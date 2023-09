Spišská Nová Ves si poradila v 2. kole s Liptovským Mikulášom 3:1

HC Košice - HC '05 Banská Bystrica 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)



Góly: 2. Krivošík (Pollock, Berger), 11. Jääskeläinen (Deyl, Bartoš), 23. Jääskeläinen (Lamper), 31. Breton (Fejes, Bartánus), 37. Breton (Jääskeläinen, Lamper) - 10. Vela (Stránsky). Rozhodovali: Krajčík, J. Konc ml. - Stanzel, Ordzovenský, vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše: Lamper - Žabka 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2754 divákov.

Košice: Riečický - Šedivý, Breton, Ferenc, Zech, Bartoš, Deyl, Hudec - Bartánus, Pollock, Fejes - Krivošík, Chovan, Lunter - Jääskeläinen, Berger, Lamper - Rogoň, Zigo, Šimun

Bystrica: Tervo - Hora, Bačik, Wilde, Ďatelinka, Holenda, Dame-Malka, Žabka - Žitný, Bíreš, Gašpar - Turnbull, Vela, Wilkins - Faith, Sojka, Matoušek - Štrauch, Stránsky

HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 4. Myklucha (Nellis), 34. Majdan (Archambault, Myklucha), 43. Burgess (Nellis, Archambault) - 26. Mezovský (Sukeľ). Rozhodovali: Novák, Jobbágy - Synek, Valo, vylúčení: 4:6 na 2 min, navyše: Wardley 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku a 10 min za nešportové správanie, Berry 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2856 divákov.

Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Ališauskas, Valach, Žiak, Ouellet-Beaudry, Romaňák - Archambault, Nellis, Giľák - Vandas, Marosz, Majdan - Hamráček, Myklucha, Burgess - Džugan, Bortňák, Vartovník

Liptovský Mikuláš: Krasikov - Miller, Mezovský, Wardley, Nátny, F. Fekiač, Hraško, Ľalík - Réway, Egle, Avcin - Berry, Quince, Valigura - Vankúš, Uhrík, Sukeľ - Žilka, Šmída, Tkáč - Vojtech

Tipos extraliga - 2. kolo:



HK Nitra - HC MIKRON Nové Zámky 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)



Góly: 8. Pobežal, 26. Green (Gill) – 11. Loggins (Lee), 13. Roy (Števuliak, Loggins), 35. Loggins (Roy), 46. Michnáč (T. Mikúš, Prokeš), 60. Loggins, 60. Michnáč. Rozhodovali: Crman, Štefik - Tichý, Jurčiak, vylúčení: 11:9, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:1, 2816 divákov

Nitra: Kašík – Mezei, Gajdoš, Kubeš, Green, Stacha, Vitáloš, Bača - Buček, Gill, Čederle - Bajkov, Gates, Griffin - Bubela, Slovák, Lacka - Bajtek, Pobežal, Okoličány

Nové Zámky: Kantor – Laurenčík, Lee, Mamčics, Roman, Kozák, Hatala – Stupka, Roy, Loggins - Michnáč, Prokeš, T. Mikúš - Šišovský, Ondrušek, Števuliak - Kováč, J. Mikúš, Fafrák



HC 19 Humenné - HC Slovan Bratislava 3:8 (1:3, 1:0, 1:5)



Góly: 7. Pavlovs (Kriška, Diakov), 38. Paršin (Diakov), 53. Krajňák (Diakov) - 11. Masnica (Brown, Výhonský), 14. Brown (Pecararo, O´Brien), 16. O´Brien (Findlay, Golian), 41. Minárik (Takáč), 44. Výhonský (Beňo, Petráš), 48. Takáč (Scheid), 48. Masnica (Fominych), 50. Pecararo (Scheid, Brown). Rozhodovali: Stano, Žák - Šoltés, Gegáň, vylúčení: 7:7 na 2 min, navyše: Pavlovs - Maier obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0

Humenné: Galimov (48. Kozel) - Novický, Diakov, Sergienko, Meliško, Fereta, Glazkov - Kriška, Pavlovs, Handlovský - Paršin, Kuru, Lapšanský - Vaško, Linet, Borov - Lačný, Krajňák, Ragan

Slovan: Coreau - Scheid, Golian, Maier, Sersen, Romančík, Beňo, Gachulinec - Pecararo, Findlay, O´Brien - Fominych, Minárik, Takáč - Török, Brown, Lukošík - Masnica, Petráš, Výhonský - Jendek

HKM Zvolen – HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)



Góly: 23. Hain (R. Bondra), 28. Zuzin (Kašlík, Viedenský), 38. R. Bondra (Rymsha, C. Hults), 40. Rymsha (z trest. strieľania) – 49. Pearson (Santos, Bodák), 58. Newton. Rozhodovali: M. Korba, Snášel ml. – Bogdaň, Vyšný. Vylúčení na 2. min: 3:10, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1867 divákov.

Zvolen: Kupsky – Hain, Kapcheck, Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser – Rymsha, Langkow, R. Bondra – Kašlík, M. Hults, M. Hecl – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Šiška, Csányi

Michalovce: Škorvánek – Bodák, Macejko, Acolaste, J. Cibák, Michalčin, Mihálik – Matúš Paločko, Newton, Bjalončík – Santos, Pearson, M. Valach – Daugavinš, Heard, Suja – Kabáč, Buc, Vašaš

HK Dukla Trenčín - HK Poprad 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)



Góly: 5. Krajčovič (Ahl, Sojčík), 21. Baláž (Charbonneau, Pietroniro), 21. Charbonneau (Pietroniro, Starosta), 28. Eriksson Immo (Baláž, Charbonneau). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - D. Konc ml., Orolin, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 2046 divákov.

Trenčín: LaCouvee - Starosta, Pietroniro, M. Hudec, Ekberg, Bokroš, Nemčík - Eriksson Immo, Baláž, Charbonneau - Petráš, Conway, Ahl - Krajčovič, Sojčík, D. Hudec - Sloboda, Lichanec, Drábek

Poprad: Rabčan - Betker, McFadden, Drgoň, Česánek, Brincko, Kotvan, Turan - Kukuča, Coulter, Záborský - Gerlach, Beaudoin, Jendek - Svitana, Mlynarovič, Šotek - Urbánek, Suchý, Kundrik



Košice 17. septembra (TASR) - Hokejisti majstrovského HC Košice uspeli aj v druhom zápase novej sezóny Tipos extraligy. V nedeľu zdolali doma Banskú Bystricu 5:1 a uštedrili jej druhú prehru za sebou." poslal do vedenia už v druhej minúte Krivošík, na jeho gól odpovedal v 10. minúte Vela, no o minútu neskôr upravil na 2:1 Jääskeläinen. Ten istý hráč zvýšil v úvode druhého dejstva a potom sa dvoma gólmi prezentoval Breton.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola Tipos extraligy nad HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 a zaknihovali druhý triumf.Na domácom ľade ich poslal do vedenia už v 4. minúte Myklucha, v úvode druhej tretiny síce vyrovnal Mezovský, ale potom už dávali góly len Spišiaci. V 34. minúte skóroval Majdan a v 43. Burgess.Hokejisti HK Nitra neuspeli ani v druhom stretnutí nového ročníka Tipos extraligy. Na domácom ľade prehrali v krajskom derby s HC MIKRON Nové Zámky vysoko 2:6. V drese hostí zaznamenal hetrik americký útočník Troy Loggins. Novozámčania zvíťazili pod Zoborom už štvrtýkrát za sebou.Duel sa lámal v polovici prostrednej časti, keď Nitrania za stavu 2:2 nevyužili viacero dobrých príležitostí na skórovanie. Naopak, v 35. minúte inkasovali vo vlastnej presilovke z hokejky Logginsa. Na začiatku tretieho dejstva zlomil odpor "" gól Alberta Michnáča. V záverečnej minúte ešte skompletizoval hetrik Loggins a na 6:2 pre hostí spečatil Michnáč.Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola Tipos extraligy na ľade HC 19 Humenné vysoko 8:3 a čiastočne odčinili prehru z úvodného duelu s Michalovcami (2:8).Na východe síce inkasovali ako prví, ale do konca prvej tretiny otočili na 3:1. Humenné znížilo v závere druhej časti, ktorú poznačilo množstvo vylúčení na strane hostí i bitka, ale Slovan dal od 41. do 50. minúty ďalších päť gólov a rozhodol. "" sú po dvoch kolách na 7. mieste, nováčikovia z Humenného bez bodu poslední.Pred začiatkom historicky prvého extraligového zápasu na humenskom ľade si domáci pripomenuli úspech z minulej sezóny vyvesením slávnostných zástav za víťazstvo v JOJ Šport Slovenskom pohári a zisk titulu v druhej najvyššej hokejovej súťaži.Hokejisti HKM Zvolen vyhrali v nedeľňajšom zápase 2. kola Tipos extraligy doma nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 a pripísali si prvú výhru v aktuálnej sezóne. O ich triumfe rozhodla druhá tretina, v ktorej dali domáci "rytieri" štyri góly.V kvalitnej prvej tretine oba tímy šance nepremenili, skóre sa menilo až v 23. minúte, keď sa z vrchnej časti kruhu presadil bez prípravy Hain. Z toho istého miesta strieľal dve sekundy po skončení presilovky aj Zuzin a zvýšil na 2:0. Tretí gól pridal v početnej výhode Bondra, ktorý tečoval strelu Rymshu. Práve tento zvolenský legionár sa potom v závere stredného dejstva presadil z nariadeného trestného strieľania. V tretej tretine hostia korigovali stav Pearsonom zblízka, pričom v nervóznom závere nepremenil druhé trestné strieľanie v zápase domáci Viedenský.Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola Tipos extraligy doma nad Popradom 4:0 a do novej sezóny vstúpili dvoma triumfami.V nedeľu rozhodli v druhej tretine, v ktorej dali tri góly Baláž, Charbonneau a Eriksson Immo, ešte predtým skóroval Krajčovič. Dukla je po dvoch kolách druhá o skóre za majstrovskými Košicami.