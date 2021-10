Košičania vyhrali nad Banskou Bystricou 5:3

HC Košice - HC 05 Banská Bystrica 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)



Góly: 13. Belluš (Chovan, Pereskokov), 14. McPherson (Slovák, Romančík), 30. Tansey (Pereskokov, Klhůfek), 47. Deyl (McPherson), 48. Klhůfek (Pereskokov, Chovan) - 22. Breton (Ščerbak), 50. Ščerbak (Breton, Ihnačák), 60. Žiak (Šoltés, Tamáši) Rozhodovali: Novák, Smrek - Knižka, Stanzel, vylúčení: 8:7 na 2 min., presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 1031 divákov.





zostavy:



HC Košice: Riečický - Saucerman, Wehrs, Tansey, Deyl, Romančík, Cibák, Novota - Bartánus, Slovák, McPherson - Pereskokov, Chovan, Klhůfek - Lapšanský, Havrila, Belluš - Milý, Frič



HC 05 Banská Bystrica: Belányi - Brejčák, Breton, Cardwell, Ďatelinka Žiak, Crevier-Morin - Ščerbak, Ihnačák, Galbavý - Šoltés, Berger, Fossier - Fafrák, Gabor, Vašaš - Kabáč, Tamáši, Výhonský

Košice 3. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 5. kole Tipos extraligy nad HC 05 Banská Bystrica 5:3.V úvode mali viac z hry hostia, ktorí sa častejšie dostali pred brankára Riečického. Ten viackrát podržal svoj tím a v sľubnej šanci ho v 5. minúte neprekonal ani obranca Crevier-Morin. Domáci postupne vyrovnali hru a na hernej pohode im pridala aj prvá presilovka. Vylúčenie Ihnačáka v 13. minúte potrestal Belluš - 1:0. Už o 53 sekúnd Slovák ideálne vysunul McPhersona, ktorý po samostatnom úniku prekonal Belányiho - 2:0. Hostia mohli znížiť v dvoch presilovkách, ale v prvej tretine sa im to ešte nepodarilo.Druhá časť začala aktivitou "baranov," ktorá vyplynula z pokračujúcej presilovky. V 22. minúte Ščerbak vrátil puk Bretonovi a ten prestrelil Riečického - 2:1. Druhá tretina priniesla niekoľko zaujímavých príležitostí na oboch stranách, nebola núdza ani o presilovky a skóre sa zmenilo v 30. minúte. V početnej výhode domácich sa Tansey dostal k strele, Belányi vyrazil puk priamo pred Ďatelinku, ktorý ho nešťastne usmernil do bránky hostí - 3:1. Tí mohli znížiť už z následného protiútoku, ale Fossierova tvrdá strela skončila na žŕdke. Sľubné gólové príležitosti si vypracovali aj Fafrák či Berger, ale Riečického neprekonali.Banskobystričania odštartovali tretiu tretinu šancou Šoltésa, proti ktorému pohotovo zasiahol Riečický. Dôležitý moment priniesla 47. minúta, v ktorej si McPherson počkal na obrancu Deyla a ten zvýšil náskok domácich 4:1. Domáci sa následne dostali k presilovke, v ktorej Pereskokov ideálne našiel Klhůfka a ten zblízka upravil na 5:1. Dôležitosť presiloviek potvrdili aj hostia v 50. minúte, keď výhodu o dvoch hráčov zužitkoval Ščerbak - 5:2. Hostia sa aj v ďalšom priebehu tretej tretiny dostali do viacerých sľubných príležitostí, skóre však zmenili až 4 sekundy pred koncom. Hru bez brankára zavŕšil Žiak - 5:3.