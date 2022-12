HC Košice rozdrvili hokejistov Banskej Bystrice 6:1 v 22. kole

TEL - 22. kolo:



HC Košice - HC ´05 Banská Bystrica 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)



Góly: 20. Jääskeläien (Leskinen, Southorn), 23. Leskinen (Chovan, Southorn), 29. Romančík (Chovan), 31. Campbell (Šedivý), 49. Jääskeläinen (Paršin, Deyl), 54. Rogoň (Romančík, Ferenc) - 59. Holenda (Frídel). Rozhodovali: J. Konc ml., Rojík - Junek, Stanzel, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2796 divákov.



Košice: Janus - Olsson, Deyl, Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš - Jääskeläinen, Campbell, Leskinen - Bartánus, Chovan, Paršin - Tybor, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Linet, Havrila



Banská Bystrica: Rahm - Luža, Bačik, Holenda, Kojo, Björkung, Ďatelinka, Frídel - Troock, Tamáši, Urbánek - Šoltés, Kontos, Jendek - Výhonský, Gabor, Kabáč - Sukeľ, Bíreš, Gašpar

Košice 2. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice a HC ´05 Banská Bystrica nadviazali vo vzájomnom zápase na výsledky z nedávneho obdobia. Zatiaľčo Košičania víťazstvom 6:1 predĺžili sériu domácich víťazstiev na desať zápasov, hostia utrpeli druhú prehru rozdielom piatich gólov po sebe.Úvod zápasu nenaznačoval, že by "barani" mali odísť s prehrou rozdielom triedy. Domácim pohrozili viacerými šancami, no do vedenia sa nedostali. V závere prvej časti však inkasovali a domáci v prostrednej časti rozhodli o víťazstve.konštatoval tréner HC Košice Dan Ceman.V bránke domácich štvrtýkrát v sezóne nastúpil Jaroslav Janus, ktorý si naďalej drží priemer jeden inkasovaný gól na zápas. V piatkovom zápase bol veľmi blízko k druhému čistému kontu, o ktoré ho však 61 sekúnd pred koncom pripravil Matúš Holenda gólom počas signalizovaného trestu.poznamenal brankár, ktorý má zatiaľ v slovenskej extralige 96,46-percentnú úspešnosť zákrokov. Prvý gól v sezóne si pripísal obranca Ladislav Romančík, keď v 29. minúte upravil na 3:1. Po zápase ho tešil gól, ale aj víťazstvo, ktorým jeho tím potvrdil, že domáce prostredie je preň naozaj výhoda. "uviedol Romančík.Pre Douga Sheddena bol duel v Košiciach tretí v pozícii hlavného trénera "baranov." V prvom stretnutí pod jeho vedením získali bod za domácu prehru s Novými Zámkami po samostatných nájazdoch, no následne utrpeli dve prehry rozdielom piatich gólov. Výsledku 1:6 z Košíc predchádzala nedeľňajšia prehra 0:5 v Poprade.poznamenal Shedden. Banskobystričania sú po 21. kole na 10. mieste, na poslednú priečku majú náskok iba dva body. Z uplynulých deviatich zápasov zvíťazili len v dvoch. Obrancovi Matúšovi Holendovi sa ťažko hovorilo o príčinách tohto stavu.