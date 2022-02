Hokejisti Nových Zámkov podľahli Prešovčanom 2:3

HC GROTTO Prešov - HC Nové Zámky 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)



Góly: 28. Čacho (Rajnoha, Charbonneau), 33. Žilka (Vas), 38. Turan (Čacho, Michnáč) - 42. Ahlholm (Holenda), 57. Jackson (Kozák, Klempa).

Rozhodovali: T. Orolin, Goga - M. Orolin, Vyšný,

vylúčení: 8:6 na 2 min.,

presilovky: 1:2,

oslabenia: 0:0, 567 divákov.



zostavy:



Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Glazkov, Růžička, Jendroľ, Bakala - Welychka, Vas, Sýkora - Charbonneau, Čacho, Michnáč - Žilka, V. Fekiač, Šimun - Lalík, Zagrapan, A. Nauš



Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Ligas, Holenda, Tóth, Meszároš - Jackson, Langkow, Farley - Števuliak, Šiška, Ahlholm - Mišiak, Barto, Klempa - Fetkovič, Ondrušek, Ferenyi

Prešov 6. februára (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v 37. kole Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 3:2. Zastavili tým sedemzápasovú sériu prehier. Zároveň si upevnili 10. priečku a navýšili svoj náskok na Nové Zámky na deväť bodov.Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej, v ktorom si tímy vypracovali šance aj počas presiloviek, ale brankári Bespalov a Bakala podržali svoje tímy.Góly začali padať od druhej tretiny. V 28. minúte sa domáci dostali k presilovke o dvoch hráčov, v ktorej sa po strele obrancu Rajnohu presadil Čacho - 1:0. Hostia hrali v oslabení aj v 31. minúte a Prešovčania krátko po presilovke zvýšili náskok. Z prihrávky Vasa vyťažil Žilka - 2:0. Brankára Bakalu prestrelil aj obranca Turan a v 38. minúte zvýšili na 3:0. Tento gól domácich upokojil, no hostia sa vrátili do zápasu.Do tretej tretiny si preniesli presilovku, v ktorej Ahlholm upravil na 3:1. V polovici tretej časti nevyužili sľubné príležitosti Čacho ani Langkow, no v 57. minúte sa už skóre zmenilo. Novozámčania podporili svoju presilovku stiahnutím brankára a počas hry štyroch proti šiestim Jackson skorigoval na 3:2. Hostia sa v závere snažili vystupňovať tlak, ale defenzíva Prešovčanov udržala tesný výsledok.