Košice porazili Banskú Bystricu, Nitrania si vzali prvé miesto

Góly: 6. Romančík (Chovan, Paršin), 29. Paršin (Pereskokov, Saucerman), 35. Paršin (Klhůfek), 44. Bartánus (Tansey), 60. Bartánus (Paršin, Deyl) - 8. Výhonský (Tamáši, Jendroľ), 16. Berger (Fossier, Cardwell), 36. Cardwell (Ščerbak, Berger). Rozhodovali: Štefik, Müllner - D. Konc ml., Hercog, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Košice: Riečický - Šedivý, Saucerman, Deyl, Tansey, Cibák, Romančík, Jacko - Klhůfek, McPherson, Bartánus - Paršin, Chovan, Pereskokov - Rogoň, Belluš, Lapšanský - Jokeľ, Havrila, Milý



Banská Bystrica: Belányi - Breton, Boldižár, Cardwell, Ďatelinka, Crevier-Morin, Španko, Fatul - Mistele, Ihnačák, Kabáč - Fossier, Berger, Šoltés - Vašaš, Bubela, Gabor - Výhonský, Tamáši, K. Jendroľ - Ščerbak

Hlasy:

Kalle Kaskinen, tréner HC Košice: "Bol to náročný zápas po dlhšej prestávke. Banská Bystrica potvrdila, že je to silný tím s výbornou ofenzívou. Nás podržal brankár Riečický a za víťazstvom nás nasmerovali dva góly Paršina v 2. tretine. Som rád, že sme víťazne vstúpili do ďalšej časti sezóny po reprezentačnej prestávke."



Tuukka Poikonen, tréner HC 05 Banská Bystrica: "Bol to rovnaký výsledok a podobný zápas ako v našom predošlom zápase v Košiciach. Žiaľ, opäť sme doplatili na to, že nepremieňame šance. Vytvorili sme si ich veľa, ale neboli sme dostatočne efektívni. Proti tímu, aký majú Košice, musíte premieňať šance. Som spokojný s výkonom nášho tímu, hráči sa snažili."

HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Góly: 32. Volko (Švarný, Nemec), 35. Raskob (Holešinský), 40. Varga (Tvrdoň, Buček) Rozhodovali: Snášel, Novák - Durmis, Valo, vylúčení: 4:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1216 divákov.



Nitra: Honzík – Pupák, Raskob, Švarný, Nemec, Vitáloš, Bodák, Socha – Tvrdoň, Hrnka, Varga – Buček, Rockwood, Holešinský – Sýkora, Bajtek, Volko – Drábek, Šramaty, Múčka - Molnár



Michalovce: Kaarlehto – Macejko, Bokroš, Gajdoš, Mudrák, Stripai, Mihalik, Ťavoda – Keränen, Cameranesi, Regenda – Founier, Mráz, Erkinjuntti – Galamboš, Suja, Žitný – Kukuča, Buc, Mašlonka - Hájnik

Na snímke zľava Martin Vitáloš (Nitra) a Jakub Suja (Michalovce) v zápase 16. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 17. novembra 2021 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Hlasy:



Jozef Račko, asistent trénera Nitry: "Na začiatku bolo vidieť, že mužstvá sú oddýchnuté. Jazdilo sa hore-dole a postupom času sa pridávali na oboch stranách šance. Nám to tam padlo, súperovi nie. Hlavne cez druhú prestávku sme hovorili za stavu 3:0, pre nás trochu šťastného, aby sme si dávali pozor. Súper mal následne pár šancí, ale nedal gól a záver sme zvládli. Dávid Honzík konečne vychytal nulu, takže sme spokojní."



Juraj Faith, asistent trénera Michaloviec: "Matematika je všetkým jasná, bez gólov, pri veľmi dobrej hre môžete pomýšľať maximálne na bod. V ofenzíve sme boli málo aktívni, málo nebezpeční. Naopak, vzadu sme poskytli Nitre veľa priestoru, boli sme pasívni a málo agresívni. V tretej tretine sme sa snažili niečo s výsledkom urobiť, boli tam pološance, nejaký nájazd. Treba pogratulovať Nitre k trom bodom, je to zaslúžený výsledok."

HK Dukla Trenčín - HC GROTTO Prešov 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)



Góly: 26. E. Švec (Tybor, Mikyska), 49. Tybor (Starosta, Rehuš), 55. Bezúch (Paukovček, Kudla) - 2. Zagrapan (Jendroľ), 8. Charbonneau, 16. Šimun (V. Fekiač, D.Ružička), 36. Čacho (Šimun, Charbonneau), 60. A. Nauš. Rozhodovali: D. Konc st., Kalina – Gegáň, Bogdaň, vylúčení: 3:5 na 2 min,, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0



Trenčín: Valent (od 16. Bowns) – Lemcke, Kudla, E. Švec, Starosta, Chovan, Nátny, Martiška – Tybor, Mikyska, Bezúch – Valach, Paukovček, Honzek – Minárik, J. Švec, Berisha – Krajč, Rehuš, Hudec – Krajčovič



Prešov: Bespalov – Bakala, Rajnoha, Růžička, Rais, Turan, Jendroľ, F. Fekiač – Charbonneau, Čacho, Welychka – Sýkora, T. Nauš, Michnáč – A. Nauš, Zagrapan, Lalík – Šimun, V. Fekiač, Žilka

HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)



Góly: 24. Nieminen (Ouellet, Atwal), 29. Vartovník (Tomala, Ščurko), 35. Štrauch (Petgrave, Tyczynski), 60. Nieminen (Kuru, Rapáč) – 25. Harris (Maier), 57. Harris (Rapuzzi).



Spišská Nová Ves: Melicherčík (Surák) – Petgrave, Malina, Ouellet, Atwal, Romaňák, Česánek, Ordzovenský – Štrauch, Tyczynskí, Majdan - Nieminen, Kuru, Rapáč – Hamráček, Vrábeľ, Ščurko – Tomala, Vartovník, Giľák



Slovan: Gudlevskis (Windsor) – Sersen, Maier, Valach, Gachulinec, Mackenzie, Beňo, Golian – Yogan, Haščák, Kytnár - Harris, Rapuzzi, Matoušek – Šotek, Gašpar, Sukeľ – Jääskeläinen, Fominych, Bezák

HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)



Góly: 15. Jedlička (Hraško, Zuzin), 30. Stupka (Kubka, Saracino), 38. Zuzin (Stupka), 39. Stupka (Jedlička, J. Mikúš), 51. Leskinen (Mikúš, Krieger) – 29. Salija (J. Jurík). Rozhodovali: Výleta, M. Korba – Frimmel, Janiga, vylúčení na 2 min: 6:7, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 100 divákov.



Zvolen: Rahm – Kotvan, Hain, Diakov, Roy, Hraško, Kubka, Barcík – Török, Jedlička, Zuzin – Krieger, Puliš, Leskinen – Stupka, J. Mikúš, Saracino – Chlepčok, Marcinek, Csányi – Gubančok



L. Mikuláš: Kozel – Vaartinen, Ventelä, Salija, Shepelev, Mezovský, Ilenčík, J. Nemec, Kurali – Obdržálek, Hovorka, Kriška – J. Jurík, S. Petráš, Michalík – Čuvilov, Walega, Matúš Paločko – Kalousek, M. Uhrík, Dunčko

Hlasy:



Peter Oremus, tréner HKM Zvolen: "Dnes sme potvrdili, že náš tréningový proces počas reprezentačnej prestávky bol dobrý. V zápase sme boli aktívni, dali sme góly. Vždy je ešte čo zlepšovať, ale za toto víťazstvo sa tešíme, lebo nie je jednoduché po prestávke naskočiť na víťazstvo. Konečne sme počas prestávky kompaktne trénovali, chýbal iba Viedenský, a veľmi nám to pomohlo. Teší ma dnes výkon Stupku. Nie je jednoduché nastúpiť do zápasov po dlhšom zranení. Verím, že tieto góly mu pomôžu."



Milan Jančuška, tréner L. Mikuláša: "Nebol to ľahký duel na ľade majstra, no musím povedať, že prvá tretina bola z našej strany veľmi slabá. Potom sme sa chytili, vyrovnali sme v druhej tretine na 1:1, škoda však rýchleho gólu na 2:1 zo strany Zvolena. Mali sme následne obrovské šance na vyrovnanie, no nepodarilo sa nám skórovať. Z prečíslenia sme napokon dostali tretí gól a ten rozhodol o zápase. Veľa hráčov sme mali chorých a zranených, pre nich to bol po dlhšej dobe prvý zápas, čo bolo cítiť. Treba čas, aby sa dostali do formy. Verím, že z ich strany to bude už v najbližšom zápase lepšie."



Václav Stupka, strelec dvoch gólov Zvolena: "Sme spokojní s výsledkom, no nemôžeme sa uspokojiť s týmto víťazstvom. Chceme vyhrať aj ďalšie zápasy. Od začiatku sme mali proti Liptákom prevahu. Možno nás trošku zaskočil gól súpera na 1:1, ale mali sme viac šancí a dokázali sme dať z nich góly. Som rád, že som mohol znovu naskočiť do zápasu, chalani mi pomohli, uľahčili mi to na ľade. Hrali sme kompaktne, preto mám aj tie tri body na konte. Mal som šance aj na hetrik, ale hráči Mikuláša tam mali dobre položené hokejky, niečo aj brankár pochytal."

tabuľka po 16. kole:



1. Nitra 16 8 4 0 4 64:45 32



2. Zvolen 16 9 2 0 5 59:46 31



3. Slovan Bratislava 16 10 0 1 5 54:41 31



4. Michalovce 16 9 2 0 5 43:46 31



5. Košice 16 9 0 2 5 59:41 29



6. Prešov 15 7 1 0 7 46:54 23



7. Trenčín 16 7 0 0 9 42:51 21



8. Poprad 14 5 1 2 6 50:44 19



9. Banská Bystrica 13 4 2 2 5 35:37 18



10. Spišská Nová Ves 13 4 0 2 7 30:38 14



11. Nové Zámky 16 4 0 1 11 41:61 13



12. Liptovský Mikuláš 15 3 0 2 10 34:53 11



Košice 17. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 16. kole Tipos extraligy nad HC 05 Banská Bystrica 5:3. Pre banskobystrický tím to bol jubilejný 1000. zápas v najvyššej slovenskej súťaži.5:3 (1:2, 2:1, 2:0)Premiéru v drese hostí absolvovali obrancovia Oliver Fatul, ktorý prišiel z klubu Bratislava Capitals, a Patrik Španko v rámci striedavých štartov z Brezna. Lepší štart do zápasu mali "oceliari" a po tom, čo Chovan s Paršinom zamotali hlavy defenzíve súpera dosiahol obranca Romančík svoj prvý gól v extralige - 1:0. Inkasovaný gól prebral hostí, ktorí v prvej tretine zvýšili aktivitu a boli aj gólovo odmenení. V 8. minúte vyrovnal na 1:1 Výhonský, ktorý tiež dosiahol prvý gól v prebiehajúcom ročníku. Šance Misteleho ani Fossiera sa ešte gólom neskončili, no od 16. minúty už "barani" viedli, keď tlak legionárskej formácie hostí zakončil Berger - 1:2.V úvode druhej tretiny sa oba tímy dostali k prvým presilovkám, ale skóre v nich nezmenili. V 29. minúte Pereskokov vysunul Paršina, ktorého nezastavil Breton a ruský útočník prekonal Belányiho - 2:2. Paršin bol pri chuti a v 35. minúte po Klhůfekovej prihrávke zblízka upravil na 3:2. Náskok domácich však vydržal iba 30 sekúnd, keďže si nepostrážili predbránkový priestor a Cardwell zblízka vyrovnal - 3:3.V 44. minúte skúsil Bartánus prekvapiť Belányiho nahodeným pukom spoza bránky a hoci sa zdalo, že gól dosiahol Tansey, napokon ho pripísali košickému útočníkovi - 4:3. Košičania mali krátko na to presilovku, v ktorej si hostia poradili a po úniku Kabáča mohli aj vyrovnať, no nepodarilo sa im to. V 55. minúte mohol Lapšanský v presilovke poistiť náskok domácich, ale v sľubnej šanci neuspel. Banskobystričania sa v závere dostali k hre bez brankára, počas ktorej mal sľubnú šancu Ihnačák, ale gól padol na opačnej strane, keď Bartánus uzavrel na 5:3.Úvodná tretina priniesla vyrovnaný hokej herne i na vyložené šance. Vo výbornom svetle sa však predviedli obaja brankári, ktorí nepustili za svoj chrbát ani jeden puk. Najbližšie k otvoreniu skóre boli na domácej strane v 14. minúte Vitaloš a o minútu neskôr Buček, no švihom mierili do Kaarlehta alebo nad jeho bránu. Michalovčania následne podkúrili Honzíkovi tečom Erkinjunttiho a z bezprostrednej blízkosti minul bránu Regenda.Na začiatku prostrednej časti hry sa prvýkrát radovali hostia, no zbytočne. Strelu od modrej čiary totiž Fournier tečoval vysokou hokejkou a tak gól neplatil. Tento moment "Corgoňov" naštartoval, následne prevzali iniciatívu a vypracovali si niekoľko dobrých príležitostí. V 27. minúte už prekonaného Kaarlehta zachránil obetavým blokom Bučekovej strely Mudrák. Dukla toto varovanie však nebrala dostatočne vážne, pretože následne v priebehu ôsmich minút inkasovala až trikrát. V 32. minúte napriahol od modrej Švarný a jeho tvrdú strelu po ľade premenil na premiérový gól v najvyššej súťaži Volko - 1:0. Na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 35. minúte rutinérskym zakončením obranca Raskob. Pred odchodom do kabín ešte v presilovke tečoval Varga strieľanú prihrávku od Tvrdoňa - 3:0.Nitrania sa aj napriek trojgólovému vedeniu nestiahli do defenzívnej ulity. Práve naopak, aktívnym prístupom prinútili Michalovčanov faulovať, vyhrávali množstvo osobných súbojov a kráčali za tromi bodmi. Navýšiť skóre ešte mohli aktívni Buček aj Sýkora, ale Kaarlehto podržal hostí aspoň v teoretickej nádeji bodovať. Na opačnej strane však obrana domácich nedopustila prekvapenie a dopomohla v zápase bezchybnému Honzíkovi k prvej nule v drese Nitry.Prešovčania začali aktívne a už v 2. minúte sa ujali vedenia. Jendroľ prihral Zagrapanovi, ktorý prekonal Valenta. Trenčania následne nevyužili presilovku pri vylúčení Viktora Fekiača a v 8. minúte inkasovali po druhý raz. Nedôrazné bránenie domácich potrestal Charbonneau, ktorý prekvapil Valenta strelou z uhla. V 16. minúte sa podobným spôsobom presadil Šimun a vyhnal Valenta z bránky, vystriedal ho Bowns. V úvode druhej tretiny Trenčania hostí zatlačili a v 25. minúte znížili na 1:3, keď E. Švec strelou spoza kruhov zaskočil Bespalova. Prešovčania potom prežili bez ujmy dve oslabenia a v polovici zápasu im Welychka mohol prinavrátiť trojgólový náskok, no Bowns sa stihol presunúť. V 34. minúte však už hostia zvýšili na 4:1, keď vylúčenie Hudeca potrestal agilný Čacho. Na začiatku záverečnej tretiny mohol po prihrávke Valacha znížiť Paukovček, Bespalov však vytiahol dobrý zákrok. Trenčania sa dočkali v 49. minúte, keď strelu Starostu šikovne tečoval Tybor. Domáci pokračovali v nápore a v 54. minúte bolo 3:4, presilovku využil Bezúch. Trenčanom sa však vyrovnať nepodarilo a pri záverečnej power play inkasovali piaty gól z hokejky Aurela Nauša.Od úvodného vhadzovania sa hral hokej, ktorý sa musel páčiť hŕstke divákov. V 10. minúte Slovan nevyužil presilovku. Oba kolektívy si vypracovali niekoľko šancí. V druhej časti tretiny domáci boli viac ako vyrovnaným súperom.Začiatok druhej tretiny patril hosťom. V 24. minúte hrali v oslabení, domáci výhodu presilovky využili na otvorenie skóre. Prišla rýchla odpoveď hostí gólom Harrisa na 1:1. V 29. minúte Vartovník znovu získal vedenie pre domácich. V 35. minúte Tyczynskí získal puk v tretine hostí a z prihrávky Petgrava strelil Štrauch tretí gól domácich. Slovan nevyužil ďalšiu presilovku.Aj tretia tretina patrila hosťom. Domáci hrali disciplinovane, nedovolili Slovanu skórovať. V 56. minúte išiel na trestnú domáci Hamráček a hostia v presilovke 5:3 znížili na 2:3. Slovan odvolal brankára a inkasoval do prázdnej bránky štvrtý gól. Po góle stúpli vášne, čo nemalo už vplyv na zaslúžené víťazstvo domácich.V úvodnej tretine mal navrch Zvolen. Do prvej vážnejšej šance sa dostal v piatej minúte. Hraško vypichol prihrávku hostí, vyslal do úniku Mikúša, ktorý tvrdo vypálil príklepom, ale Kozel puk skrotil vyrážačkou. Domáci v ďalších minútach nevyužili presilovku a mohli po nej pykať. Zle si totiž prebrali hráčov a v stopercentnej príležitosti sa ocitol Obdržálek, sám pred Rahmom však prestrelil bránku. Úradujúci majster napokon väčšiu aktivitu pretavil do gólu v pätnástej minúte. Hraško nahodil puk na bránku a hoci ju netrafil, ten sa ešte od zadného mantinelu odrazil pred Jedličku, ktorý nezaváhal – 1:0. Druhý gól mohol pridať do prestávky ešte Roy, naznačil príklep, následne vysunul do akcie Saracina a ten sám zoči voči Kozlovi prestrelil.Na začiatku druhého dejstva nevyužili Zvolenčania druhú presilovku, no v nej už mali šance. Nepremenili ich Leskinen a Stupka. Aj pri plnom počte síl sa pokúšali o navýšenie náskoku hokejisti spod Pustého hradu, najbližšie mal ku gólu Csányi, no mieril iba do Kozla. A tak zahrmelo na opačnej strane. Liptáci ťažili hneď z prvého vylúčenia súpera. Na trestnej lavici sedel Hraško a na 1:1 vyrovnal po 22 sekundách početnej výhody Salija, ktorý od modrej prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Domáci na tento zásah našli rýchlu odpoveď. Hneď v ďalšej minúte si zobrali vedenie na svoju stranu. Po prihrávke Kubku sa presadil pred bránkou voľný Stupka – 2:1. Hostia mohli kontrovať Hovorkom, mal totiž veľmi dobrú možnosť z pravej strany, vystrelil bez prípravy, no Rahm dobre zasiahol. Liptáci potom nevyužili druhú presilovku, nebezpečný bol najmä teč Šepeleva. HKM mohlo mrzieť nezužitkované prečíslenie troch na jedného, Csányiho vychytal Kozel. V závere tejto časti ukázal majster silu vo využívaní presiloviek. Na 3:1 zvýšil z pravého kruhu Zuzin a keď sa Stupka presadil pri ľavej žŕdke strelou do hornej žŕdky, odkiaľ puk putoval do bránky, na prestávku sa išlo za stavu 4:1.Na začiatku tretej tretiny nevyužili hostia štvorminútovú presilovku, najbližšie mal ku gólu Kriška, ale minul puk. Aj pri hre piatich proti piatim boli o niečo viac aktívnejší Liptáci, no chýbala vyložená príležitosť. Naopak, tú si vytvorili domáci hráči, konkrétne Krieger, ktorému poslal puk ako na podnose Leskinen, ale prv spomínaný hokejista prestrelil prázdnu bránku. Mrzieť ho to napokon nemuselo, pretože Zvolen ťažil z ďalšej presilovky v 51. minúte, z pravého kruhu sa presadil Leskinen – 5:1. V ďalších minútach sa už v podstate iba dohrávalo. Chybu Kozla nevyužil na šiesty gól Puliš.