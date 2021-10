Prešov po sľubnom náskoku nakoniec prehral proti Zvolenu 2:3

HC GROTTO Prešov - HKM Zvolen 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Góly: 15. Šimun (V. Fekiač), 33. Zagrapan (Rais, Charbonneau) - 39. J. Mikúš (Ully), 41. Jedlička (Zuzin, Kotvan), 52. Hraško (Kubka). Rozhodovali: D. Konc st., Jobbágy - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 974 divákov.



HC GROTTO Prešov: Bespalov - Rais, Bakala, Růžička, Lalík, O. Turan, Jendroľ, F. Fekiač - Charbonneau, Čacho, Sýkora - Jokinen, Klíma, Žilka - Magdolen, Zagrapan, Halama - Šimun, V. Fekiač, Krasničan - Miškuf



HKM Zvolen: Rahm - Hain, Kotvan, Roy, Thow, Kubka, Hraško - Jedlička, Puliš, Zuzin - Bořuta, Mikúš, Ully - Meliško, Marcinek, Csányi - Chlepčok, Gubančok, Ďuriš



Prešov 10. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 7. kole Tipos extraligy na ľade HC GROTTO Prešov 3:2. Domácim ani vedenie 2:0 nestačilo na bod, hostia skóre otočili v tretej tretine.Domáci sa chceli odlepiť z dna tabuľky a proti majstrovi začali sympaticky. Presilovku v 7. minúte síce nevyužili, ale od 15. minúty viedli 1:0, keď Rahma prekonal Šimun - 1:0. V prvej tretine mali viacero sľubných streleckých pokusov aj hostia, ale brankár Bespalov podržal Prešov.Druhá tretina priniesla ofenzívny hokej a brankári boli v častej permanencii. V 33. minúte Zagrapan v presilovke tečoval pokus Raisa a domáci viedli 2:0. Sľubný náskok však stratili. V 35. minúte ho nezvýšil Sýkora, keď trafil do konštrukcie bránky a krátko na to hostia znížili. Po nedorozumení defenzívy Prešova sa presadil Mikúš - 2:1.Hostia si do tretej tretiny preniesli presilovku, ktorú využil Jedlička tečovaním Kotvanovej strely - 2:2. Hostia získali sebaistotu, pozornejšie bránili a viackrát boli blízko aj k tretiemu gólu. Ten napokon dosiahli v 52. minúte, keď Bespalov nestačil na Hraškov pokus - 2:3. Prešovčania sa snažili vyrovnať aj počas hry bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.