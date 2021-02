TIPOS EXTRALIGA: Poprad vyhral vo Zvolene, Dukla podľahla B.Bystrici

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce 2:6 (1:4, 1:1, 0:1)

Góly: 15. Hamráček (Michalík), 28. Rud. Huna (Štrauch, Lištiak) - 4. Takáč (Suja, Šoltés), 6. Šoltés (Louis, Korhonen), 7. Mihálik (Takáč, Suja), 18. Erkinjuntti (Lalancette), 30. Galamboš (Mašlonka), 49. Lalancette (Erkinjuntti, McCormack). Rozhodovali: Orolin, Štefík - Tvrdoň, Ordzovenský, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Regenda 10 min za narazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kaarlehto (7. Kozel) – Nemec, Mezovský, Petran, Valtola, Jesus, Robertson, Droppa, Pavúk – Rud. Huna, Lištiak, Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Tullio, McShane, Portokalis – Vybíral, Uhrík, Kalousek

HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek – Mudrák, Mihálik, McCormack, Kolusz, Louis, Ťavoda, Stripai – Erkinjuntti, Lalancette, Korhonen – Takáč, Suja, Šoltés – Regenda, Hickmott, Bartánus – Török, Galamboš, Mašlonka - Chalupa

HC Košice - DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:4 pp (1:0, 2:3, 1:1 - 1:0)

Góly: 17. Klhůfek (Poirier, Belluš), 21. Lapšanský (Belluš, Růžička), 26. Milý (Jokeľ, Růžička), 51. Klhůfek (Réway, Chovan), 61. Klhůfek (Jokeľ, Pavlin) - 25. Wehrs (Walker, Vas), 28. Csányi (Szirányi, Magosi), 31. Rokaly (D. Kiss, Rundqvist), 51. Osterberg (Rundqvist). Rozhodovali: Müllner, Šefčík - Hercog, Stanzel, vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Košice: Riečický - Pavlin, Deyl, Michalčin, Růžička, Slovák, Cibák, Novota - Réway, Chovan, Lapšanský - Belluš, Poirier, Klhůfek - Milý, Eliaš, Jokeľ - Jenyš, Havrila, Frič - Krasničan

DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján - Wehrs, Bukor, Szirányi, D. Kiss, Vojtko, Láda, Göz - Walker, Vas, Anderson - Rokaly, Rundqvist, Osterberg - Csányi, Galanisz, Magosi - Ritó, Miskolczi, Lövei - Révész

HC 07 Detva - HC Mikron Nové Zámky 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Góly: 18. Sýkora (Downing) - 18. Clarke (Rogoň), 28. Clarke (Doggett), 28. Seppänen (Rogoň), 40. Doggett (Obdržálek), 59. Obdržálek (Doggett, Zahradník). Rozhodovali: Novák, Snášel - Valo, Šoltés, vylúčení: 9:8 na 2 min, navyše: V. Fekiač 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC 07 Detva: Petrík – Rymsha, King, Gachulinec, Jendroľ, F. Fekiač, Bača, Turan, Lalík – Charbonneau, Čacho, Cox – Downing, Valent, Sýkora – Ščurko, V. Fekiač, Ľupták – Askarov, Klíma, Žilka

HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Fereta, Västilä, Clarke, Roman, Hain, Holenda, Šeliga – Števuliak, Seppänen, Majdan – Obdržalék, Doggett, Okoličány - Jurík, Ondrušek, Bajtek - Zahradník, Andrisík, Rogoň – Tóth

HK Dukla Trenčín – HC 05 Banská Bystrica 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Góly: 10. Berisha (Paukovček, Hecl), 42. Hecl (Ackered), 52. Valach (Kettunen, Reddick) – 33. Dvorský (Sloboda, Lamper), 39. J. Sukeľ (Ihnačák, Breton), 40. Ihnačák, 41. J. Sukeľ (Faško-Rudáš, Ihnačák). Vylúčení na 2 min: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0 Rozhodovali: J.Tvrdoň, Fridrich – Synek, J.Konc ml.



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, E.Švec, Starosta, Urban, Rajnoha, Párička – Berisha, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Okuliar – Chromiak, Reddick, Valach – Krajč, J.Švec, Sojčík – Kukuča

B. Bystrica: Belányi - Crevier-Morin, Breton, Ďatelinka, Cardwell, Bdžoch, Žiak, Ganz – Faško-Rudáš, Ihnačák, J.Sukeľ – D'Aoust, M.Sloboda, Vašaš – P.Lamper, Dvorský, Kriška – Výhonský, Tamáši, Kabáč – Mlynarovič

HKM Zvolen – HK Poprad 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Góly: 41. R. Bondra (Kelemen, J. Mikúš), 60. Kolenič (Marcinek, Kubka) – 24. Bjalončík (M. Haščák, Ulrych), 27. Bjalončík (Vandas, Ulrych), 60. M. Haščák (Dalhuisen). Rozhodovali: D. Konc st., M. Valach – Gegáň, Jedlička, vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Meliško, Kubka, Hraško, Hatala – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Viedenský, Nuutinen, McPherson – Stupka, M. Halama, Zuzin - Kolenič, Tibenský, Marcinek

Poprad: Vošvrda – Drgoň, Ulrych, Seigo, Dalhuisen, Marek Hudec, D. Brejčák, Kramár – P. Svitana, Skokan, M. Haščák – Vandas, Bjalončík, Livingston – Matúš Paločko, Zagrapan, Handlovský – Mešár, Preisinger, Matej Paločko

Košice 5. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatkovom zápase 37. kola Tipos extraligy na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:2. Zaznamenali piaty triumf v sérii a poistili si štvrtú priečku v tabuľke. Poslední Liptáci nenadviazali na predchádzajúce dve domáce výhry nad Slovanom a Banskou Bystricou.Hokejisti HC Košice zvíťazili nad DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:3 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol už po šiestich sekundách predĺženia Pavel Klhůfek, ktorý dosiahol druhý hetrik v sezóne. HC Mikron Nové Zámky zvíťazili na ľade HC 07 Detva 5:1 a ukončili dlhé sedemzápasové čakanie na triumf. Hokejisti HK Dukla Trenčín prehrali s HC 05 Banská Bystrica 3:4. Hokejisti HKM Zvolen prehrali s HK Poprad 2:3.Michalovce ovládli úvod zápasu a už v siedmej minúte vyhnali z domácej bránky Kaarlehta, ktorého po trojgólovej nádielke vystriedal mladík Kozel. Východniari udreli prvýkrát v 4. minúte, keď Suja potiahol puk po pravej strane, naservíroval ho pred bránku Takáčovi a ten ho doklepol do odkrytej siete. O dve minúty sa presadil Šoltés, ktorý pohotovo dorazil strelu Louisa, a o ďalších 26 sekúnd zvýšil na 3:0 Mihálik strelou z vrcholu ľavého kruhu. Liptákom sa podarilo znížiť z ojedinelej akcie v 15. minúte zásluhou presnej strely Hamráčka, no do prestávky išli s trojgólovým mankom, keďže v 18. minúte nabil Lalancette Erkinjunttimu a ten prepálil Kozla - 1:4.Michalovce mohli pridať piaty zásah počas presilovky v úvode druhého dejstva, no príliš sa im nevydarila. V ďalšom priebehu sa hra kúskovala a chýbali šance. Domáci si jednu vypracovali v 28. minúte, hostia nepokryli vo vlastnom obrannom pásme Rudolfa Hunu, ktorý mal dostatok času a nedal Tomekovi šancu - 2:4. Z tohto stavu sa však netešili ani dve minúty, Galambošov gól na 5:2 potvrdilo aj video. Liptáci v ďalších minútach nevyužili dve presilovky, v závere tretiny jednu ani hostia, no Erkinjuntti bol veľmi blízko.V treťom dejstve si Michalovčania strážili náskok, súpera do ničoho vážneho nepustili ani vo svojom treťom oslabení a navyše pridali v 48. minúte šiesty gól, keď početnú výhodu zužitkoval Lalancette. Hostia kontrolovali zostávajúci priebeh zápasu a bez problémov dokráčali k piatemu triumfu v sérii.Po vlažnom úvode zápasu sa taktovky chopili Košičania. V 16. minúte Réway efektnou prihrávkou našiel pred bránkou Lapšanského, ale s jeho pokusom si Adorján poradil. Domáci pokračovali v tlaku a po Poirierovej akcii sa spomedzi kruhov nemýlil Klhůfek - 1:0.Košičania si do druhej časti preniesli veľkú časť presilovky, v ktorej si vytvorili tlak, no skórovali až tesne po nej. Belluš našiel strieľanou prihrávkou Lapšanského a tomu stačilo nastaviť hokejku - 2:0. Domácim však dvojgólový náskok skôr ublížil než pomohol, pretože ďalšie minúty druhej časti patrili hosťom. Košický brankár Riečický si najskôr poradil so strelou osamoteného Andersona a krátko na to podržal tím aj pri tutovke Walkera. Hostia sa však dočkali v 25. minúte, ked Wehrs zužitkoval ideálnu prihrávku pred bránku - 2:1. Už po 20 sekundách vrátil domácim náskok Milý, keď pohotovo využil nedôraz hostí pred bránkou - 3:1. Aktivita Miškovca však neutíchala a Csányi pohotovou dorážkou upravil na 3:2. Košičania sa v druhej tretine viackrát nechali zatlačiť v obrannom pásme, dopustili sa viacerých chýb pred brankárom a po ďalšej z nich Rokaly v 31. minúte vyrovnal - 3:3.Zaujímavý hokej bol k videniu aj v tretej časti. V nej najskôr Havrila neprekvapil Adorjána, na opačnej strane Anderson nepotrestal zaváhanie obrancu Deyla. V 51. minúte Réway udržal puk napriek presile protihráčov a efektnou zadovkou našiel pred odkrytou bránkou Klhůfeka - 4:3. Lenže náskok domácich mal iba 17-sekundové trvanie, pretože už z protiútoku prekvapil Riečického Osterberg - 4:4. V 55. minúte mohol hostí priblížiť k víťazstvu kapitán Vas, no pri pokuse o blafák neuspel. Gól nepriniesla ani strela Poiriera, ktorú zastavila žŕdka Adorjánovej bránky.O víťazstve domácich rozhodol už po 6 sekundách predĺženia Klhůfek.Domáci pohrozili už v úvodnej minúte, keď sa dostal k strele Charbonneau a len tesne minul bránku. Potom sa hra prelievala zo strany na stranu, hralo sa vo vysokom tempe, no bez veľkých šancí. V 7. minúte sa Okoličány natlačil pred domáceho brankára, ktorý jeho strelu kryl, no útočníka Zámkov ešte predtým zahákoval Rymsha a tak si hostia zahrali presilovku. Pri Bajtekovej šanci zasiahol Petrík. Góly prišli až v závere tretiny a hneď po sebe. V 18. minúte poslal domácich do vedenia bekhendom Sýkora, no už o 18 sekúnd vyrovnal Clarke. Jeho nahodený puk zapadol za chrbát Petríka, ktorý mal zakrytý výhľad - 1:1.V úvode druhej časti si zahrali obe mužstvá presilovky, no bez gólového konca. V ďalšom priebehu sa hra pritvrdila, množili sa tvrdé osobné súboja i fauly a zápas sa rozkúskoval. Doplatili na to domáci, keď v 28. minúte inkasovali v oslabení po strele Clarka a vzápätí pridal do ich bránky tretí gól Seppänen, ktorého vysunul do samostatného úniku Rogoň. V ďalších minútach podržal hráčov Nových Zámkov dvoma výbornými zákrokmi brankár Kiviaho a tí sa mu odmenili v 40. minúte štvrtým gólom, ktorý dal po Obdržálkovej prihrávke Doggett - 1:4.Detva nastúpila do tretej časti s veľkou útočnou aktivitou a v krátkom slede si vypracovala niekoľko nádejných akcií, no Kiviaho držal trojgólový rozdiel. Domáci navyše prišli v 46. minúte o útočníka Sýkoru, ktorý zostal po súboji pri mantineli na ľade, držali si rameno a s bolestivou grimasou odišiel do šatne. Detva neuspela ani v ďalších dvoch presilových hrách a čas sa jej pomaly krátil. V 53. minúte mohol definitívne rozhodnúť Majdan, ktorý sa ocitol sám pred Petríkom, ale z prvej neuspel. Zámky však pokračovali v početnej výhode a domáci brankár sa zapotil pri šanciach Doggett a Obdržálka. Detva nezvládla záver zápasu, keď sa zbytočnými faulmi pripravila o šancu na zdramatizovanie duelu. V 57. minúte spečatil skóre v presilovke Obdržálek - 1:5.Úvod stretnutia dvoch tímov s dobrou formou sa niesol vo vyrovnanom duchu. V 3. minúte vystihol rozohrávku súpera Ackered, ale nenašiel medzierku v postavení brankára Belányiho. Miernu aktivitu pretavili Trenčania do prvej presilovky a následne i do úvodného gólu. Na konci rýchlej akcie bol Berisha, ktorý zblízka prestrelil chrániče gólmana baranov. O minútu mohol vyrovnať Breton, no proti bol Valent. O chvíľku neskôr Sukeľ prenikol popri mantineli. Našiel Ihrnačáka, ktorý aj keď bol tiesnený nebezpečne preveril pozornosť brankára Dukly.Bystričania dohrávali v úvodných minútach presilovú hru ešte z prvej dvadsaťminútovky. Dostali sa do tempa a v 22. minúte zostal medzi kruhmi dobre postavený D'Aoust. Jeho pohotovú strelu vyrazil Valent. V 26. mal upokojujúci druhý gól vojakov na hokejke Chromiak, ktorý však na Belányiho nevyzrel. Hosťom sa výraznejšia aktivita na začiatku druhej polovice zápasu vyplatila. Dvorský sa prekľučkoval z rohu klziska a strelou po ľade prestrelil Valentove betóny. O dve minúty neskôr sa Valent hodil pod nohy Kabáčovi a mal šťastie, pretože puk prešiel za oboch hráčov, no do bránky sa nedokotúľal. Trenčania pridali a v 37. minúte Berisha zblízka nedokázal prepasírovať puk do bránky. A tak sa skóre menilo na opačnej strane. Po chybe obrancu a rýchlej prihrávke trafil poloprázdnu bránku Jakub Sukeľ. Zlé chvíľky Trenčanov pokračovali. Po nedorozumení v rohu klziska sa k puku dostal Ihnačák a poľahky skóroval do opustenej bránky.Hneď na začiatku tretej tretiny boli domáci hráči opäť nekoncentrovaní. Faško-Rudáš prihral pred odkrytú bránku Jakubovi Sukeľovi a ten upravil už na 1:4. Trenčania sa však nechceli vzdať. Už o necelú minútu bolo 2:4. V neprehľadnej situácií sa dobre zorientoval Hecl a prepasíroval puk za Belányiho chrbát. Domáci tím zvýšil aktivitu, no hostia pozorne bránili. Až v 52. minúte sa uvoľnil Valach a strelou pod hornú žŕdku zdramatizoval zápas na 3:4. V závere mal vyrovnanie na hokejke Reddick, no gólman baranov zasiahol betónom. Trenčanom nepomohla ani záverečná hra bez brankára a body cestovali pod Urpín.V prvej tretine boli hostia lepším mužstvom, ale prvú šancu nevyužili domáci hokejisti. Strelu Nuutinena i dorážku Viedenského Vošvrda ustál. Následne hrozil Poprad, Livingston neuspel zoči – voči Rahmovi a podobne dopadol zblízka neskôr i Haščák. V presilovke mali hráči spod Tatier niekoľko dobrých striel, ale nemali charakter nebezpečných. Zvolen mohol odpovedať v 15. minúte Nuutinenom z ľavého kruhu, proti bol český brankár v drese 'kamzíkov'. Na opačnej strane neskončila gólom ani príležitosť Matúša Paločka.V druhej tretine zaujal rýchly prienik Kelemena, Vošvrda puk nepustil za seba a zvládol i presilovku HKM. Naopak Popradčania išli do vedenia v oslabení, keď Haščák našiel v medzikruží Bjalončíka a jeho krátky nájazd bol úspešný – 0:1. Odpovedať mohol domáci Bondra zblízka, ale nepodarilo sa mu to a prišiel ďalší trest. Vandas dostal veľa priestoru za bránkou, prihral Bjalončíkovi a ten z uhla prekvapil Rahma – 0:2. V polovici stretnutia sa striedali útoky na oboch stranách, na zvolenskej nevyužil dve šance Kelemen, na popradskej Haščák so Skokanom. Tutovku mal niekoľko sekúnd pred druhou prestávkou po chybe Zuzina Zagrapan, ale strieľal do žŕdky.Nástup do tretej tretiny mal Zvolen výborný, už v štrnástej sekunde po prieniku Kelemena sa dostal zrazený puk pred Bondru a ten úplne voľný pred Vošvrdom nezaváhal – 1:2. Ešte v tej istej minúte mohli hostia odpovedať z úniku Vandasa, Rahm bol proti. Domáci potom nevyužili presilovku a aj v hre piatich proti piatim mali o niečo viac šancí. S pribúdajúcimi minútami si vytvorili i tlak, ale pribrzdil ich faul Kelemena a následné oslabenie, ktoré napokon zvládli. V závere pritlačili Podtatrancov, odvolali brankára, hrali v šestici , no Haščákovi sa podarilo skórovať do prázdnej svätyne súpera. Zvolen ešte nevzdal zbrane, Kolenič deväť sekúnd pred koncom znížil na 2:3, ale na vyrovnanie už hokejistom spod Pustého hradu čas nezostal.