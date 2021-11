Tím HC GROTTO Prešov prekonal HC Nové Zámky 6:3

HC GROTTO Prešov - HC Nové Zámky 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)



Góly: 15. Welychka (Čacho, Bakala), 16. Miškuf (Růžička, Sýkora), 22. Klíma, 37. V. Fekiač (Nauš, Bača), 49. Zagrapan (Růžička, Michnáč), 60. Sýkora (Růžička) - 19. Farley (Šiška, Jackson), 25. Števuliak (Langkow, Klempa), 54. Ondrušek (Varga, Langkow). Rozhodovali: T. Orolin, Korba - Bogdaň, Šoltés, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 992 divákov



Prešov: Bespalov - Bakala, Rajnoha, Růžička, Rais, Turan, Jendroľ, Bača - Charbonneau, Čacho, Welychka - Sýkora, Vas, Michnáč - Nauš, Zagrapan, Lalík - Šimun, V. Fekiač, Klíma - Miškuf



Nové Zámky: Lackovič - Hatala, Bull, Knižka, Reini, Ligas, Roman - Jackson, Šiška, Farley - Števuliak, Langkow, Klempa - Varga, Fetkovič, Barto

Prešov 7. novembra (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v 15. kole Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 6:3. Pre domácich to bolo piate víťazstvo za sebou.Po obojstranne vyrovnanom úvode prevzali iniciatívu domáci. V rozpätí 22 sekúnd strelili zásluhou Welychku a Miškufa dva góly a boli na koni - 2:0. Novozámčania sa vrátili do hry v 19. minúte, keď ich prvú presilovku v zápase využil Farley - 2:1.Možnosť vyrovnať mali v úvode druhej časti, do ktorej si preniesli presilovku, no zahrali ju veľmi zle. Zaváhanie brankára Lackoviča potrestal svojím prvým gólom v sezóne Klíma - 3:1. V 25. minúte sa črtala ďalšia presilovka Nových Zámkov a počas signalizovaného trestu Števuliak upravil na 3:2. V 27. minúte obranca hostí Reini fauloval Welychku vo vyloženej príležitosti, no ten z nariadeného trestného strieľania nepridal štvrtý gól domácich. To sa však podarilo V. Fekiačovi v 37. minúte, keď prekvapil Lackoviča - 4:2.Hostia sa nevzdávali, no ich šance na úspech výrazne klesli v 49. minúte. Zagrapan si poradil s obrancom Romanom aj brankárom hostí a upravil na 5:2. Práve prešovský kapitán krátko nato oslabil svoj tím a hoci hostia presilovku nevyužili, po nej sa presadil Ondrušek - 5:3. Novozámčania hrali v závere bez brankára, no Sýkora strelou do opustenej bránky spečatil piate víťazstvo Prešova za sebou - 6:3.