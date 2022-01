Prešovu sa podarilo doma tesne zvíťaziť proti Spišskej Novej Vsi 3:2

HC GROTTO Prešov - HK Spišská Nová Ves 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)



Góly: 2. Welychka (A. Nauš, Čacho), 10. Michnáč (Rajnoha, Šimun), 29. T. Nauš (Glazkov, Klíma) - 22. Petgrave (Štrauch), 54. Romaňák (Beaudry, Ščurko). Rozhodovali: Štefik, Goga - Stanzel, Staššák, vylúčení: 8:7 na 2 min., navyše Ťavoda (Preš.) 5 min.+DKZ za vrazenie na mantinel presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Prešov: Bespalov - Lalík, Rajnoha, F. Fekiač, Růžička, Turan, Glazkov, Ťavoda - Klíma, Zagrapan, A. Nauš - Žilka, Šimun, Michnáč - Welychka, Čacho, T. Nauš - Sýkora, Vas, Lialka



Spišská Nová Ves: Surák - Petgrave, Atwal, Beaudry, Romaňák, Chatrnúch, Malina, Česánek - Giľák, Salituro, Ščurko - Rapáč, Rauter, Kuru - Ďžugan, Vrábeľ, Štrauch - Hamráček, Vartovník, Tomala



Prešov 6. januára (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v regionálnom 49. kole Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 3:2. Prešovčania na štvrtý pokus zdolali Spišiakov a svoju sériu prehier zastavili na čísle tri.Prešovčania chceli na štvrtý pokus konečne zdolať Spišiakov a začali ideálne. Aurel Nauš našiel prihrávkou spoza bránky Welychku, ktorý zblízka prekonal Suráka - 1:0. Dobrý štart mohli zvýrazniť v následnej presilovke, ale v nej neprekvapili obranu Spišiakov. Od 10. minúty bolo už 2:0, keď brankár Surák neudržal puk v lapačke a gól Prešova dosiahol Michnáč. V závere prvej tretiny sa Spišiaci dostali k presilovke o dvoch hráčov, ale gól "do šatne" nedosiahli.Početnú výhodu o jedného hráča však využili v 22. minúte, v ktorej Petgrave potvrdil pozíciu najproduktívnejšieho obrancu súťaže a prestrelil Bespalova - 2:1. V 27. minúte ešte Welychka po úniku neprekonal Suráka, no onedlho už Prešov opäť viedol o dva góly. Strelu Glazkova tečoval Tomáš Nauš a Surák nestihol zareagovať - 3:1. Hostia mali v 2. tretine viac striel než súper, no ku kontaktnému gólu im nepomohli ani dve presilovky.Po treste Ťavodu sa hostia v 3. tretine dostali k 5-minútovej presilovke, ale prešovského brankára Bespalova v nej neprekonali. Podarilo sa im to v 54. minúte, v ktorej Romaňák strelou z ostrého uhla upravil na 3:2. Gólovú poistku domácich nepridal v 58. minúte Čacho, ktorého šancu zmaril Surák. Hostia sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.