte ho navýšili. Na konečných 4:0 uzavrel 14. gólom v sezóne najlepší prešovský strelec Welychka.