HC Košice zdolali DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:1 v predohrávke 9. kola

HC Košice - DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



Góly: 13. Klhůfek (Růžička, Belluš), 19. Klhůfek (Jenyš, Růžička), 35. Klhůfek (Jokeľ), 53. Baránek (Pavlin) - 5. Rokaly (Wehrs, Egle). Rozhodovali: D. Konc st., Žák - J. Konc ml., Ordzovenský, vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: Deyl (Košice) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, bez divákov



HC Košice: Sedláček - Pavlin, Baránek, Mudrák, Růžička, Slovák, Deyl, Novota - Vopelka, Chovan, Réway - Milý, Pospíšil, Klhůfek - Belluš, Eliaš, Jenyš - Krasničan, Havrila, Jokeľ



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna - Szirányi, Wehrs, Vojtkó, Wolff, Láda, Gőz - Rokaly, Vas, Egle - Lövei, Osterberg, Flick - Csányi, Miskolczi, Révész - Farkas



Na archívnej snímke vľavo Pavel Klhůfek (Košice) 31. januára 2020 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Košice 20. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:1 v utorňajšej predohrávke 9. kola Tipos extraligy. Pre "" to bol prvý domáci zápas v sezóne a na ich víťazstve sa tromi gólmi podieľal útočník Pavel Klhůfek.Úvod zápasu priniesol viacero nepresností, aj keď lepší štart do zápasu mali hostia. Tí najskôr nevyužili dve zaváhania košickej defenzívy, no v 5. minúte našiel Egle pred bránkou voľného Rokalyho a Sedláček sa nestihol presunúť - 0:1. Košičania sa postupne chopili iniciatívy a aj pri vyrovnanom počte hráčov na ľade sa viackrát usadili v pásme súpera. V 13. minúte sa dočkali, keď smer Růžičkovej strely jemne zmenil tečujúci Klhůfek. Domáci dostali vietor do plachiet aj vďaka pribúdajúcim presilovkám, v ktorých hostí viackrát podržal brankár Rajna. V 18. minúte hrali hostia v oslabení, v ktorom sa síce ubránili, no pokračujúci tlak "" dokončil dorážkou do odkrytej bránky opäť Klhůfek - 2:1.Druhá tretina vyznela herne aj výsledkovo pre domácich. Hráči Miškovca mali problém s prechodom cez stredné pásmo, v ofenzíve neboli príliš nebezpeční a viackrát "" pred ich bránkou. V 35. minúte Klhůfek dokonal hetrik, keď v presilovke zblízka usmernil odrazený puk - 3:1. Hostia mohli krátko nato znížiť, keď sa do samostatného úniku dostal Vas, ale brankára Sedláčka neprekonal.V prvej polovici tretej tretiny sa k slovu viackrát dostali hostia. Domáci sa sústredili na defenzívu a hoci často čelili ofenzívnym snahám Miškovca, výrazné gólové príležitosti nevznikali. V 50. minúte Sedláček zmaril pohotovú strelu Vasa. Už v 54. minúte počas presilovky hostia skúsili hru bez brankára, počas nej strelou z vlastného pásma presne namieril Baránek - 4:1. Miškovec sa však nevzdal a aj svoju nasledujúcu presilovku podporil hrou so šiestimi korčuliarmi. V 55. minúte sa dostal aj k zriedavej výhode šiestich proti trom, ale ani v nej neskórovali.